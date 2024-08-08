Готов ли мой дом к зиме без электричества? Чек-лист для самопроверки

Мабуть, літня спека без кондиціонерів та з холодильниками, що розмерзаються, обʼєднала нас всіх. Не подобається нам без електрики. Тож, подумаймо, а що нас чекає в холодну пору року. Тим більше погода та енергетики дали кілька днів на перепочинок.

Україна через російські обстріли втратила щонайменше 9 ГВт енергогенерації, які, як би ми не намагалися в це вірити, неможливо відновити до опалювального сезону 2024-2025.

Щоб холод і темрява взимку не стали важким випробуванням, кожному варто заглянути в підвали своїх багатоквартирних будинків і поставити собі питання: "Який масштаб катастрофи нас чекає?".

Що в основі нашої цивілізації?

Поки є ще трохи часу, щоб готуватися до "енергетичної зими", згадаймо, на що спирається наша цивілізація. Здавалося б, далеке і філософське питання, але воно виводить нас на ту точку вразливості багатоквартирного будинку, яка без належної уваги може позбавити його мешканців ключових благ цивілізації.

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Основа сучасної цивілізації — вода. Людство змогло звільнитися від більшості хвороб, від яких раніше помирали мільйони людей, завдяки доступу до чистої та знезараженої води й гігієні (миття рук та санітарні норми теж сюди входять).

У 19-му сторіччі британський лікар Джон Сноу зміг зупинити епідемію холери у Лондоні (це інший Джон Сноу, не той що зупиняв білих ходоків у Вінтерфелі). Він виявив, що хвороба поширюється через водяну помпу, потріскані труби якої пропускали стічні води з холерним вібріоном від міської каналізації.

Джон Сноу ідентифікував небезпечну колонку роздачі води методами, які б зараз ми назвали "data science" і просто відкрутив ручку на колонці. Захворюваність пішла на спад. Памʼятник колонці без ручки досі стоїть в Лондоні на Бродвік-стріт.

В умовах енергетичної кризи — вода для багатоквартирного будинку не є гарантованою. Особливо це стосується багатоповерхівок, де є свої насоси підтримання тиску, завдяки яким вода може дійти й до 9-го, і до 25-го поверху.

Водопостачання в містах — це чисті кіловати, адже саме завдяки електроенергії вода береться з водозаборів, очищається, качається магістральними трубопроводами та піднімається до кінцевого споживача.

Саме тому міжнародні партнери, місцева і центральна влада найперше забезпечили комунальні водоканали генераторами та іншими засобами резервного живлення. Проте не лише від водоканалів залежить, чи будемо ми з водою.

Найтемніші закутки ваших підвалів

Ми живемо у містах, де вода тече трубами, теплоносій йде тепломагістралями, але планові або аварійні відключення (або мовою енергетиків — стабілізаційні обмеження) можуть залишити нас без можливості прийняти душ, помити руки, злити унітаз, обігріти наші оселі.

До цього додається ще одна історія під назвою "ліфт". Він є одним з найбільш інтенсивних споживачів електроенергії в місцях загального користування (МЗК) багатоповерхівок. А без електрики він має звичку зупинятися, навіть якщо ним їдуть пасажири.

Загалом, у багатоповерхівці нормальна зима починається з підвалу. Нам всім не дуже хочеться цим займатися, але від знання того, з чого складається наш будинок, сильно залежить, якою буде наша зима в умовах енергодефіциту.

Погляньмо на 16-поверхівку. З великою ймовірністю, комфорт його мешканців забезпечують такі системи:

Водопідіймальні насоси. Високоповерхові будинки часто мають насоси, які піднімають воду до того самого 16-го поверху. І це потужна техніка, яка споживає чимало. Варто визначити, яка їхня потужність, як вони підключені до системи й скільки вони споживають електроенергії.

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП). Він дбає про ефективний розподіл теплової енергії та гарячого водопостачання будинком залежно від температури, споживання квартирами та інших параметрів. Крім компʼютерних "мізків", насоси також є великою частиною ІТП. Дізнайтеся, якої потужності потребує все це господарство споживає електрики, а також чи є в насосів частотні регулятори для плавного пуску. Інакше така штука як пускові струми (різкий стрибок споживання при запуску насоса) поламає всі ваші розрахунки.

Циркуляційні насоси. Якщо в вашому будинку ще немає ІТП, то починаючи з певної кількості поверхів, теплоносій до батарей "проштовхують" циркуляційні насоси. Знову ж, ресурсів вони теж використовують немало. Тому вже дізнавайтеся їхню номінальну та пікову (вже згадані пускові струми) потужність і споживання за місяць.

Система димовідведення. На випадок пожеж у багатьох багатоповерхівках є система димовідведення, яка складається з витяжних вентиляторів, датчиків диму, насоси для пожежогасіння тощо. І вона теж просить електроенергії. А ми живемо в пожежонебезпечні часи через використання генераторів та потенційно небезпечних батарей.

Освітлення місць загального користування. Перевірте, чи працює у вас чергове та аварійне освітлення, та чи десь немає "енергетичних паразитів", які під'єдналися до проводів освітлення МЗК.

Шукаємо відповідальних

Я маю досвід перебування у міській квартирі без центрального опалення взимку. І бути в "камʼяному мішку" в мороз — не найприємніша річ.Тоді це було не через російські обстріли енергетики, а через аварію індивідуального теплового пункту. Боротьба з холодом у квартирі розтягнулася на півтори доби, і нас рятувала електрична тепла підлога.

Тоді ми краще зрозуміли як працює наш дім. Це багатоквартирний будинок 1920-х років. У нас в підвалі майже немає нічого електричного, крім освітлення. Немає водопідіймальних та циркулярних насосів, а індивідуальний тепловий пункт, той самий, що був на ремонті, розміщений у сусідньому будинку.

Тому якщо немає води чи тепла, треба йти до сусідів. Такі особливості вашого дому варто дізнатися вже сьогодні.

Хтось оптимістично може сказати, що перевіряти всі ці системи — це відповідальність керуючих компаній (історично відомих, як ЖЕКи). Я кажу — "оптимістично", бо у них не завжди є потрібна кваліфікація та бажання займатися енергетичною стійкістю будинку. Відповідно, хочеш бути з теплом взимку — доведеться брати все у свої руки.

Оптимальним форматом управління тут є обʼєднання співвласників багатоквартирних будинків — ОСББ. Проте навіть без ОСББ, але маючи середовище активних сусідів, можна залучати кошти під програми співфінансування. Саме завдяки київській міській програмі "70/30" ми з сусідами замінили величезні й абсолютно розвалені вікна у підʼїзді, які прогнили настільки, що від вітру з них випадали шматки скла. Тепер у нас стоять сучасні енергоефективні вікна і тепліше на сходах та у квартирах.

Відповідно, одне з основних завдань, яке ви можете робити просто зараз, це підготовка до польоту в космос вивчити енергосистеми будинку та протестувати їх ще до того, як вдарять 15-градусні морози.

Вивчаємо роботу систем

Якщо ви колись цікавилися космосом, то явно памʼятаєте епізоди, коли ракета вже стоїть на стартовому майданчику, космонавти в скафандрах уже пристебнуті у своїх кріслах, лунає передстартовий відлік, і тут в останній момент запуск скасовується через якусь технічну проблему чи зміну погоди.

Ми не збираємося запускати наші будинки в космос (поки що), але досвід космонавтики, авіації та виготовлення навіть найпростіших побутових пристроїв дає нам цінний урок: першого разу щось обовʼязково піде не так. Тому краще цей перший раз буде тестовим, а не з сотнею пасажирів на борту чи мільйонами випущених девайсів.

За кількістю інтегрованих технологій ваш будинок явно перевершує за рівнем складності перші літаки. І щоб успішно пролетіти зиму, вам найперше потрібні:

люди,

системи,

ресурси.

Люди: бо хтось має рахувати потужність критичного обладнання, вести перемовини з керуючими та енергокомпаніями, запускати генератори чи перевіряти стан батарей у мороз та спеку. Зазвичай це невелике ядро небайдужих, яким рідко аплодують в будинковому чаті, але на яких все тримається.

Системи: кожна будинкова система має свої параметри, енергетичні та інші потреби. Щоб застрахувати їх від енергетичного дефіциту, створіть відповідні системи енергетичного резервування.

Ресурси: фактично, руйнація української енергосистеми російськими ракетами дає нам доволі радикальний вибір: або чекати "поки все відновиться" (на що піде мінімум 3-4 роки), або самостійно створювати локальний енергетичний бізнес.

Хоча це може здатися дивним, кожен з нас може стати своєрідним енергокуркулем, адже навіть найменший генератор є електростанцією. А генеруючи електроенергію, потрібно враховувати її собівартість.

Тому збирайте коло небайдужих, плануйте резервування енергосистеми, випробовуйте його роботу та домовляйтеся з сусідами, як ваша невеличка громада забезпечить все це ресурсами.

І ще одна важлива річ: завжди памʼятайте про пожежну та електробезпеку й адміністративну відповідальність за їх недотримання (а у випадку тяжких наслідків — не тільки адміністративну).

Проводимо стрес-тести електросистем

Коли ви вже знаєте, як гарантовано забезпечити енергією ключові системи вашого будинку, перевірте їхній стан та працездатність під час відключень. Перевірити — це провести повну репетицію автономної роботи з присутністю всіх залучених осіб і відключенням зовнішнього живлення. На що варто звернути увагу:

1. Форма синусоїди.

Особливість всього електричного обладнання, яке має електромотор, полягає в тому, що воно надзвичайно чутливе до форми синусоїди змінного струму. Незалежно, це циркуляційний насос, компресор холодильника, насос газового котла чи апарату штучної вентиляції легенів — усім, хто крутиться, для роботи потрібна ідеальна синусоїда. Така, як була у вас на обкладинці шкільного підручника з алгебри.

Відповідно, ви отримаєте +80 до поваги в сусідів та постачальників, якщо будете розбиратися в тому, що таке синусоїда ідеальна, апроксимована, квадратна. Так, в школі ми цього не вчили, але в житті деяким синусоїдам настільки важко, що вони стали квадратними. При цьому вони цілком "ок" для вашого ноутбука чи роутера, а от мотор — не крутять.

А проблема багатьох сучасних інверторів і генераторів у тому, що вони видають синусоїду з апроксимованими сходинками. Можете побачити різницю на малюнку нижче.

Різні види хвиль: прямокутна, ідеальна синусоїда, апроксимована синусоїда

Відповідно, від такого струму холодильник, котел або насос можуть просто не запуститися. Тому спочатку треба правильно вибрати обладнання, щоб не купити "кота з квадратною синусоїдою в мішку". І вже після цього його потрібно правильно встановити, протестувати та визначити, скільки часу це все працює в автономному режимі.

2. Генератори.

Якщо ваш будинок вже завів собі генератор, перевірте:

Димовідвідні канали та систему димовидалення , якщо генератор має виділене приміщення.



Місце безпечного розташування (памʼятайте — жодних балконів і щонайменше 6 метрів від вікон) з захистом від крадіжки, вандалізму та випадкового виривання силового кабелю сміттєвозом.



Наявність вогнегасників чи систем автоматичного пожежогасіння. У місцях, де працюють генератори або інвертори, вони повинні бути обов'язково. І обов'язково — придатні до гасіння електроустановок.



Систему автоматичного запуску (АВР) генераторів чи графік чергування сусідів, якщо такої системи немає.



Моторесурс вашого генератора , час до наступного обслуговування та контакти сервісної компанії.



Реальну потужність у випадку відключення основного живлення, як пікового, так і постійного навантаження.



Тривалість роботи від однієї заправки й чергування для дозаправлення.

Температурний режим генератора: Якщо він працює в обмеженому просторі, треба подбати про примусову вентиляцію, щоб не допустити перегріву генератора та займання.

Безпечне місце зберігання палива та логістику його доставки. І не заправляйте увімкнений генератор!

А ще генератор гарчить, тому на нього можуть скаржитися. Так, таке буде. Морально готуйтеся.

3. Інвертори та батареї.

Інвертор не гарчить, не палить солярку чи бензин, але від цього його обслуговування не стає простішим. Основна функція інвертора — перетворювати постійний струм, який виробляється акумуляторами, сонячними панелями або іншими джерелами, на змінний струм, який використовується для живлення більшості електроприладів і обладнання наших будинків.

Якщо ви задумали чи почали створювати систему на базі інверторів та акумуляторів, то вам потрібно тримати на контролі:

Температуру в місці розташування батарей. Наприклад, літій-залізо-фосфатні батареї мають найкращі параметри з погляду пожежної безпеки, швидкості заряду та кількості циклів заряд-розряд. Але вони не заряджаються при мінусових температурах.

Вентиляцію для інвертора і чистоту його повітряних фільтрів (прямо як в автомобілі, але мастило тут не треба міняти).

Пікові струми , які витримує інвертор у реальному житті, а не за паспортом (ще раз — мотори стартують з нічогеньким стрибком напруги).

Наявність запобіжників та автоматів захисту постійного струму на підключеннях акумуляторів та сонячних батарей

Безпека. Не підключайте згадані системи самостійно, якщо ви не фаховий електрик. Також, не економте на кабелях та запобіжниках, адже безпека понад усе.

І поки ще тепло — тестуйте-тестуйте-тестуйте систему на реальну автономну роботу.

4. Резерв всього.

Якщо ви забезпечили будинок генератором (звичайно, встановили його з урахуванням всіх норм пожежної безпеки), то тепер час подбати про:

Достатній запас пального для генератора, що відповідає інструкції й на якому він гарантовано працює (два останні пункти іноді не збігаються, тому вивчайте смаки свого генератора, так само як вивчаєте смаки свого авто).

Безпечне місце (від пожежі й від недругів) для зберігання пального.

Запас мастил для генератора, запасні свічки.

Контракт на сервісне обслуговування генератора.

І головне — домовленість з сусідами про спільне фінансування цих витрат.

Якщо ви вирішили резервувати живлення інвертором та акумуляторами, можливо — сонцем, ви також маєте свої завдання:

Тримати руку на пульсі навантажень та за потреби планувати розширення парку акумуляторів або збільшення кількості сонячних панелей. Домовитися з сусідами щодо спільного використання даху під фотовольтаїку, а також чистку модулів від пилу і снігу (одразу згадуємо термін "Категорія допуску до висотних робіт"). Дехто з друзів каже, що в реальності ви частіше будете їх чистити від слідів життєдіяльності голубів. Відпрацювати автоматичний запуск генератора за сигналом від інвертора, якщо він має АВР (автомат вводу резерву). Підписати контракт із сервісною організацією. Перевірити пожежну систему. Можливо, вам потрібно зробити додаткові димовідводи та встановлювати пристрої димовідведення на випадок, якщо з генератором або пальним щось станеться. Підготувати відповідні вогнегасники чи системи пожежогасіння.

Ну і не забувайте: економіка електроенергії від генератора — це дуже сумна історія. Тому генератори виправдовують себе тоді, коли заряджають акумулятори на своїй оптимальній потужності. Ну а акумуляторів багато ніколи не буває.

Як бачите, завдань "трішки" є. Тому починайте робити стрес-тести ще влітку, поки є час, щоб врахувати та виправити недоліки. Бо відключення взимку будуть. Звісно, в України є велика надія на міжнародних партнерів, які допоможуть пройти цей опалювальний сезон.

Проте набагато краще витратити трохи свого часу зараз і залізти у підвали, ніж шукати у січні, у що якомога тепліше закутатися, рятуючи від холоду свою родину.