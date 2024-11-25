Новые правила бронирования работников

В умовах воєнного стану питання збереження ключових працівників стає критично важливим для бізнесу. Уряд нещодавно оновив правила бронювання працівників та критерії надання підприємствам статусу критично важливих.

Ці зміни не лише уточнюють процедуру бронювання (наприклад, в частині розбронювання), але й додають нові вимоги до компаній, які обов’язково слід знати, оскільки вони суттєві. Без їхнього врахування про бронювання можна забути.

Ліміти та винятки

Для більшості загальна квота на бронювання військовозобов’язаних працівників залишилася незмінною – не більше 50% від їх загальної кількості в компанії. Проте є винятки: у квоту не входять військовозобов’язані жінки, кінцеві бенефіціари підприємств, які не працюють у них, та деякі інші категорії.

За окремим рішенням Міністра оборони квота може перевищувати 50%, але процедура подання таких заявок чітко не визначена. Як повідомляється, раніше окремі компанії вже отримували таке окреме індивідуальне рішення для збільшення власної квоти військовозобов’язаних працівників, які можуть бути заброньовані.

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Не слід очікувати, що це буде масовим явищем, але все ж поява такої норми вітається, бо тепер кожне підприємство, яке зможе обґрунтувати необхідність підвищення квоти (а таких вистачає), має шанс отримати це рішення.

Зарплатний критерій

Працівників, чия місячна зарплата менша за 20 000 грн (це станом на зараз 2,5 мінімальних зарплат), не можна бронювати навіть на критично важливих підприємствах. Це означає, що компаніям доведеться забезпечувати прозорість зарплат і коригувати їх рівень відповідно до нових вимог.

Тобто, можна сказати, що це часткове врахування попередніх проєктів окремого економічного бронювання, яке кілька разів планували запустити ще з 2022 року. Варто віддати менеджменту країни належне: це вдалий для бюджету хід.

Тобто, економічне бронювання (усе бронювання є "економічним", але тут мова про інше) не знайшло підтримки у населення (різке несприйняття як поділу на багатих і бідних), але ідея наповнення бюджету таким чином була приваблива і її "запакували" у зміни для звичайного бронювання.

Особливості для міжнародних проєктів

Представництва донорських установ та виконавці міжнародних проєктів можуть бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, за умови, що вони безпосередньо залучені до виконання завдань проєкту.

Такі працівники повинні бути безпосередньо залучені до виконання завдань проєкту та визначені такими згідно з внутрішніми документами виконавця проєкту (наказом, посадовою інструкцією тощо).

Як працюватиме перебронювання

Усі теперішні відстрочки від призову будуть дійсними максимум до 28 лютого 2025 року. Далі, працівників потрібно буде перебронювати через портал "Дія". Це дозволить синхронізувати дані і розпочати новий етап. Для компаній без ідентифікаційного коду (код ЄДРПОУ) збережено можливість подавати списки до відповідних органів.

Отримання відстрочок через портал "Дія" більше не буде у форматі "тут і зараз": після подання списку через "Дія" потрібно чекати до 72 годин для перевірки відповідності всім умовам бронювання. При цьому, відстрочку зрештою працівник зможе отримати лише якщо дотримуються всі із таких умов:

перебуває на військовому обліку військовозобов’язаних; компанія - його роботодавець присутня в Єдиному переліку суб’єктів для бронювання (назва недослівна) і по ній правильно підтягуються всі передбачені законом відомості (найменування, код, адреса, реквізити рішення про визнання критичним, відмітка про перевірку про відповідність зарплатному критерію); займає посаду, за якою йому нараховувалась заробітна плата за кожний місяць останнього кварталу, не нижче 20 000 грн; уточнив персональні дані; не перебуває у розшуку.

Щодо уточнення даних (пункт 4) вище) є нюанс. Якщо вчитуватись, то до нововведень бронювати дозволялось лише тих працівників, які уточнили дані до 17.07.2024.

Тобто, працівникам, які не уточнили дані до цієї дати, могли відмовляти в бронюванні. А тепер, знову ж якщо вчитуватись, для появи права бути заброньованим, працівнику достатньо уточнити персональні дані і не обов’язково було робити це до 17.07.2024.

Правда, не виключено, що це звичайна описка. Відтак, відповідь на питання, чи важлива дата уточнення персональних даних для можливості бути заброньованим, дасть практика, оскільки законодавство щодо цього виписане нечітко.

Анулювання бронювання

Керівники компаній можуть подавати заяви про анулювання відстрочки через портал "Дія". Для цього необхідно буде зазначити, зокрема, дані працівника та причину запиту.

Заява подаватиметься як щодо своїх співробітників, так і щодо тих, які були заброньовані іншою компанією, але чи буде це працювати на практиці побачимо згодом. У випадку анулювання, Мінекономіки повідомлятиме про це не лише компанію, але й Мінцифри та Міноборони.

Нові відомості про компанію

Розширюється перелік відомостей про компанію в Єдиному переліку для бронювання такими відомостями:

місцезнаходження компанії;

інформація щодо наявності відокремленого підрозділу;

повне найменування відокремленого підрозділу;

код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу;

адреса реєстрації юридичної особи, яка здійснює контроль щодо іншої філії (для філій);

реквізити держконтракту;

реквізити рішення держоргану про відповідність компанії критеріям критичності;

реквізити рішення щодо збільшення ліміту;

ліміт бронювання;

кінцева дата бронювання;

відмітка про перевірку дотримання "зарплатного" критерію.

Держорган, який надав компанії статус критичності, за поважних причин зможе ініціювати через портал "Дія" виключення компанії з Єдиного переліку для бронювання, внаслідок чого бронювання буде неможливе, а попередньо надані відстрочки будуть анульовані.

Нові вимоги до статусу критичності

Ті компанії, у яких статус критичності спливав до 30 листопада 2024 року, отримують автоматичне його продовження до кінця цього року. Також, державні органи повинні переглянути до кінця лютого 2025 року чинні рішення про визнання критичними тих компаній, у кого зазначений статус буде діючий і в новому році.

Компанії, у яких статус критичності спливе до кінця поточного року, з 01.01.2025 повинні заново отримати такий статус, при чому вже за оновленими спецкритеріями (для кого застосовано), погоджених Міноборони та Мінекономіки.

Відтепер, "мінімальний пакет" критеріїв для приватного сектора виглядає так:

Відсутність заборгованості із ЄСВ і податків та зборів (бюджети обох рівнів).

Рівень зарплати постійно підтримується на рівні не менше, ніж 20 000 грн.

Ці два критерії є обов’язковими, а третій обирається компанією. Для більшості це будуть спецкритерії, а вони найближчим часом (10 днів з дати опублікування постанови) будуть переглянуті.

Є й інші зміни, але наведені вище аспекти є ключовими для приватного сектору і які потрібно розуміти в першу чергу для швидкого реагування та входження у новий етап розвитку боротьби за працівників, а отже і за свій бізнес в цілому, його стійкість і розвиток.

Правильне застосування нововведень дозволить оперативно адаптуватися до нових умов і забезпечити ефективне збереження персоналу.

Співавтор: Владислав Кепко, керівник практики працевлаштування та військового права Syrota Dzis Melnyk & Partners