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Куплю бизнес: кто и почему покупает предприятия в Украине и на что обращает внимание

Куплю бизнес: кто и почему покупает предприятия в Украине и на что обращает внимание

Портрет покупателя бизнеса в Украине. Кто покупает франшизы, кафе и магазины? (укр)
Среда, 3 июля 2024, 17:00
Оксана Скоробреха
руководитель отдела по взаимодействию с бизнес-клиентами OLX Украина

Війна, економічні виклики, коливання курсу гривні та підвищення вартості енергоресурсів значно впливають на рентабельність багатьох підприємств. Все це, а також низка інших факторів, можуть бути причинами для продажу бізнесу. Сьогодні продаж бізнесу в Україні є відображенням складних економічних і геополітичних реалій.

Якщо порівнювати 2022 та 2023 рік, то за даними платформи OLX, кількість активних оголошень з продажу бізнесу зменшилася на 56%. Зменшилась активність покупців (на 22%) та кількість відгуків на оголошення (на 30%). 

У березні 2022 активність продавців та людей, що цікавляться придбанням бізнесу, знизилась удвічі – з 13 тисяч оголошень до 6 тисяч. Після цього кількість активних оголошень та відгуків зростала, досягнувши піку у листопаді 2022 року – 12 тисяч. Водночас надалі активність падала й, починаючи з весни 2023 року, вийшла на плато.

Вже понад рік щомісячно на платформі OLX публікується 4-5 тисяч оголошень з продажу бізнесу. Це можуть бути франшизи, кафе та ресторани, магазини, в тому числі й інтернет-магазини, підприємства тощо. Це може свідчити, що ринок стабілізувався, проте до довоєнних показників ще дуже далеко.

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Активність у сфері продажу бізнесу знизилась, на це є кілька причин. Індекс очікування ділової активності, що публікує Нацбанк на основі опитування керівників підприємств, на початку вторгнення знизився до менш як 40 пунктів зі 100. При цьому, у листопаді 2021 року він сягав показника 49,8, а в грудні – 48,6.

Власники бізнесу напередодні вторгнення та у перші місяці не могли прогнозувати ситуацію, відповідно першим рішенням, що вони бачили, – перетворити бізнес у гроші. Для окремих регіонів, яких безпосередньо торкнулись бойові дії, це була, фактично, єдина можливість вижити. З часом, власники бізнесу та інвестори отримали більше впевненості в майбутньому.

Серед причин, що змушують власників бізнесу продавати його, є як особисті, так і ринкові міркування. Під час війни однією з головних причин стає переїзд власника – або на безпечнішу територію всередині країни (тоді з’являється ймовірність, що власник відкриє бізнес на новому місці), або за кордон.

Попри те, що активні бойові дії тривають і залишається загроза ракетних ударів, бізнес адаптувався до нових умов. Індекс очікування ділової активності у квітні 2024 року зріс до 52 пунктів, де 50 – це нейтральні очікування.

Ветеранське підприємництво – майбутнє української економіки

Змоделювати портрет типового покупця бізнесу в Україні практично неможливо, адже існують різні сфери й напрями діяльності, куди можна інвестувати кошти.

Наприклад, типовий портрет інвестора у ринок землі дає цікаві дані, що найчастіше це люди, які жодним чином не пов’язані з агробізнесом. Найбільший сегмент клієнтів – представники ІТ-сфери. У трійці лідерів також підприємці та військові.

Інші дані нам дає портрет інвестора від Sense Bank за 2022 рік: у 87% випадків це чоловіки, з яких 60% – у віці від 30 до 45 років. Понад 55% інвесторів мають депозити в банку, 44% проживають у Києві та Київській області.

Можна припустити, що цей портрет є актуальним донині. Крім цього, ринок очікує, що велику долю інвесторів становитимуть військові, як тільки для цього будуть відповідні умови. Наприклад, ті, хто пішов з бізнесу, топменеджменту у військо, або ж ті, хто раніше був найманим працівником, але зумів накопичити певний капітал та сподівається на підтримку від держави (гранти, програми тощо).

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Інвестування в малий бізнес може бути вигідним, але це залежить від багатьох факторів та передбачає свої ризики.

Серед плюсів варто виділити:

Потенціал для високих прибутків. Малі бізнеси можуть мати великий потенціал для зростання та прибутку, особливо якщо обрати успішну та перспективну галузь.

Вплив на управління. Якщо ви є акціонером або партнером малого бізнесу, у вас може бути можливість впливати на його стратегію та управління.

Різноманітність портфеля. Інвестиції в малий бізнес можуть урізноманітнити ваш інвестиційний портфель і знизити ризики, пов'язані з концентрацією інвестицій.

Підтримка підприємців. Інвестування у малий бізнес допомагає підтримувати підприємців та сприяє розвитку економіки.

Серед мінусів варто зазначити:

Ризики. Малий бізнес схильний до високих ризиків. Багато хто з них не виживає в перші роки своєї діяльності й інвестори можуть втратити свої кошти.

Обмежена ліквідність. Інвестиції в малий бізнес можуть бути менш ліквідними, ніж, наприклад, інвестиції в акції на біржі. Процес продажу частки у малому бізнесі може бути складним та витратним.

Брак контролю. Залежно від ваших інвестиційних умов ви можете опинитися в меншості та мати обмежений контроль над бізнесом.

Невизначеність. Малі бізнеси часто перебувають під впливом різних факторів: зміни в економічному середовищі або зміна конкурентних умов.

Інвестиції у бізнес залишаються гарним варіантом для тих, хто любить ризикувати.  Будь-який бізнес може бути рентабельним і приносити високі прибутки, але не кожен власник може довести свою справу до прибутковості. Тому, якщо ви поки що не впевнені у своїх бізнес-здібностях, можна інвестувати частину свого капіталу в бізнес іншої, досвідченішої людини.

Придбання чи відкриття бізнесу – це завжди про особистий контроль та відповідальність за результати. Успіх залежатиме лише від вас та ваших ідей. За належного рівня віри в проєкт, старань і завзятості вкладення можуть окупитись і ви заробите. Водночас завжди залишається ризик, що ви "прогорите". У такому випадку ви отримаєте неоціненний досвід, що допоможе вам в майбутньому.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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