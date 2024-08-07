Микроавтобусы смерти: чем грозит поездка "комфортабельными" бусами?

В Польщі 20 липня сталось жахливе ДТП: на автомагістралі розбився мікроавтобус із громадянами України. Усі дев’ять пасажирів мікроавтобусу, що зіткнувся з технічним транспортом, були госпіталізовані.

Це не перше ДТП з мікроавтобусом (або, якщо простіше, переобладнаним бусом) за кордоном. Звісно, від непередбачуваних ситуацій не застрахований ніхто, але чи застраховані громадяни в бусі? Чи має право такий транспорт перевозити людей? Чи понесе хтось відповідальність?

Відсутність авіасполучення в Україні через повномасштабне вторгнення російських загарбників призвела до зростання попиту на інші види закордонних пасажирських перевезень, як то автобусні перевезення та залізниця. І якщо остання має обмежену пропускну спроможність, то автобусним перевезенням "євроколія" не потрібна.

Паралельно з цим набули нового розвитку розрекламовані в соціальних мережах лакшері мікроавтобуси на 9-19 місць. Ззовні все виглядає дуже привабливо: червоні крісла, швидкісний маршрут, менше людей. Проте привабливість закінчується, коли такий транспорт потрапляє в ДТП або стикається з іншими проблемами.

Реклама:

То в чому ж питання? Справа в тому, що такі маршрутки не мають ніяких дозвільних документів на пасажирські перевезення, адже отримати дозвіл на регулярний маршрут з таким транспортом відповідно до чинного законодавства неможливо.

Тобто пасажира везе компанія/людина, яка не має права це робити. Відсутність ліцензії, квитків, страхування, недотримання законодавчих норм (ТО, графік відпочинку водіїв і т.д.) щодо автобусних пасажирських перевезень звучить як вирок для пасажирів у разі непередбачуваної ситуації.

Щороку цей вирок може стати смертельним для мільйона людей. За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, за 2023 рік закордонний автобусний пасажиропотік склав 7,5 млн людей. У 2021 році за кордон автобусами поїхало трохи більше 1 мільйона пасажирів.

В Міністерстві повідомляють, що 26% пасажирів (близько 2 млн) купують квитки на автобуси через профільні групи в соціальних мережах. Можна припустити, що ці перевізники мають проблеми із легальністю.

Окрім цього, 20% пасажирів їхали за кордон автобусом, де менше 20 місць.

Тобто кожного року щонайменше 1,5 млн людей наражаються на небезпеку, купуючи квитки на автобуси через профільні групи в соцмережах і подорожуючи у непристосованих для цього мікроавтобусах, де менше 20 місць.

За 2023-2024 роки, за даними Моторного (транспортного) страхового бюро України, сталося 8 резонансних ДТП за кордоном за участю мікроавтобусів у яких 60 громадян України було травмовано і 10 загинуло. Серед загиблих - четверо дітей.

Чи можемо ми уникнути цих смертей?

Єдиний вихід на сьогодні - це впровадження законодавчих змін, які урегулюють діяльність перевізників. Йдеться про зміни до статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" та збільшення відповідальності через штрафи, за допомогою яких всі країни ЄС навели лад і порядок в цій сфері.

Друге - потрібно внести зміни в КУпАП щодо відповідальності водіїв та доказовості регулярних платних перевезень, які унеможливлять або зроблять збитковою роботу таких "горе-перевізників" та змусять працювати легально та безпечно для пасажира.

На сьогодні правова колізія полягає в тому, що законодавством закріплений такий вид перевезень, як "нерегулярні", які фактично неможливо проконтролювати і які абсурдно вважаються нерегулярними.

Так, мікроавтобус з пасажирами може відправлятись кожен день о 8:00 по парних числах і о 8:02 по непарних і, увага, це є нерегулярними перевезеннями. Для Державної служби України з безпеки на транспорті складно не тільки виявити такі перевезення, а й довести, що цей автобус є нелегальним перевізником. В такому разі залишається дієвим тільки механізм контрольних закупок.

Крім того, в Мінрозвитку в цьому році анонсовані зміни, які є першим кроком до легалізації ринку автобусних перевезень та унеможливлення існування нелегалів.

Спільна робота на всіх фронтах допоможе нам нарешті вийти на європейський врегульований ринок автобусних перевезень.