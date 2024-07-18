Кому из украинцев больше всего платят в Польше

Розмовляю з одними роботодавцями — кажуть кадровий голод, з іншими — ще так швидко вакансії не закривалися ніколи. Дивлюся по нашим запитам — зміни серед шукачів роботи відчутні. Що відбувається на ринку працевлаштування у Польщі серед українців зараз?

Портрет українського працівника у Польщі суттєво змінився за два роки. Європейці вже давно зрозуміли, що українці найбільш працьовиті серед усіх іноземців. Й українці, у свою чергу, стали більш вимогливими до факторів вибору роботи.

Запити роботодавців у Польщі можна розділити на три умовні категорії: висококваліфіковані фахівці, спеціалісти та ті, хто працюють руками. І за кожну людину сьогодні Польща бореться з Україною.

Запитів на робочі руки у Польщі найбільше

Кожні півроку Польща збільшує мінімальну заробітну плату. Сьогодні це $1070 як для поляка, так і для іноземця. До війни типовий український робітник працював три місяці по 10-12 годин щодня і повертався додому. Війна змінила це.

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У свою чергу й Польща ще більше стає активним розподільчим центром — на кордонах та всередині країни з'являється дуже багато складів та промислових виробництв. Сьогодні найбільше українців працюють у споживчій, автомобільній сферах, логістиці, готелях, ресторанах.

Тому найбільше вакансій для низькокваліфікованих робітників саме серед: пакування товарів, погрузки, конвеєрі. Жінки за два роки вже здолали низку чоловічих вакансій, таких, як, наприклад, водій чи оператор погрузчика і заробляють у середньому $1100 — $1300 на місяць без знання мови та спеціалізації.

Фізичні працівники вже не сприймаються роботодавцями як "робочі руки" у нескінченному потоці. Українці приїжджають вже не на заробітки, а на довготривалу роботу, багато з них працюють тут, щоб утримувати родину в Україні.

Тому роботодавці конкурують між собою за працівника і намагаються утримувати його на одному місці. Пропонують ліпші умови – більші зарплати, премії, обіди, медичне страхування тощо.

Серед спеціалістів обов'язкова умова — мова

Зараз у Польщі з'являється багато офісних вакансій для українців. Окрім того, що у Польщі працює понад 300 тисяч українських бізнесів, багато польських та міжнародних компаній відкривають відділи для обслуговування українців. Раніше, коли ви дзвонили на гарячу лінію у будь-яку сервісну компанію, вам пропонували спілкуватися польською або англійською мовами. Зараз майже скрізь можна вибрати україномовного фахівця.

Тобто, українці вже займають більш кваліфіковані посади у тих самих сферах бізнесу — обслуговування, логістика, готелі, ресторани, служби доставки, б'юті-індустрія та навіть медицина.

Зарплати тут будуть від 1200 до 1500 доларів. Проте знання польської та англійської мови є майже завжди необхідним. Але треба й бути готовим, що польські роботодавці часто віддають перевагу польським кандидатам за однакових компетенцій, а от українські чи міжнародні — українцям.

Знайти і затримати висококваліфікованих фахівців — найскладніший виклик роботодавця

Хочу звернути увагу на відмінність в наймі офісних працівників в Україні та Європі. Якщо в Україні до 2022 року можна було побачити у вакансіях "плюшки" про печиво, більярдний стіл, дружній колектив та можливості росту, то в Європі, зокрема у Польщі, ви такий арсенал на сайтах пошуку роботи навряд чи зустрінете.

Тут роблять більші ставки на соціальні блага – медичне страхування, збереження work-life балансу, чітко визначений робочий час, достатню кількість відпочинку. Під час ковідних часів у Польщі легалізували дистанційну роботу, а отже роботодавець досі не може змусити працівника приходити в офіс.

Якщо людина працює 8 годин за комп’ютером, вона має право вимагати від роботодавця великий монітор. Соціальні блага тут пріоритезовані та легалізовані на рівні країни.

Нещодавно в мене запитали, які б я виділила топ-З фахівця, на яких найбільший попит в нашій компанії. Яких людей найважче знайти з відповідними зарплатами до цього фактору? Отже.

Фахівці з продажу . Це завжди рушійна сила бізнесу. До речі, у Польщі запит таких фахівців на велику ставку та маленькі відсотки від продажу. А ще краще — дуже велика ставка і ніякого відсотка. Наскільки мені відомо, в Україні роботодавець прагне платити невелику зарплату і великий відсоток від продажу. Фахівці з маркетингу. До війни на кожну вакансію у відділ маркетингу ми отримували низку резюме. Зараз пошук будь-якого фахівця в сфері маркетингу вимагає чималих зусиль. Це стосується як керівних, так і середніх позицій, як поляків, так і українців. Чому так — для нас це питання, на яке ще шукаємо відповідь. Будь-які фахівці, які користуються ШІ на професійному рівні. В нашій компанії майже всі співробітники користуються ChatGPT, але людей, які використовують ШІ професійно ми шукаємо вже досить довго. Це дуже рідкісні спеціалісти. Ті, хто зараз цьому вчиться, в близькому майбутньому відчує свою унікальність.

До речі, на відміну від багатьох інших європейських країн у Польщі вже здвинулася стіна щодо спеціалістів з медичної сфери. Це пов'язано з нормами полегшення процесу підтвердження медичних дипломів.

Звісно не для всіх, не йдеться про найскладніші медичні профілі, такі як хірургія тощо. Але здебільшого якщо лікар здає мовний екзамен, він вже може працювати за фахом. До того ж, тут відкривається багато українських медичних бізнесів, які, звісно, прагнуть працевлаштовувати українців.

Також ми бачимо, що у Польщі з'являється все більше українських освітніх центрів — школи, садочки, курси. Найперші, хто адаптувався у Польщі, це фахівці зі сфери послуг — косметологи, масажисти, тренери, перукарі, майстри з манікюру. І їхні клієнти не тільки українці, адже поляки вже давно зрозуміли, що якість таких послуг незрівнянно вища.

Загалом, українські фахівці мають попит серед європейських роботодавців, що свідчить про їх високий професійний рівень і цінність на ринку праці. І ця тенденція набиратиме оберти.