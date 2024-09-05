Государство начинает финансирование индустриальных парков

Уряд виділяє перші кошти на будівництво інфраструктури для залучення промислових інвестицій. Першим підписано наказ Мінекономіки щодо 150 млн гривень на нову трансформаторну підстанцію для індустріального парку у Дніпрі на умовах співфінансування 50 на 50.

Найближчими днями і тижнями будуть накази і щодо інших проєктів від індустріальних парків - в порядку черговості надходження заявок.

За моєю інформацією, наразі заявок від індустріальних парків з усіх куточків України подано на суму трохи більше 1 млрд гривень. Загалом у державному бюджеті на цю мету заплановано мільярд.

Сподіваюсь, Уряд знайде можливість профінансувати запити в повному обсязі. Адже всі проекти вже мають проектно-кошторисну документацію, є готовність до співфінансування і повна підтримка з боку керівництва громад.

Реклама:

Кошти державної підтримки підуть на будівництво підстанцій, ліній електропередач, газо- і водопроводів, під'їзних доріг - всієї інфраструктури, без якої не може існувати промислове підприємство.

Практика показує, що промисловому інвестору цікавіша не просто земельна ділянка, а майданчик з готовою інфраструктурою.

Додатково до цього ініціатори і керуючі компанії індустріальних парків беруть на себе зобов’язання самостійно будувати і вводити в експлуатацію промислові будівлі. Це одна з умов надання держпідтримки. І вони готові інвестувати.

Переконаний, що довіра інвесторів до держави має для розвитку індустріальних парків і залучення туди інвестицій не менше значення, ніж питання безпеки. Коли у 2022 році, за кілька місяців після початку вторгнення Верховна Рада й потім Президент підтримали мою і колег по Парламенту ініціативу щодо формування пакету стимулів для ІП, підприємці і громади повірили.

Наші регіональні наради з розвитку індустріальних парків надали відповіді на питання, як це працює. І поступово почали зʼявлятись успішні кейси появи в індустріальних парках нових будівель, доріг, підстанцій, і як наслідок - резидентів-інвесторів.

Дуже важливо, щоб своєчасне фінансування держпідтримки розвитку індустріальних парків зміцнило ці перші паростки взаємної довіри промисловців та держави. Це зробить Україну сильнішою та стійкішою.

Індустріальні парки - складова політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона включає набір інструментів з розвитку виробництва, інвестицій і несировинного експорту. Це, зокрема, локалізація в публічних закупівлях, програма компенсації 25% вартості української с\г техніки, шкільний автобус, національний кешбек, гранти на розвиток переробної промисловості, доступні кредити 5-7-9, підтримка проектів зі значними інвестиціями, експортно-кредитне агентство.