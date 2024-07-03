Куплю бизнес: кто и почему покупает предприятия в Украине и на что обращает внимание

Війна, економічні виклики, коливання курсу гривні та підвищення вартості енергоресурсів значно впливають на рентабельність багатьох підприємств. Все це, а також низка інших факторів, можуть бути причинами для продажу бізнесу. Сьогодні продаж бізнесу в Україні є відображенням складних економічних і геополітичних реалій.

Якщо порівнювати 2022 та 2023 рік, то за даними платформи OLX, кількість активних оголошень з продажу бізнесу зменшилася на 56%. Зменшилась активність покупців (на 22%) та кількість відгуків на оголошення (на 30%).

У березні 2022 активність продавців та людей, що цікавляться придбанням бізнесу, знизилась удвічі – з 13 тисяч оголошень до 6 тисяч. Після цього кількість активних оголошень та відгуків зростала, досягнувши піку у листопаді 2022 року – 12 тисяч. Водночас надалі активність падала й, починаючи з весни 2023 року, вийшла на плато.

Вже понад рік щомісячно на платформі OLX публікується 4-5 тисяч оголошень з продажу бізнесу. Це можуть бути франшизи, кафе та ресторани, магазини, в тому числі й інтернет-магазини, підприємства тощо. Це може свідчити, що ринок стабілізувався, проте до довоєнних показників ще дуже далеко.

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Активність у сфері продажу бізнесу знизилась, на це є кілька причин. Індекс очікування ділової активності, що публікує Нацбанк на основі опитування керівників підприємств, на початку вторгнення знизився до менш як 40 пунктів зі 100. При цьому, у листопаді 2021 року він сягав показника 49,8, а в грудні – 48,6.

Власники бізнесу напередодні вторгнення та у перші місяці не могли прогнозувати ситуацію, відповідно першим рішенням, що вони бачили, – перетворити бізнес у гроші. Для окремих регіонів, яких безпосередньо торкнулись бойові дії, це була, фактично, єдина можливість вижити. З часом, власники бізнесу та інвестори отримали більше впевненості в майбутньому.

Серед причин, що змушують власників бізнесу продавати його, є як особисті, так і ринкові міркування. Під час війни однією з головних причин стає переїзд власника – або на безпечнішу територію всередині країни (тоді з’являється ймовірність, що власник відкриє бізнес на новому місці), або за кордон.

Попри те, що активні бойові дії тривають і залишається загроза ракетних ударів, бізнес адаптувався до нових умов. Індекс очікування ділової активності у квітні 2024 року зріс до 52 пунктів, де 50 – це нейтральні очікування.

Змоделювати портрет типового покупця бізнесу в Україні практично неможливо, адже існують різні сфери й напрями діяльності, куди можна інвестувати кошти.



Наприклад, типовий портрет інвестора у ринок землі дає цікаві дані, що найчастіше це люди, які жодним чином не пов’язані з агробізнесом. Найбільший сегмент клієнтів – представники ІТ-сфери. У трійці лідерів також підприємці та військові.

Інші дані нам дає портрет інвестора від Sense Bank за 2022 рік: у 87% випадків це чоловіки, з яких 60% – у віці від 30 до 45 років. Понад 55% інвесторів мають депозити в банку, 44% проживають у Києві та Київській області.

Можна припустити, що цей портрет є актуальним донині. Крім цього, ринок очікує, що велику долю інвесторів становитимуть військові, як тільки для цього будуть відповідні умови. Наприклад, ті, хто пішов з бізнесу, топменеджменту у військо, або ж ті, хто раніше був найманим працівником, але зумів накопичити певний капітал та сподівається на підтримку від держави (гранти, програми тощо).

Інвестування в малий бізнес може бути вигідним, але це залежить від багатьох факторів та передбачає свої ризики.

Серед плюсів варто виділити:

Потенціал для високих прибутків. Малі бізнеси можуть мати великий потенціал для зростання та прибутку, особливо якщо обрати успішну та перспективну галузь. Вплив на управління. Якщо ви є акціонером або партнером малого бізнесу, у вас може бути можливість впливати на його стратегію та управління. Різноманітність портфеля. Інвестиції в малий бізнес можуть урізноманітнити ваш інвестиційний портфель і знизити ризики, пов'язані з концентрацією інвестицій. Підтримка підприємців. Інвестування у малий бізнес допомагає підтримувати підприємців та сприяє розвитку економіки.

Серед мінусів варто зазначити:

Ризики. Малий бізнес схильний до високих ризиків. Багато хто з них не виживає в перші роки своєї діяльності й інвестори можуть втратити свої кошти. Обмежена ліквідність. Інвестиції в малий бізнес можуть бути менш ліквідними, ніж, наприклад, інвестиції в акції на біржі. Процес продажу частки у малому бізнесі може бути складним та витратним. Брак контролю. Залежно від ваших інвестиційних умов ви можете опинитися в меншості та мати обмежений контроль над бізнесом. Невизначеність. Малі бізнеси часто перебувають під впливом різних факторів: зміни в економічному середовищі або зміна конкурентних умов.

Інвестиції у бізнес залишаються гарним варіантом для тих, хто любить ризикувати. Будь-який бізнес може бути рентабельним і приносити високі прибутки, але не кожен власник може довести свою справу до прибутковості. Тому, якщо ви поки що не впевнені у своїх бізнес-здібностях, можна інвестувати частину свого капіталу в бізнес іншої, досвідченішої людини.

Придбання чи відкриття бізнесу – це завжди про особистий контроль та відповідальність за результати. Успіх залежатиме лише від вас та ваших ідей. За належного рівня віри в проєкт, старань і завзятості вкладення можуть окупитись і ви заробите. Водночас завжди залишається ризик, що ви "прогорите". У такому випадку ви отримаєте неоціненний досвід, що допоможе вам в майбутньому.