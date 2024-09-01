Осінь підприємця

Є радість, яка дає мені сили у темні часи - це радість і енергія руху. Йдеться не тільки про фізичний рух, а й про динаміку процесів та ідей навколо.

Мій захват марафонами виводить із найтяжчих внутрішніх станів, які зараз щедро постачає життя. Не тільки мене. Спорт і бізнес дуже споріднені спільним азартом, завзяттям до боротьби й ризику. Виправданого ризику, без якого не буває прогресу.

Підприємця і олімпійця ведуть вперед амбіція й кураж. Тому такі натхненні історії у бізнесі й спорті. Історії та успіхи, яких хотілося б бачити більше й сприяти реалізації захоплюючих сюжетів у міру своїх можливостей.

Я ділюсь із вами цими думками саме сьогодні, в День підприємця, коли Україна вшановує силу бізнесу, відчайдушність підприємців, людей, на яких тримається наша економічна опірність.

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Понад 50% українців мріють мати власну справу. Такою була статистика до великої війни. Зараз, мабуть, ще більше.

Сьогодні вшановуємо тих, хто наважився і відбувся у бізнесі, хто надихає інших. Не втомлююсь повторювати, що бізнес виживає за будь-яких умов: чума, війна чи відсутність GPS-навігації не зупинили жоден караван на Шовковому шляху чи шляху із Варяг у Греки.

Як не зупиняється український експорт завдяки морському коридору та шляхам солідарності. Бізнес годує країну, щоб вона могла жити й боротися.

Але й бізнес бореться щодня. Бореться за виживання. Бо працювати 11-й рік в умовах війни непросто. А нині українські компанії працюють у неможливих умовах. І показують фантастичний результат. Завдяки надзусиллям.

Наші виробники потребують сприяння, бо для вітчизняних компаній відрізані можливості, доступні бізнесу мирних країн. Кредитування та фінансування – тут головна причина нерівності можливостей для вітчизняного та іноземного виробника навіть на внутрішньому ринку.

Так сталось, що до палати приходять представники дуже різних компаній, наших та іноземних. І якщо іноземні підприємці вивчають ситуацію та готуються до участі у проєктах відбудови, то український бізнес думає як вижити.

Ми бачимо цей запит, дискутуємо про варіанти рішень і з повагою ставимось до ініціатив міжнародних партнерів та уряду, які покликані хоча б частково полегшити роботу українського виробника.

Я підтримую дискусії та обмін думками для доопрацювання багатьох ініціатив, що, за задумом авторів, мають збалансувати ситуацію і допомогти підприємцям зберегти і наростити виробництво. Попри знеструмлення, подорожчання електроенергії, зростання податків, відтік кадрів, скорочення ринку й кількості споживачів.

Відрахування бізнесу – той фундамент, на якому тримається фінансування оборони. І я готовий благословляти зусилля людей, які цей фундамент зміцнюють. Вся країна зацікавлена у тому, щоб економіка працювала й надалі, утримуючи обороти в 4-5% зростання ВВП, як останні роки.

З початку року ми спостерігали зростання песимізму серед підприємців щодо перспектив бізнесу в Україні. З весни 2024 року крива графіків прямувала в зону зневіри.

А в серпні падіння ділових настрої зупинилось. Стабілізацію очікувань показав "Барометр бізнесу", дослідження ТПП України, яке щомісяця визначає ставлення підприємців до ситуації та бачення перспектив.

Після чотирьох місяців зростання негативних очікувань спостерігається їх стабілізація. Суттєве покращення зафіксовано в будівельному секторі. Зараз ми бачимо, як у секторі торгівлі значно зменшилися негативні очікування, а у секторі виробництва відзначається поступове покращення. Найбільш напруженою залишається ситуація в секторі послуг.

Що важливо, позитивні очікування фіксуються лише серед великих підприємств. А мікро, малі та середні бізнеси демонструють більш обережний погляд на майбутнє. Дуже обережний…

Це виклик і для нас.

Бо більшість з 7 тисяч членів ТПП України – малі та середні бізнеси. Це добросовісні українські виробники, які потребують підтримки, зважаючи на наростання проблем, які має долати бізнес у осінньо-зимовому періоді. Наше дослідження підтверджує запит бізнесу на підтримку на національному й регіональному рівнях.

Дуже важливо, щоб купівельна спроможність і економічна активність зростали. Тоді зростає вся економіка. Робочі місця забезпечують соціальну стабільність і живлення країни.

На такому тлі особливу повагу викликають люди, що не покладають рук і пропонують, пробують нове, рухають процеси.

Тому я, зокрема, вітаю ініціативу #національний_кешбек, яка активно стартувала цього тижня і є частиною програми "Зроблено в Україні". Ми тривалий час дискутуємо у системі палат щодо перспектив цієї політики.

Є різні погляди. Усі вони обгрунтовані й озвучені шанованими нашими фахівцями. Це плідні обговорення, в яких народжуються життєздатні поправки й пропозиції, які можуть скерувати авторів державних програм у потрібному бізнесу напрямку. Якщо буде готовність до діалогу і відкритість.

Дуже важливо, що наш споживач і бізнес мають вибір – брати участь у програмах чи ні. Отримувати підтримку чи обійтись власними силами. Це вибір.

І якщо вам його дають – це цінність.

Мені дуже приємно бачити, що бізнесу пропонують можливості. Ті, які є в нинішніх умовах.

Наприклад, Національний кешбек, передусім, соціальна ініціатива, покликана підтримати наших підприємців і співгромадян. До 3 тисяч гривень кешбеку може отримати споживач, який обиратиме український товар, зареєстрований у програмі й оплачений безготівково.

Погодьтесь, у країні з мінімальною пенсією в 2 980 гривень, жоден кешбек не зайвий.

Якщо завдяки цій чи іншій державній програмі купівельна спроможність споживачів хоч трохи зростатиме - виграє вся економіка. Тому я підтримую кожен рух, який додає енергію країні. І дуже мрію про часи, коли бізнес не буде дивитись із надією на підтримку у бік держави. Хоча, як показує досвід пандемії, навіть найбільші економіки світу не здатні пройти серйозні кризи без опори на державну допомогу.

Я закликаю кожного в Україні - цієї осені купувати більше українського. Тоді кожен день стане Днем українського підприємця. А якого саме - ви оберете на власний смак. Так ми підтримаємо один одного і нашу спільну економіку.

Колись вдалий експеримент провела Юлія Савостіна, яка купувала певний період виключно українське. І дуже вдало! Давайте згадаємо і повторимо, хто скільки може, цю ініціативу.

Розпочинаємо осінь українських підприємців сьогодні! Обирайте українське, підтримуйте своїх!

Рухаємось далі разом! Щоб творити державу підприємців!