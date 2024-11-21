Социальный бюджет-2025

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. Це важливий крок, який визначає пріоритети соціальної політики в умовах обмеженого фінансування та високих потреб громадян у підтримці.

Наше головне завдання – зробити так, щоб кожна гривня державної підтримки дала максимальний ефект для відновлення добробуту українців, і допомогти тим з нас, хто потрапив в складні життєві обставини, подолати їх.

Щоб досягти цього, бюджетом на 2025 рік передбачено кілька ключових напрямів.

Перший – фінансова підтримка українських родин. Для надання фінансової підтримки передбачаємо у 2025 році в держбюджеті у 2025 році 420,7 млрд грн, – на рівні очікуваного рівня використання коштів в поточному році.

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Основні інструменти досягнення.

На допомогу малозабезпеченим родинам передбачено 19,7 млрд грн. За пропозицією Мінсоцполітики, в проєкті бюджету передбачено підвищення рівня прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5%, щоб підвищити рівень соціального захисту родин, які потрапили за межу бідності.

Виплати на проживання для ВПО. Залишається на рівні 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 грн для інших. Ця програма буде діяти і далі, як інструмент кризової підтримки родин ВПО, які щойно перемістились, та тих ВПО, які мають низькі доходи і високий рівень вразливості.

Одночасно, вже з кінця січня 2025 року запускаємо новий, додатковий інструмент підтримки для ВПО – субсидії на оренду житла. Право на них матиме будь-яка родина ВПО, яка не може самостійно оплатити оренду житла. Працюємо над тим, щоб це набуло поширення і згодом стало основним інструментом підтримки родин, які не мають достатньо доходів для самостійної оплати житла.

Крім того, активно працюємо над тим, щоб у 2025 році запрацював ще один сучасний інструмент підтримки – базова соціальна допомога. Вона має замінити низку дрібних і розсинхронізованих програм, консолідувати їх в одну – суттєвого розміру, яка зможе стати дієвим інструментом у подоланні бідності для вразливих родин.

Субсидії та пільги для оплати житлово-комунальних послуг. На їх фінансування передбачено 42,3 млрд грн, що відповідає прогнозованим потребам.

Другий пріоритет бюджету – залучати всі необхідні інструменти, аби допомогти родині подолати складні життєві обставини. Якщо треба – протезування і реабілітацію. Якщо треба – широкий набір соціальних послуг.

Так, на реабілітацію осіб з інвалідністю спрямуємо 6,7 млрд грн, з яких 4,6 млрд грн – на допоміжні засоби реабілітації, а 1,1 млрд грн – на протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями.

Нагадаю: сьогодні будь-який українець, який втратив кінцівку, має право на безоплатне протезування за державні кошти. Людина сама може обрати виробника протезу, у якого хоче протезуватись, а держава оплатить і протез, і процедуру протезування, і подальший супровід протезу.

На реабілітацію дітей з інвалідністю спрямуємо 1 млрд грн. Фінансування реабілітації будемо здійснювати за принципом "гроші ходять за дитиною". Це дозволить мінімізувати корупційну складову, зменшити бюрократичне навантаження на органи соцзахисту, а батькам – самостійно вирішувати, в яких закладах дитина буде отримувати реабілітаційні послуги та самостійно здійснювати їх оплату.

На надання соціальних послуг у 2025 році передбачено 1,6 млрд грн. Ці кошти підуть на психосоціальну підтримку в Центрах життєстійкості, якої ми сьогодні так потребуємо, на оплату догляду за внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю, на супровід військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах, на підтримане проживання за принципом "гроші ходять за людиною" тощо.

Надання соціальних послуг – відповідальність місцевих громад. Але 3,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб, які перемістились (чи вже повторно перемістились) після повномасштабного вторгнення – це суттєве навантаження на їх бюджети, і не всі громади здатні з ним впоратися. Тому держава допоможе місцевій владі розвивати критично важливі послуги, необхідні для громадян.

До другого читання в бюджеті-2025 ми також змогли отримати додаткові кошти на фінансування розвитку послуги "денного догляду для дітей з інвалідністю". Послугою планується охопити понад 1000 дітей з інвалідністю, які потребують догляду. Ця послуга допоможе батькам дітей з інвалідністю, адже вони отримають підтримку держави в оплаті денного догляду за своїми дітьми, яку надаватимуть профільні фахівці.

Третє – особливий фокус – на підтримці родин з дітьми. Наша мета – зробити так, щоби кожна дитина мала можливість жити в родині, відчувати любов, підтримку, турботу кожного дня. Адже саме це в майбутньому трансформується в те, що економісти сухо називають "людським капіталом".

У проєкті закону про державний бюджет на 2025 рік на соціальний захист дітей та сім'ї передбачається 27,4 млрд грн. Зокрема, бюджет-2025 передбачає збільшення фінансування сімейних форм виховання:

на утримання дітей у патронатних сім’ях – 251,7 млн грн (+325% порівняно з 2024 роком);

на послугу патронату над дитиною – 155 млн грн (+218%);

на підтримку дітей-сиріт у малих і великих прийомних сім’ях (дитячих будинках сімейного типу) – 2,5 млрд грн (+25%), що дозволить забезпечити сімейними формами виховання 15170 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що на 1529 дітей більше ніж у 2024 році;

програма "Муніципальна няня" – 576 млн грн (втричі більше, ніж у 2024 році).

"Муніципальна няня" – це можливість для батьків найняти няню для догляду за дитиною до 3-х або до 6-ти років (у визначених випадках) та отримати відшкодування за її послуги від держави.

Також заплановано 833 млн грн на фінансування будівництва (придбання) житла для ДБСТ, а також для дітей сиріт.

Четверта наша мета – зробити так, щоб кожна людина в Україні мала можливість вести повноцінне соціальне економічне життя. А ті, хто не може цього зробити в силу обʼєктивних причин, – мали гідну підтримку від держави.

Тому на наступний рік заплановано (і бюджет це відображає) одразу низку важливих реформ. Зокрема, реформа солідарної пенсійної системи, яка має зробити систему більш стійкою та справедливою, та реформа системи соціального страхування, мета якої – зробити так, аби людина, яка отримала шкоду здоровʼю, отримувала комплексну підтримку від держави одразу, не чекаючи на встановлення статусу особи з інвалідністю.

Прийняття закону про державний бюджет на 2025 рік – це не лише розподіл фінансів, а й закріплення пріоритетів соціальної політики. Бюджет-2025 спрямований на те, щоб підтримати найбільш вразливих громадян, сприяти їхньому відновленню та створювати умови для соціальної стійкості.

Це важливий крок у відновленні людського капіталу, що стане основою для майбутнього відродження України.