 Цифрова трансформація України
Все разделы
Укр / Рус
Государство начинает финансирование индустриальных парков

Государство начинает финансирование индустриальных парков

Правительство получило заявок на финансирование инфраструктуры для индустриальных парков более чем на 1 млрд гривен. На что пойдут деньги? (укр)
Четверг, 5 сентября 2024, 13:45
Дмитрий Кисилевский
заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития

Уряд виділяє перші кошти на будівництво інфраструктури для залучення промислових інвестицій. Першим підписано наказ Мінекономіки щодо 150 млн гривень на нову трансформаторну підстанцію для індустріального парку у Дніпрі на умовах співфінансування 50 на 50. 

Найближчими днями і тижнями будуть накази і щодо інших проєктів від індустріальних парків - в порядку черговості надходження заявок.

За моєю інформацією, наразі заявок від індустріальних парків з усіх куточків України подано на суму трохи більше 1 млрд гривень. Загалом у державному бюджеті на цю мету заплановано мільярд. 

Сподіваюсь, Уряд знайде можливість профінансувати запити в повному обсязі. Адже всі проекти вже мають проектно-кошторисну документацію, є готовність до співфінансування і повна підтримка з боку керівництва громад.

Реклама:

Кошти державної підтримки підуть на будівництво підстанцій, ліній електропередач, газо- і водопроводів, під'їзних доріг - всієї інфраструктури, без якої не може існувати промислове підприємство. 

Практика показує, що промисловому інвестору цікавіша не просто земельна ділянка, а майданчик з готовою інфраструктурою.

Додатково до цього ініціатори і керуючі компанії індустріальних парків беруть на себе зобов’язання самостійно будувати і вводити в експлуатацію промислові будівлі. Це одна з умов надання держпідтримки. І вони готові інвестувати.

Переконаний, що довіра інвесторів до держави має для розвитку індустріальних парків і залучення туди інвестицій не менше значення, ніж питання безпеки. Коли у 2022 році, за кілька місяців після початку вторгнення Верховна Рада й потім Президент підтримали мою і колег по Парламенту ініціативу щодо формування пакету стимулів для ІП, підприємці і громади повірили. 

Наші регіональні наради з розвитку індустріальних парків надали відповіді на питання, як це працює. І поступово почали зʼявлятись успішні кейси появи в індустріальних парках нових будівель, доріг, підстанцій, і як наслідок - резидентів-інвесторів.

Дуже важливо, щоб своєчасне фінансування держпідтримки розвитку індустріальних парків зміцнило ці перші паростки взаємної довіри промисловців та держави. Це зробить Україну сильнішою та стійкішою.

Індустріальні парки - складова політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона включає набір інструментів з розвитку виробництва, інвестицій і несировинного експорту. Це, зокрема, локалізація в публічних закупівлях, програма компенсації 25% вартості української с\г техніки, шкільний автобус, національний кешбек, гранти на розвиток переробної промисловості, доступні кредити 5-7-9, підтримка проектів зі значними інвестиціями, експортно-кредитне агентство.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
инвестиции бизнес финансирование
Реклама:
Материалы по теме
Дешево и рискованно. Почему западные фонды не инвестируют в украинские miltech-стартапы 3 сентября 2024, 09:00
Индустриальный парк впервые получил деньги от государства 30 августа 2024, 10:23
Инвестиции США принесли сотни патентов китайцам 29 августа 2024, 18:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте