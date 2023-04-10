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Що не так з індустріальними парками в Україні

Що не так з індустріальними парками в Україні

Чому з 60 зареєстрованих індустріальних парків в Україні працює тільки 9?
Понеділок, 10 квітня 2023, 18:01
Олександр Бондаренко
керуючий партнер Бюро Інвестиційних Програм

До війни 55% економіки України складав приватний бізнес. Зараз 65-75% — це державний сектор

І це дуже тривожна динаміка, яка говорить про те, що Україна під час війни втрачає підприємницький капітал — хтось закривається, хтось переїжджає до країн ЄС. 

Для порівняння, у потужних економках європейських країн 60-70% — це приватний сектор економіки і тільки 30-40% — участь держави у перерозподілі ВВП. 

Логіка в тому, що держава не здатна ефективно керувати економічними відносинами, робити підприємства глобально конкурентоздатним та експортоорієнтованим — це прерогатива приватного бізнесу та підприємців.

Чому під час війни індустріальні парки можуть врятувати економіку України, і що саме можуть дати для розвитку промисловості України.

Демографія vs Економіка

Почати треба з того, чи взагалі буде кому працювати в Україні. Наразі українські підприємці визначаються із головним питанням: залишатися в країні і шукати безпечне місце для роботи чи переїжджати у країни ЄС. 

За час війни з України виїхало близько 20% підприємців. Кожен п’ятий переселенець, за даними Ради бізнес-омбудсмена, є ФОПом. Тобто, за нашими оцінками, виходячи з цифр про виїзд людей на грудень 2022 року, з України виїхало 0,35 млн ФОПів. 

І якщо Україна буде і надалі втрачати бізнес та економічно активне населення, то вже 2023 року через таку слабку демографію ВВП України ймовірно знизиться на 5-10% до 2022 року, в тому числі через відтік підприємців, які дають додану вартість економіки. 

Якщо у 2023 році кількість економічно активного населення України знизиться ще на 15-20% (1-1.5 млн осіб), то відновити ВВП до рівня довоєнного стану, на жаль, не вийде.

Три причини будувати виробництво на території індустріальних парків України

Інвестиції у будівництво заводу на 1/4 менше. 

Якщо все ж таки будуємо в Україні, то далі маємо прості економічні підрахунки. На будівництві заводу на території індустріального парку можна зекономити приблизно 25% інвестицій. 

Тобто чверть інвестицій порівняно з тим, якщо будувати на звичайній ділянці не в індустріальному парку. Не кажучи про сусідні країни ЄС, де сума інвестицій буде більшою на 30-40% через вартість робіт та матеріалів. 

Економія 25% виходить з того, що для резидентів індустріальних парків законом передбачені економічні стимули: звільнення від імпортного ПДВ і мита при ввезені нового обладнання в Україну; звільнення від податку на прибуток на 10 років у разі ведення діяльності в межах ІП; пільгові ставки податку на нерухомість і мінімальна плата за землю від місцевої влади. 

Економія на логістиці. Логістика товарів подорожчала щонайменше на 40-50%, і це подорожчання виробники та трейдери закладають у собівартість товарів. 

Якщо ж підприємець обирає для розміщення виробництва індустріальний парк поряд з центральними трасами в напрямку кордонів з країнами ЄС та містами-мільйонниками України, коли не треба робити крюк у 500 км для доставки товару, то тільки на логістиці можна зекономити 7-10% від собівартості продукції. 

Варто обирати індустріальний парк, який знаходиться у межах 20-30 км від кордонів з Європейським Союзом. Адже це надає можливості для експортного розвитку бізнесу, який працює на території індустріального парку. 

Важлива цифра 2022 року — що за час війни український експорт впав на 35%. Тобто економіка країни недоотримала близько $24 млрд доларів експортної виручки. 

Вочевидь, що розміщення виробництва в індустріальних парках поблизу кордонів з країнами Євросоюзу дасть переваги як власникам, так і на рівні держави, — в нас конкурентоздатні з’являтимуться експортоорієнтовані підприємства. 

Спільна інфраструктура та індустріальний нетворкінг — це те, що допомагає розвивати бізнес, якщо він знаходиться на території індустріального парку. 

Якось я був у шведському індустріальному парку, неподалік Стокгольму, де кластерно працюють підприємства з обробки металу та виробництва металевих деталей. І один із заводів-резидентів почав співпрацювати з авіакомпанією Boeing. 

В якийсь момент їм потрібні були партнери для виробництва частин двигунів для всесвітньо відомих літаків. І власник заводу, який вже почав продавати Боїнгу спілкуючись постійно з колегами-резидентами парку, залучив до продажів також і сусіднє підприємство, яке працювало на території цього ж індустріального парку. Так, вони разом почали розвивати потужний експорт в авіагалузь ЄС. 

Є така індустріальна культура спілкування власників виробництв- резидентів індустріальних парків. Українським підприємцям треба ще вчитися такому нетворкінгу, бо в нас є такий острах ділитися з кимось своїми підприємницькими проєктами або крос-продажами. Але це тема для іншої дискусії. 

Що отримає економіка України від активних індустріальних парків

10 індустріальних парків з територією 15-20 га (може вмістити близько 10 середніх заводів на 100-150 робочих місць) дасть зростання експорту України на 3-4%, а 100 працюючих парків – це зростання експорту вже на 15-20%, що змінює економічний ландшафт всієї країни. 

Адже промисловість — це основа будь-якої економіки із розвинутих країн світу. Розвиток виробництва та реального сектору в свою чергу сприяє пожвавленню сервісного та креативного бізнесу. 

Тому під час війни індустріальні парки з їх економічними стимулами та вигідним розміщенням на території України у відносно безпечній зоні та недалеко від кордону з ЄС можуть стати точками зростання для економіки країни. 

Розвиваючи культуру індустріальних парків в Україні, ми відроджуємо економіку і промисловість, даємо змогу українському бізнесу не їхати від війни у країни ЄС, а залишатися в Україні.

Чому з 60 індустріальних парків працює тільки 9: три головні причини 

За 2 останні роки було зареєстровано 15 індустріальних парків. Зараз їх 60, але реально працюють 9 (де є активні заводи). І тут є три головні причини, чому так склалося з роботою індустріальних парків. 

  1. Зареєструвати місцевій владі індустріальний парк досить не складно. А далі починається цікаве — територію під парк треба підключити до електро- та водопостачання. І це досить великі інвестиції — в середньому від 10 до 40 млн грн. 

Розмір інвестицій залежить від того, на яку відстань від розподільчого трансформатора будуть тягнути електромережі, та як їх будуть прокладати — повітрям чи під землею. 

А далі ціна може зростати, бо більшість комплектуючих для робіт з підключення до електроенергії — це, на жаль, імпорт. У цей же кошторис додається облаштування водопостачання та водовідведення, каналізації. 

Багато прикладів, коли індустріальний парк розташовано в гарному місці, де є поблизу траси для зручної логістики або залізничні колії. Але вони стоять пустими та заростають травою, бо не підведено електроенергію та воду. 

Бо у міськрад банально немає грошей на це облаштування, і вони ніколи не зможуть це зробити за свій рахунок.

  1. В індустріального парку немає керуючої компанії, яка і має займатися залученням підприємців та розвитком парку. Практика показує, що держава та державні чиновники не ефективні менеджери у сфері підприємництва та інвестицій. 

Ми з командою ще декілька років назад спеціально обдзвонювали українські індустріальні парки, і це був окремий челендж знайти контакти, адже не у всіх є навіть сайти. 

Тож у більшості комунальних індустріальних парків немає керуючої компанії, а де визначено якесь міське КП — воно не ефективне. Частиною індустріальних парків опікується відділ економіки міста обо ОТГ, в якому зареестровано парк. 

Але ж вони не залучають інвесторів, вони не роблять маркетингові кампанії, щоб привернути увагу підприємців до можливості розвивати бізнес на території їх парку. 

Причина — немає коштів. Результат — індустріальний парк не працює, навіть якщо є всі комунікації: електроенергія, вода, каналізація. 

  1. Не всі  індустріальні парки відповідають стандартам цієї промислової бізнес-моделі. Наприклад, один з відомих індустріальних парків в центральній Україні не зовсім відповідає формату класичного індустріального парку, адже там тільки одне підприємство, яке зареєструвало цей парк тільки під себе. 

Це краще ніж нічого, але в класичному розумінні індустріальний парк — це промисловий кластер зі спільною інфраструктурою для всіх резидентів: має бути хоча б 2-3 виробництва поруч + спільні склади, офісні приміщення та сервісні підприємства (їдальні, кафе, банкомат, тощо).

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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