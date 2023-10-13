Чи досі сфера beauty одна з провідних для інвестицій

Індустрія краси є однією з найпопулярніших галузей для досвідчених підприємців та початківців. Її популярність серед клієнтів зростає, що збільшує інтерес до інвестицій у неї.

За даними "Дії.Бізнесу", сума початкових вкладень для відкриття власної справи у beauty-сфері може коливатися від 2 тис євро до 25 тис євро.

Менших інвестицій потребує так званий бізнес з надання монопослуг: манікюрний кабінет, студія шугарингу. Салон краси, барбершоп, спа-салон чи імідж-студія потребуватимуть значно більших вкладень.

Як змінювалася динаміка послуг у сфері краси

Кількість пропозицій у beauty-сфері з 2020 року зменшилася на 30%: 43 812 оголошень у розділі "Бізнес та послуги, краса" проти 30 770 оголошень у 2023 році.

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При цьому попит, тобто кількість відгуків від користувачів на оголошення, суттєво не змінився, навіть зріс у 2021-2022 роках. Три роки тому кількість відгуків становила 220 тис, у 2021 році – 233 тис, після початку великої війни – 241 тис.

Зараз цифра опустилася до 208 тис відгуків на оголошення про послуги у сфері краси, що теж високий показник. Можемо розрахувати, що у 2023 році попит на послуги у сфері краси перевищує пропозицію в майже сім разів.

До провідної п'ятірки міст за кількістю пропозицій у сфері beauty входять Київ (6 528 оголошень), Одеса (2 360), Харків (2 034), Дніпро (1 988) та Львів (907).

Про перспективність сфери для вкладень свідчить ситуація з працевлаштуванням у ній. З 2020 року кількість вакансій зростає. Три роки тому число пропозицій на ринку праці в категорії "Краса" становило 2 998, зараз – 4 184.

Зросла за три роки і середня зарплата майстрів beauty-сфери. Вона підвищилася на 50% з 10 тис грн до 15 050 тис грн. Звісно, якщо врахувати економічну ситуацію в країні та девальвацію гривні, то ріст швидше умовний, адже фактично матеріальне забезпечення фахівців сфери краси кардинально не змінилося.

Переваги та ризики інвестицій у сферу beauty

Перевагою інвестицій у галузь є тенденція зростання ринку послуг у сфері краси. У центральних та спальних районах українських міст працюють багато сервісних центрів з надання beauty-послуг. Ризиком є висока конкуренція в галузі.

До великої війни почали розвиватися б’юті-туризм та медичний туризм. Завдяки високій кваліфікації майстрів, розмаїттю послуг та невисоким цінам порівняно із закордонним ринком в українські міста прилітали іноземці, щоб скористатися beauty-послугами. Є очікування, що після перемоги ця тенденція відновиться.

Мій досвід спілкування з бізнес-клієнтами beauty-сфери свідчить, що цей бізнес з точки зору операційного керівництва та розвитку складніший, ніж може здатися. Тому започаткування справи тут варто розцінювати не як вкладення коштів у приміщення та інвентар, а як реалізацію власної бізнес-моделі.

Слід розуміти, які послуги ви хочете надавати, хто ваша аудиторія, у якому сегменті ви будете працювати та з якими конкурентами зустрінетеся. На жаль, статистика показує, що багато підприємців не зважають на перераховані нюанси, тому велика частка бізнесів закривається під час першого року роботи.

Тим, хто цікавиться відкриттям власної справи у сфері краси, "Дія.Бізнес" пропонує ідеї, корисні матеріали та список необхідних документів для початку роботи.

Мінус інвестицій у сферу краси в тому, що в кризові часи люди передусім скорочують свої витрати на догляд. Ми понад півтора року живемо в жорстких умовах невизначеності через війну, тому передбачити час, коли українцям знову доведеться суттєво скорочувати витрати та змінювати стиль життя, неможливо.

Перший удар beauty-індустрія відчула під час пандемії коронавірусу. Тоді більшість салонів краси, перукарень, масажних та косметологічних центрів були змушені припинити роботу, а згодом зіткнулися з жорсткими карантинними обмеженнями. Фахівці підвищували свою кваліфікацію або йшли в неоплачувані відпустки.

Проте феномен українського підприємництва в тому, що наші спеціалісти навіть у кризові періоди шукають точки зростання. Під час коронавірусних обмежень масово з'являлися онлайн-курси та консультування у сфері beauty.

Другий сильний удар сфера пережила після 24 лютого 2022 року. Коли в пріоритеті безпекові питання, витрати на догляд скорочуються до мінімуму. Багато салонів краси не пережили цей кризовий період, що тривав кілька місяців.

Влітку 2022 року можна було спостерігати певне відновлення цієї сфери. Проте деякі фахівці галузі зустріли його вже будучи за кордоном або змінюючи кваліфікацію. Українцям вдалося експортувати культуру у сфері краси в інші країни, чимало наших громадян відкрили там бізнес у beauty-сфері.

Звісно, з точки зору необхідності повернення наших громадян додому відкриття ними власних бізнесів у країнах Євросоюзу цьому не сприятиме, це лише пришвидшить адаптацію українців до життя за кордоном. Проте, якщо говорити в розрізі розвитку ринку послуг сфери beauty, то це позитивний чинник.

Він сприятиме підвищенню фаховості наших майстрів та закріпленню за Україною статусу країни з передовою індустрією краси за співвідношенням ціни та якості, що підвищує шанси окупності інвестицій у сферу в найближчому майбутньому.