"Дочка" "Воли" не будет блокировать Вконтакте, Яндекс и mail.ru в Крыму

Дочернее предприятие компании "Воля" - ООО "Телесвіт" - временно заблокировало для своих пользователей на территории Севастополя доступ к ресурсам Яндекс, mail.ru и ВКонтакте.

Об этом ЭП сообщили в техподдержке "Воли".

В компании отметили, что указанные сервисы в данный момент заблокированы, но в ближайшее время будут работать.

На вопрос о том, работает ли провайдер "Воля" на территории оккупированного Крыма, в техподдержке ответили: "Нет. Это представитель компании "Воля" - "ООО Телесвіт".

"Доступ действительно был ограничен, но сейчас ведутся работы по разблокированию данных сервисов", - отметили в "Воле".

Напомним, что президент Порошенко ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", предусматривает запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники.

Санкции также введены против Яндекс, российских компаний-разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".

Больше о санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

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Николай Топалов, ЭП