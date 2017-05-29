СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс Украина"
СБУ проводит обыск в киевском и одесском офисах "Яндекс Украина" по статье "Государственная измена".
Об этом сообщает MarketingChallenge, со ссылкой на пресс-секретаря службы безопасности Украины Елену Гитлянскую, которая подтвердила эту информацию.
По словам Гитлянской обыск проводится на основании статьи 111 Криминального кодекса Украины – государственная измена.
Влияние статьи распространяется на угрозу информационной безопасности страны. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества.
"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем", - сообщили в пресс-службе компании Яндекс.
"К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", - добавили в пресс-службе.
Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
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