War Tax: как заставить Россию платить за войну?

Російська війна проти України випробовує на міцність не лише українців, а і європейську єдність. ЄС надає нам значну допомогу, але пошук нових джерел фінансування стає все актуальнішим.

Адже видатки України на оборону на 2025 рік становитимуть щонайменше 55 млрд доларів, тоді як Росія планує витратити на військову машину понад 140 млрд доларів. Ця невідповідність лякає.

Партнери шукають шляхи, як обмежити російські фінансові можливості через санкції, але Росія знаходить все нові й нові способи обходити їх. Основним джерелом наповнення російського бюджету залишаються енергоресурси – нафта й газ.

ICUV, Міжнародний центр української перемоги, пропонує Європі ефективне рішення – War Tax, військовий податок. Його можна запровадити на російський скраплений газ. Це не лише допоможе знайти додаткові джерела фінансової підтримки для України, а й змусить Росію платити за свою агресію.

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War Tax: додаткове джерело підтримки України

Майже три роки Європа витрачає мільярди євро на російський газ. У 2023 році Росія стала третім найбільшим постачальником природного газу до ЄС. Більше того, російський газ надходить на континент через український газопровід.

Газ та нафта є основним джерелом наповнення воєнного бюджету Росії. Від моменту повномасштабного вторгнення Москва заробила майже 800 мільярдів євро, продаючи енергоресурси, із них 204 мільярди — за рахунок країн ЄС.

Як свідчить дослідження CREA, "кожен громадянин Європейського Союзу заплатив країні-терористці приблизно 420 євро" від початку повномасштабного вторгнення. Схоже на те, що європейські партнери однією рукою підтримують Україну, а іншою — фінансують країну-агресора.

Європа платить Росії за газ. Росія використовує ці гроші для війни проти України. У свою чергу Європа дає гроші Україні, щоб зупинити Росію. Результат: ЄС фінансує обидві сторони війни.

Скраплений природний газ — лазівка для Росії

Від початку повномасштабного вторгнення країни ЄС значно скоротили закупівлю трубопровідного російського газу, але утрималися від введення заборони на імпорт російського СПГ. Від лютого 2022 року країни Євросоюзу заплатили Росії понад 33 мільярди євро за скраплений природний газ.

Російський СПГ став особливо важливим для кількох європейських країн. Зараз його активно купують Іспанія, Франція та Бельгія. У підсумку імпорт російського СПГ до ЄС значно зріс від 2021 року.

Кремль дедалі більше перетворює СПГ на стабільно зростаюче в обʼємах та грошовому еквіваленті джерело наповнення бюджету своєї воєнної машини.

War Tax: інструмент справедливості та підтримки

Київ пропонує просте та швидке в імплементації рішення: спеціальне мито на російські енергоносії – War Tax. Цей податок не просто спосіб наповнити український бюджет. War Tax – це насамперед інструмент справедливості, що дозволить:

Змусити Росію платити за свою агресію. Замість того, щоб перекладати весь фінансовий тягар на платників податків європейських країн, War Tax пришвидшить розплату та відповідальність Росії за розв'язану війну.

Зменшити залежність Європи від російських енергоносіїв. Попри рішення про відмову від російських джерел енергії до 2027 року , країни ЄС продовжують імпортувати СПГ з Росії, укладаючи довгострокові контракти аж до 2040 року. War Tax зробить російський СПГ менш привабливим для європейських споживачів, стимулюючи їх переходити на альтернативні джерела постачання газу та енергії.

Стати джерелом фінансування відбудови України. Війна завдала Україні колосальних збитків. War Tax може стати стабільним джерелом коштів для відбудови країни та підтримки тих українців, які постраждали від війни. Адже росія, навіть ціною втрати прибутків від продажу скрапленого газу, буде зацікавлена залишатися на ліквідному європейському енергетичному ринку. Відповідно, у подальшому цей інструмент ще й може стати джерелом виплат репарацій.

Парадоксально, але сьогодні російський СПГ оподатковується за ставкою 0%. І це попри те, що 2022 року ЄС позбавив Росію режиму "найбільшого сприяння". Однак це рішення діє лише на папері, а досі ж до країни-терористки ставляться так, ніби вона має цей статус "найбільшого сприяння". Виходить, що той агресор, який розв'язав найбільшу від закінчення Другої світової війну в центрі Європи, отримує пільговий податок і насолоджується преференціями. Це абсолютно неприйнятно.

Якщо ви хочете щось заборонити, але не можете, обкладайте податком

Поки світові лідери ламають голову над тим, як конфіскувати заморожені російські активи, War Tax пропонує ефективний механізм стягнення коштів з агресора. Це питання не лише справедливості, а й практичності. Якщо ви хочете щось заборонити, але не можете, обкладайте це податком. Це законно, і для цього є прецеденти.



Наприклад, Європейський Союз міг би наслідувати приклад Великої Британії, що у 2022 – 2023 роках скасувала для Росії режим найбільшого сприяння та ввела додаткові мита до 35% на низку товарів, таких як деревина, скло та сталь. Австралія та Канада запровадили аналогічні заходи.

Враховуючи це, ЄС має всі підстави застосувати схожі мита до російського скрапленого газу. Це обмежить прибутки Росії від його продажу та зменшить фінансування війни. Європа фактично зможе вилучити російські доходи. А росіян позбавлять твердої валюти, що вони отримують від продажу свого газу на європейські ринки. І найголовніше: це може стати фактором стримування та джерелом фінансування для України.

Важливо розуміти: газ – це бізнес президента Росії. Путін не приховує своїх намірів повернути Росію на енергетичний ринок ЄС, щоб знову використовувати газ та нафту як інструмент шантажу й тримати європейців у заручниках. От тільки цього разу ціна за російські енергоносії буде значно вищою. Адже де гарантії, що сплачуючи Москві за газ сьогодні, Європа не платить за ракети, які Кремль запустить на її ж міста вже завтра?