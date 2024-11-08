BMW, Mercedes, Audi: чи покинула Росію німецька "велика трійка"?

Німецькі виробники люксових автомобілів Mercedes, BMW і Audi майже ідентичними заявами оголосили про призупинення роботи своїх заводів у Росії, а також експорту на російський ринок, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак подальші дії автомобільних гігантів відрізнялися. Хто з них повністю вийшов, а хто продовжив вести бізнес на ринку держави-агресора?

MERCEDES

Mercedes-Benz оцінював свої активи в Росії станом на кінець 2021 року в 2 мільярди євро. Завод Mercedes під Москвою, на якому працювало 1000 людей, розпочав роботу в 2019 році.

Там виробляли седани та позашляховики E-класу. За підсумками 2021 року Mercedes-Benz займав 2,6% частки російського авторинку, продавши 43 тис. автомобілів.

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3 березня 2022 року Mercedes-Benz оголосив, що "припиняє експорт легкових автомобілів і фургонів до Росії, а також місцеве виробництво в Росії до подальшого повідомлення". Незабаром з'ясувалося, що автовиробник заморозив свою діяльність в Росії і вирішив повністю піти з ринку.

Подальше повідомлення надійшло в жовтні 2022 року, коли компанія оголосила про продаж своїх акцій у промислових і фінансових дочірніх компаніях місцевому інвестору, автомобільному холдингу "Автодом".

Угода, завершена в квітні 2023 року, передбачала продаж складального заводу Mercedes-Benz Manufacturing Rus в Московській області разом з усіма активами місцевого дистриб’ютора, корпоративного банку та лізингової "дочки" компанії в Росії.

2022 року продажі впали на 78%, до 9595 одиниць, а 2023 року було продано вже 1528 автомобілів. Mercedes залишив за собою право викупити свій російський бізнес за ринковою ціною, а "Автодом" заявив, що планує випускати автомобілі під власним брендом.

Пізніше німецький автовиробник обмежив доступ до свого програмного забезпечення для російських автодилерів, включаючи онлайн-системи, які використовуються для обслуговування та усунення несправностей.

Попри те, що обмеження доступу до офіційного програмного забезпечення дещо ускладнило обслуговування і створило незручності для російських власників Mercedes, гравці ринку знайшли обхідні шляхи.

Наприклад, вони можуть завантажувати необхідні сервісні програми для використання в офлайн-режимі або змінювати геолокацію для підключення до систем, ніби авто перебуває в іншій країні.

Офіційний сайт Mercedes в Росії більше не працює. На його головній сторінці зазначено: "З 24 квітня 2023 року Mercedes-Benz AG припиняє свою діяльність на російському ринку".

Попри вихід Mercedes і санкції Євросоюзу — заборону ЄС на експорт елітних автомобілів до Росії, введену 15 березня 2022 року — нові автомобілі продовжують надходити на російський ринок через так званий паралельний імпорт.

Це означає, що товари можуть ввозити в Росію через треті країни без згоди виробника. За даними російських видань, деякі автовиробники знають про схеми паралельного імпорту і навіть сприяють їм.

Колишній офіційний дистриб’ютор "Мерседес" "МБ РУС" продовжує продаж нових автомобілів Mercedes в Росії і запровадив гарантію на автомобілі, ввезені в країну шляхом паралельного імпорту.

У листі до B4Ukraine Mercedes зазначає, що проводить аудит уповноважених партнерів, щоб мінімізувати ризики обходу санкцій, а паралельний імпорт перебуває поза сферою їхнього впливу.

"Mercedes-Benz засуджує напад Росії на Україну, і ми продовжуємо бути з народом України", — йдеться в листі автовиробника.

AUDI

Audi, як і її материнська група Volkswagen AG, оголосила про призупинення постачання автомобілів до Росії в березні 2022 року. У Audi не було власних виробничих потужностей в країні, тоді як Volkswagen вирішив припинити виробництво автомобілів на своїх двох російських заводах "на тлі нападу Росії на Україну".

У першому повідомленні йшлося: "Група Volkswagen сприйняла новини про війну в Україні з великим жахом і шоком. Volkswagen продовжує сподіватися на припинення бойових дій і повернення до дипломатії".

2023 року Volkswagen продав свої місцеві дочірні компанії та завод поблизу Москви, а Audi відключила своїх колишніх дилерів від свого програмного забезпечення. Сума угоди склала 125 мільйонів євро.

За деякими оцінками, загальний обсяг інвестицій Volkswagen в Росії з 2007 року склав 1,8 млрд євро. Audi заявила, що більше не постачає автомобілі в країну прямо чи опосередковано. 2022 року в Росії було продано 3512 автомобілів Audi, а наступного ця кількість впала на 90% до 335 автомобілів.

Офіційний російський сайт Audi не працює. Однак, на відміну від Mercedes, компанія визнає, що досі постачає запчастини. "Решта дрібних запасних частин, що постачаються в Росію, підлягають індивідуальній перевірці на відповідність санкціям перед кожним експортом", — заявили в компанії.

Audi наголошує, що всі її імпортери повинні вжити належних заходів для запобігання перепродажу автомобілів у Росію. Проте росіяни досі можуть купувати нові Audi у колишнього офіційного дилера компанії.

"Зараз немає жодного ліцензованого імпортера для ввезення нашої техніки в Росію. Якщо автомобілі нашої марки були виставлені на продаж в Росії, то вони перебувають поза сферою впливу AUDI AG", – йдеться в листі компанії до B4Ukraine.

BMW

За даними Асоціації європейського бізнесу, 2021 року в Росії було продано приблизно 47 800 нових автомобілів BMW, що становило 2,8% частки російського авторинку. Це приблизно на 3800 одиниць більше, ніж було у Mercedes-Benz, і майже втричі більше, ніж у Audi.

На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну BMW оприлюднила чітку заяву: "Ми засуджуємо агресію проти України". Однак на практиці автовиробник обрав чи не найм'якіший підхід до ведення бізнесу в Росії серед "великої трійки".

Компанія припинила експорт автомобілів до Росії та припинила збірку автомобілів з партнером у Калінінграді. У 2023 році в Росії було офіційно продано всього приблизно 500 автомобілів BMW. Проте автовиробник продовжив офіційно постачати запчастини для своїх автомобілів.

За даними російських медіа, офіс представництва BMW в Росії "BMW Russland Trading" скоротив свої операції, але хоча більшість основних видів діяльності припинено, а персонал нібито скорочено до мінімуму, компанія продовжує підтримувати певний рівень активності.

Ця подальша присутність може слугувати адміністративним або матеріально-технічним цілям, оскільки в липні 2023 року BMW створила нові лінії постачання запасних частин, розширила свої "складські та зберігальні" операції в країні та продовжила надавати гарантійні послуги російським клієнтам. У вересні 2023 року менеджер місцевого продавця сказав, що BMW "почувається краще, ніж інші виробники" з точки зору запчастин і обслуговування.

Попри те, що BMW, як Audi і Mercedes, відключила російських дилерів від свого програмного забезпечення, продавці кажуть, що ця дія була багато в чому символічною. Росіяни повідомляють, що один продавець навіть згадав, що саме представництво BMW надало їм віддалений доступ для підключення до баз даних дилерів, що дозволило їм обійти обмеження.

Російський сайт BMW залишається активним і регулярно оновлюється новими моделями, рекомендовані ціни на які, однак, не вказані. На веб-сайті також представлені майже нові автомобілі 2024 року з пробігом вартістю понад 50 000 євро.

Офіційні дилери, зазначені на веб-сайті BMW, продовжують продавати не лише вживані автомобілі, а й нові через свої платформи. Схоже, що BMW продовжує співпрацювати з дилерами, які привозять автомобілі в Росію, але наполягає, що "не уповноважувала будь-які сторонні дилерські центри в Росії продавати нові автомобілі".

У підсумку, попри те, що автовиробники припинили місцеве російське виробництво та офіційний експорт автомобілів, деякі з них продовжують працювати на російському ринку через постачання запасних частин і мінімальну присутність на місцях, що відображає більш тонкий підхід із лише частковим виходом із РФ.

Хоча ціни зросли, колишні офіційні дистриб'ютори "великої трійки" продовжують продавати нові автомобілі в Росії. Є різні відтінки сірого, і випадок BMW — з його офіційним веб-сайтом, що сприяє продажу автомобілів у Росії — виділяється як найбільш кричущий з трьох.

Твердження компанії про те, що вона не дозволяла жодним стороннім дилерам у Росії продавати нові транспортні засоби, здаються лицемірними, оскільки вона рекламує майже нові автомобілі на своєму веб-сайті, де також перераховані дилери, які відкрито продають нові "паралельні" автомобілі.