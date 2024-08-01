Гранти на відновлення, енергоефективність та зменшення енергозалежності будинків: як отримати?

Висока плата за комунальні послуги та при цьому відсутність комфорту у помешканні — така ситуація "до болі" знайома більшості українців.

Аби виправити ситуацію, ще у далекі, мирні, довоєнні роки Україна взяла європейський курс на радикальне підвищення енергоефективності та розвиток відновлюваних джерел енергії і до сьогодні не змінює його та, більше того, посилює цей рух навіть попри глобальні виклики війни і всі потуги росії паралізувати Україну знищенням її енергетики.

Житловий фонд — найбільш енергоємний та проблемний сектор української економіки. І сьогодні, зважаючи на постійні ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури та, як наслідок, брак електроенергії, критично важливо підвищувати енергоефективність кожного житлового будинку, дбати про екологічність, власну енергонезалежність, скорочувати споживання енергоресурсів та залежність від викопного палива і розбудовувати нову безвуглецеву економіку. За нинішніх умов все це — життєва необхідність.

Саме рух України до європейського рівня енергоефективності шляхом зменшення рівня споживання енергії та викидів СО2 у житловому секторі було визначено ключовою місією Фонду енергоефективності на етапі його створення рівно шість років тому.

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Сьогодні Фонд енергоефективності надає грантову підтримку співвласникам багатоповерхівок за трьома напрямками:

до 70% витрат на заходи з енергоефективності у багатоповерхівках — Програма " Енергодім";

70% вартості обладнання та матеріалів для впровадження альтернативних джерел енергії (сонячні електростанції та теплові насоси) — Програма " ГрінДІМ";

100% вартості робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок війни росії проти України — Програма " ВідновиДІМ".

Які роботи можна виконати та яких результатів можна досягти, скориставшись програмами Фонду енергоефективності?

До 50% скорочення споживання енергоресурсів у будинку

В Україні житловий фонд має колосальний потенціал для енергоефективності, більшість багатоквартирних будинків витрачають у 2-3 рази більше енергії, ніж будівлі в ЄС. І до повномасштабної війни ця сфера вже пройшла довгий, тернистий шлях аби розпочати енергоефективну трансформацію. Фонд енергоефективності, створений у 2018 році, зайняв провідне місце у цьому процесі.

Фактично у 2020 році з'явилася робоча версія Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "‎Енергодім" для комплексної енергомодернізації будинків, що дає можливість скоротити споживання енергоресурсів у будинках до 50%, відповідно зменшити платіжки на комунальні послуги та суттєво покращити комфорт проживання.

Такого результату можна досягти, виконавши комплекс робіт, визначених за результатами енергоаудиту будинку. Зокрема, серед найбільш поширених заходів — заміна або модернізація системи опалення будинку, комплекс робіт з теплоізоляції конструкцій будівлі, заміна вікон, балконів, зовнішніх дверей, облаштування тамбурів тощо.

За умовами Програми "‎Енергодім" Фонд надає ОСББ гранти у розмірі до 70% на компенсацію вартості виконання цих робіт.

На сьогодні за Програмою "‎Енергодім" реалізується близько 665 проєктів, понад 370 вже реалізовані (повністю або частково завершені), близько 1,4 млрд грн грантів Фонд виплатив ОСББ.

Втілювати енергоефективність тут і зараз попри виклики війни

Українці всупереч війні тримають курс на енергоефективну трансформацію та показують активний рух до сталого розвитку України. Під час війни співвласники багатоповерхівок ще з більшим завзяттям прагнуть реалізувати проєкти різних масштабів аби зробити свій дім енергоефективним та мінімізувати його енергозалежність, бо війна змушує суттєво пришвидшувати темпи.

І у цьому процесі надзвичайно важливо надавати дієву підтримку співвласникам будинків, бо лише діючи спільно можливо досягти бажаних результатів.

Маючи великий запит від людей щодо можливості реалізації проєктів за Програмою "‎Енергодім" навіть попри виклики воєнного часу, Фонд енергоефективності вжив усіх можливих заходів для того, щоб ця Програма не зупинялась та продовжила працювати.

За період дії воєнного стану за Програмою "‎Енергодім" повністю або частково завершено понад 300 проєктів, Фонд енергоефективності компенсував ОСББ більше 1,2 млрд грн.

Зміни, спрощення Програми "‎Енергодім" та +20% до суми гранту на будівельні роботи

Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Програма "‎Енергодім" суттєво трансформувалася, була адаптована до умов воєнного часу та працювала і досі працює у спрощеному варіанті.

Наразі реалізувати комплексні енергоефективні проєкти у своїх будинках можуть лише ті ОСББ, які стали учасниками Програми до повномасштабної війни. Іншим ми радимо брати участь у Програмі "‎Енергодім" за спрощеним пакетом "А" (Суперлегкий).

Цей пакет включає в себе один обов'язковий захід — встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП) та за необхідності можна впровадити інші заходи з модернізації внутрішньої системи опалення, заміну вікон, дверей тощо.

Це перші важливі кроки до комплексної енергомодернізації будинку, які дозволяють суттєво зменшити споживання енергоресурсів — до 30%.

Фонд енергоефективності працює над тим, аби якомога швидше Програма "‎Енергодім" запрацювала на повну силу, поступово, за можливості вводяться необхідні зміни та спрощення.

Так, з 19 липня 2024 року збільшено розмір гранту для ОСББ. Відтепер, всі ОСББ, які беруть участь у Програмі "‎Енергодім" та не завершили проєкт, отримають додаткові 20% до суми гранту на будівельні роботи.

Невдовзі плануємо розширити перелік заходів спрощеного пакету "А" та розпочати прийом заявок за спрощеним пакетом "Б" (комплексний з обмеженим переліком заходів). Крім того, у планах на найближчу перспективу введення можливості отримати аванс гранту після схвалення першої заявки на участь.

Водночас, варто зауважити, що за нинішніх умов проблемних питань, які перешкоджають повному відновленню дії програми "‎Енергодім", залишається ще дуже багато.

Ключові проблеми пов'язані з фінансами — брак коштів у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Фонду енергоефективності, відсутність пільгового кредитування ОСББ для впровадження енергоефективних заходів, суттєве подорожчання матеріалів та робіт тощо. Тож у цьому напрямку працювати є над чим, не зупиняємось.

Гранти на відшкодування 70% вартості обладнання альтернативного живлення будинків

Росія, з початку її повномасштабного вторгнення на територію України жорстоко нищить критичну інфраструктуру нашої держави, намагаючись залякати українців та маніпулювати темою енергетики.

Реагуючи на ці виклики, Фонд енергоефективності на початку травня поточного року запустив нову Програму "ГрінДІМ", спрямовану на стимулювання використання альтернативних джерел енергії у житловому фонді.

Учасниками Програми можуть стати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи.

За цією Програмою Фонд енергоефективності надає фінансування на часткове відшкодування вартості:

Обладнання та матеріалів:

теплові насоси — джерело теплової енергії — ґрунт, вода або повітря (для потреб опалення та гарячого водопостачання);

сонячні електростанції (СЕС) відповідно до технічних вимог.

Сертифікації енергетичної ефективності будинку.

Фінансування надається учасникам Програми у формі гранту на безоплатній та безповоротній основі. Сума гранту — 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку.

Встановлення сонячних електростанцій чи теплових насосів, звичайно, не можуть вирішити повністю питання енергозабезпечення багатоквартирних будинків, але це дозволяє забезпечити, наприклад, безперебійне водопостачання, роботу внутрішньобудинкової системи опалення, освітлення, домофонів, відеоспостереження, інтернету тощо.

Тобто за нинішніх умов це забезпечення базових потреб населення, а в перспективі такі заходи дозволять економити енергоресурси.

"Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ

За Програмою "ГрінДІМ" Фонд компенсує ОСББ та ЖБК 70% від вартості обладнання сонячних електростанцій та теплових насосів після виконаних робіт.

Тобто для початку співвласники мають десь взяти ці кошти. І на етапі запуску цієї Програми великою проблемою була відсутність доступних кредитів для ОСББ та ЖБК.

З 20 липня об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи отримали змогу скористатися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", яка працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ".

Отримавши доступні кредити ОСББ та ЖБК можуть купувати та встановлювати генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Сума кредиту — до 5 млн грн терміном до 5 років.

Це значно пришвидшить процес використання альтернативних джерел енергії. Та навіть без наявності кредитування попит на участь у пілотному етапі програми "ГрінДІМ" був досить великим. Лише за два місяці її дії, враховуючи, що на ухвалення відповідного рішення зборами співвласників потрібно не менше місяця, понад 1500 домогосподарств вже стали її учасниками, в роботі Фонду зараз 14 проєктів, їх загальна вартість понад 24 млн грн.

Можливість для українських родин повернутись додому

Пошкоджені, знищені внаслідок російської військової агресії житлові будинки — сьогодні одне з найбільш болючих питань. За нинішніх умов в Україні, будь хто, у будь який момент може опинитись без даху над головою.

Але попри все українці прагнуть повертатись у свій дім. І сьогодні обов'язок кожного українця дбати про відновлення будівель, житла, України в цілому, не даючи шансів ворогу на знищення нашої держави.

У листопаді 2022 року Фонд енергоефективності за фінансової підтримки Європейського Союзу запустив Програму "ВідновиДІМ", яка діє і зараз. Фонд надає учасникам Програми грант на безоплатній та безповоротній основі у розмірі 100% вартості матеріалів і робіт з відновлення будинків, пошкоджених внаслідок війни.

За цією Програмою можна виконати першочергові роботи такі, як ремонт пошкоджень фасадів, покриття будівлі, пошкодженого обладнання дахових котелень та інженерних мереж, відновлення внутрішнього опорядження у під'їздах, заміна або ремонт вікон, балконів та зовнішніх дверей.

Виконання таких робіт — це можливість для українських родин зберегти свій дім та повернутись додому. На сьогодні понад 60,3 тисячі домогосподарств стали учасниками "ВідновиДІМ" та отримали можливість повернутись додому.

Фонд отримав близько 700 заявок на участь у цій Програмі, понад 540 проєктів вже повністю або частково завершені, — понад 780 млн грн виплачених грантів учасникам.

Фонд безмежно вдячний партнерам — Європейському Союзу за можливість у такий складний час реалізувати таку важливу Програму, яка дає можливість українцям відновлювати свої будинки та повертатись додому.

Курс на відновлення, енергоефективну та "зелену" трансформацію попри виклики війни

Фонд енергоефективності розпочав свою діяльність рівно 6 років тому, за цей час відбулось багато подій і хороших, і поганих, але незмінним залишається його прагнення створювати дієві інструменти аби покращувати життя українців та рухати Україну до сталого розвитку.

Попри жорстоку війну росії проти України Фонд тримає курс на відновлення, енергоефективну та "зелену" трансформацію України.

Сьогодні Фонд адмініструє більше тисячі проєктів за трьома стратегічно важливими для країни напрямками — відновлення, енергоефективність житлового фонду та розподілена генерація електроенергії.

Близько 400 будинків вже покращили комфорт проживання та отримують економію споживання енергії, понад 540 будинків вже відновлюються після ворожих обстрілів, активно набирає обертів напрямок альтернативних джерел енергії.

Під час війни Фонд запустив дві нові програми, надав співвласникам будинків грантову підтримку на загальну суму ≈ 2 млрд грн. Також була проведена велика робота з оптимізації діяльності Фонду і в результаті суттєво зменшено співвідношення видатків на утримання установи до виплати грантів, сьогодні цей показник складає 3,8%.

Досягнуті результати — це 6 років наполегливої роботи та синергія зусиль команди Фонду, Держави, європейських, міжнародних партнертнерів Фонду, фінансових установ, громад, співвласників багатоквартирних будинків, активних громадян.

Нагадаю, що фінансування програм Фонду здійснюється за рахунок коштів Держбюджету України і фінансової підтримки ЄС та Уряду Німеччини. Адміністрування коштів МДТФ здійснює Міжнародна фінансова корпорація (IFC). Експертні консультації та технічну підтримку Фонду надає Німецьке товариство міжнародного співробітництва — німецьке агентство з розвитку (GIZ).

Фонд енергоефективності щиро дякує партнерам за довіру, підтримку та багаторічні міцні партнерські відносини. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.