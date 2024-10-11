Почему Украине нужно больше предпринимателей-экспериментаторов

Страх провалу сильніший за очікування успіху. Так працює мозок. Негативне очікування спричиняє потужнішу реакцію, ніж очікування позитиву. Водночас у будь-якій ситуації людині легше не ризикувати, ніж піти на ризик.

Це еволюційний механізм, що забезпечує виживання: краще не отримати банан, ніж загинути в зубах хижака.

Проте іти ризикувати доводиться всім, без цього неможливий розвиток. Більшість робить це вимушено і без захвату. Бо мозок спершу намалює всі жахи провалу, а потім подумає про можливий успіх.

Та серед нас існують люди, готові йти до успіху попри все. Це підприємці. Вони створюють нове з нічого. У невизначених умовах. Із шансами далекими від перспективних.

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Всупереч ризикам, фізіологічним реакціям і наглій статистиці. А вона практично гарантує проблеми. 90% стартапів не досягають успіху. У перший рік одразу закривається приблизно 20%.

Причини фейлів різноманітні — брак фінансування, відсутність доступу до великих ринків, слабкий продукт, конкуренція, нежиттєздатна бізнес-модель. До цього додаються умови війни, енергозаощадження, інфляція.

Проте, для того, щоби з’явились Нова Пошта, Монобанк чи Кураж Базар, на початку завжди є людина, що діє всупереч. Саме ця людина розвиває економіку країн.

ZOOM-OUT: світовий досвід

Одна людина створює можливості для ще кількох — так працює ефект мультиплікатора. Дослідження США за 2022 рік показують, що за 25 років малий та середній бізнес створив 12,9 млн нових робочих місць.

Тобто на малий бізнес припало 66% зростання зайнятості. На противагу малому та середньому, великий бізнес за цей час створив 6,7 млн робочих місць.

Водночас дивлячись на Європу, бачимо ще більші показники: частка малого та середнього бізнесу у країнах ЄС серед загальної кількості підприємств складає 99%, і вони створюють близько 85 мільйонів робочих місць.

Тож легко приходимо до висновку, що малий та середній бізнес — мастхев та великий потенціал для нас.

Проте в українському контексті нам також важливо прицільно досліджувати досвід повоєнної відбудови інших країн. До прикладу, після другої світової війни Німеччина опинилась у жахливому становищі.

Крім того, що вона втратила 25% територій, її економіка була буквально знищена: виробництво сталі скоротилось в 7 разів, видобуток вугілля вполовину, загальне виробництво втратило 2/3 від довоєнного. Безробіття складало майже 50%, а 45% житлового фонду було зруйновано.

Проте вже у 1962 році рівень більшості показників перевищив довоєнний. Як це сталось? Держава зробила ставку на підприємців: ввела податкові стимули для малих і середніх бізнесів, відкрила доступ до кредитів та підтримала компанії, орієнтовані на експорт.

Схожий шлях пройшов Ізраїль. Із самого заснування він веде боротьбу за виживання — проходячи через численні війни та конфлікти. Розміщений на пустельних землях, Ізраїль не має нафти та природного доступу до питної води.

Разом з тим, економіка країни є однією з найсильніших у світі, а ВВП на душу населення складає $42592, входячи у двадцятку найвищих у світі. Це відбулося завдяки тому, що держава зробила стратегічну ставку на підприємництво і технології.

Прикладом цієї політики стала програма Yozma — державний інвестфонд для інноваційних стартапів. У період з 1992 до 2017 років 1500 компаній пройшли інкубацію. 60% з них залучили в економіку понад $3,5 млрд доларів при тому, що інвестиції уряду скали лише $650 млн.

Нещодавно ізраїльський уряд оголосив про запуск Yozma Fund VC 2.0. На першому етапі 18 інституційних організацій отримають фінансування в розмірі $155 млн для інвестицій у венчурні фонди, що інвестують в ізраїльські стартапи.

ZOOM-IN: розвиток підприємництва в Україні

Вести бізнес під час повномасштабної війни, економічної турбулентності, блекаутів і постійних ракетних обстрілів — надзвичайно складно. Ризик потрапити в ті 90% фейлів збільшується в рази. Іноземні колеги часто просто не розуміють, як це технічно можливо.

Проте у найскладніший період сучасної історії України, малі та середні підприємства забезпечують роботою три чверті працездатного населення України. Середні — збільшили частку зайнятих працівників з початку війни. А 87% бізнесів ще й донатять, волонтерять і надають підтримку ЗСУ.

Стійкість і розвиток української економіки пропорційні тому, скільки людей залучено у підприємництво та створення інновацій. Та справа не лише у кількості.

1. Знання. Для того, щоби побудувати успішний бізнес, засновнику необхідні знання у маркетингу, продажах, стратегіях, фінансах, моделях, позиціюванні, менеджменті.

77% респондентів опитування Harvard Business Publishing визначають технічні навички та цифрову адаптацію найважливішими для підприємців. Водночас поруч з цим (76%) стоять мʼякі навички: асертивної комунікації, емпатії, активного слухання, надання фідбеку.

2. Доступ до спільноти. Успіх Кремнієвої Долини частково сформований тим, що у цьому середовищі люди значно швидше формують зв’язки між собою. Доступ до спільноти, менторів і експертів напряму впливає на шанси побудувати успішний бізнес.

Зокрема, 92% власників малого бізнесу, які мали менторську підтримку, погоджуються, що наставники мали прямий вплив на розвиток і виживання їхнього бізнесу. Натомість 89% підприємців, які не мали менторської підтримки, бажали б її мати.

3. Фінансування. Однією з найбільших проблем підприємців в Україні є сьогодні обмежений доступ до фінансування. Можливість взяти кредит чи отримати грант надзвичайно важлива, бо дозволяє масштабувати бізнес ще до того, як він вийшов на збільшені прибутки.

Зараз в Україні вже діють численні якісні програми, які допомагають засновникам розпочинати й розбудовувати проєкти. Це акселератор "Власне" від Мінцифри, програми Yep, що створюють інкубаційні програми з університетами, венчур білдер Mission Possible, що підсилює талановитих фаундерів.

Цього року ми у Projector Insitute запустили унікальну програму Experiment 1.01, мета якої — популяризувати підприємництво і підтримати талановитих засновників на ранніх стадіях бізнесу.

Ми планували взяти 1 000 учасників, але отримали значно більше заявок і відібрали 1 562 засновників, що говорить про те, що активних людей в Україні більше, ніж здається.

З них дійшли до фіналу 252, а з 22 найкращих п’ятеро отримало гранти на розвиток по $5 000. Проєкти переможців: обважені спальники для дітей і важкі ковдри для дорослих, корисні снеки з натуральних інгредієнтів, перше в Україні 5-зіркове котеджне містечко для курей, сервіс з ШІ-генерації персоналізованих візерунків для вишиванок та онлайн-школа зрозумілої медицини.

На цьому не плануємо зупинятися, адже експерименти — це завжди про спроби, їх буде не одна.

Наші сили та переваги

Вже багато років українські підприємці показують фантастичну стійкість. Дивовижно, як під час блекаутів і регулярних обстрілів, економічних потрясінь і епідемій, українські малі та середні підприємства продовжують розвиватися, рости та виходити на нові ринки. Ми маємо чимало відомих прикладів масштабування, які надихають, — від Grammarly до Львівських круасанів. Та за кадром залишаються тисячі менших компаній, які надихають ще більше.

Ми можемо багато дати світу. Як чудові продукти, так і вміння бути стійкими й креативними. Ми сильні у побудові сервісів і досвіду. Ми майстри антикризового менеджменту і вміємо працювати у будь-яких умовах.

Ми будемо допомагати створювати українську економіку майбутнього, що опиратиметься на інновації, творчість та продукти з високою доданою вартістю, що мають попит глобально.