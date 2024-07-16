Подводные камни декларирование иностранных доходов от инвестиций

Останніми роками все більше українців інвестують за кордон, зокрема у цінні папери та деривативи на фондових біржах, нерухомість, бізнес в інших країнах, а також купують частки в іноземних компаніях.

Це робить питання оподаткування та декларування іноземних доходів від інвестицій особливо актуальним в Україні.

Що таке іноземні доходи і чи потрібно їх декларувати?

Відповідно до Податкового кодексу, іноземні доходи податкових резидентів України підлягають оподаткуванню в Україні. Іноземний дохід – це прибуток, отриманий особою із джерел за межами країни, включаючи доходи від будь-якої діяльності, праці, інвестицій, а також від продажу майна, що знаходиться за кордоном.

Фізична особа зобов'язана самостійно розрахувати свій іноземний дохід та подати Декларацію про доходи та майновий стан до податкової служби України. У випадках, коли у фізичної особи є лише доходи з українських джерел, зазвичай податкове декларування та утримання податку здійснюють податкові агенти, такі як роботодавці, нотаріуси чи брокери.

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Наприклад, роботодавець звітує про заробітну плату до податкової та утримує податок, або нотаріус утримує податок при продажу нерухомості в Україні. У таких випадках фізичній особі немає потреби самостійно подавати декларацію.

Однак, коли мова йде про іноземний дохід, фізична особа повинна подати декларацію самостійно.

Види іноземних доходів від інвестицій та ставки податку

Оподаткування іноземних доходів здійснюється за ставкою 18% та військовий збір 1,5%. Але в залежності від виду доходу розрахунок та ставка може бути інші. Розглянемо податкове навантаження на різні іноземні доходи фізичних осіб.

Дохід від продажу інвестиційних активів

Згідно з Податковим кодексом, до інвестиційних активів належать цінні папери, деривативи та корпоративні права. Оподаткуванню підлягає фінансовий результат (інвестиційний прибуток) від операцій з інвестиційними активами, а не вся сума від їх продажу.

Фінансовий результат визначається як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу активу, та його вартістю, підтвердженою документальними витратами на придбання.

До витрат на придбання активу, крім вартості самого активу, належать також комісії банку або брокера за купівлю та продаж.

При розрахунку інвестиційного прибутку за календарний рік підсумовуються всі прибутки і збитки від операцій з продажу інвестиційних активів, що дозволяє зменшити оподатковуваний інвестиційний прибуток за рахунок збиткових операцій.

Для інвестиційного прибутку від продажу іноземних активів розрахунок здійснюється у гривні, незалежно від того, що активи купувалися та продавалися за валюту.

Це створює певну складність, оскільки перерахунок витрат у гривню здійснюється за курсом НБУ на дату купівлі активу, а доходу – за курсом НБУ на дату продажу. Таким чином, при падінні курсу гривні ваша фактично збиткова операція може стати прибутковою для податкових цілей.

Дохід у вигляді дивідендів від іноземних компаній

Якщо ви інвестували в частку іноземної компанії, то можете отримувати дохід у вигляді дивідендів. Такий іноземний дохід оподатковується в Україні за зниженою ставкою 9% та додатково військовим збором 1,5%.

Важливо врахувати, що цей дохід може також підлягати оподаткуванню у джерела (withholding tax) у країні виплати за ставкою, передбаченою конвенцією про уникнення подвійного оподаткування між цією країною і Україною.

Податок на дивіденди, сплачений в іншій країні, має бути врахований при декларуванні та оподаткуванні в Україні.

Сума сплаченого податку зараховується лише в рахунок податку на дохід, тоді як військовий збір сплачується в повному обсязі. Для зарахування сплаченого за кордоном податку необхідно додати до декларації довідку з іноземної податкової про суму сплаченого податку.

Особливості розрахунку доходів та оподаткування операцій на Interactive Brokers

Якщо ви інвестуєте в іноземні цінні папери через іноземні інвестиційні банки або брокерські компанії, такі як Interactive Brokers чи Exante, вам необхідно розраховувати доходи та податки залежно від типу операцій на цих рахунках. Нижче наведені приклади операцій на брокерських рахунках:

Продаж цінних паперів та деривативів (акції компаній, облігації, ф'ючерси).

Оподатковується лише фінансовий результат, який розраховується за схемою, наведеною вище. Ставка податку становить 18% та військовий збір 1,5%.

Виплати у вигляді дивідендів по придбаним акціям.

Оподатковується вся сума доходу. Ставка податку становить 9% та військовий збір 1,5%.

Купонний дохід по облігаціях.

Оподатковується вся сума доходу. Ставка податку становить 9% та військовий збір 1,5%.

Важливо зазначити, що у разі утримання податку у джерела (withholding tax), аналогічно як і з дивідендами, цей податок може бути врахований при декларуванні доходів в Україні.

Доходи від продажу іноземної нерухомості

Багато хто вважає, що доходи від продажу нерухомості за кордоном оподатковуються за такими ж ставками, як і доходи від продажу нерухомості в Україні. Однак це не так.

Доходи від продажу іноземної нерухомості не підлягають звільненню від податку на перший продаж за рік та пільговій ставці 5% у разі другого продажу, як це передбачено для нерухомості в Україні.

Доходи від продажу нерухомості за кордоном оподатковуються за ставкою 18%, як і інші іноземні доходи. Важливо розуміти, що оподатковується вся сума від продажу нерухомості, а не лише прибуток, як у випадку з інвестиційними активами.

Якщо нерухомість за кордоном була продана з прибутком, у багатьох країнах може застосовуватися податок на приріст капіталу. При сплаті цього податку за кордоном необхідно отримати довідку у податковій службі іноземної країни для подальшого зарахування сплаченого податку в Україні.

Оскільки податкове навантаження з продажу нерухомості за кордоном може бути значним, перед інвестуванням у нерухомість або її продажем, залежно від цілей інвестора, варто розглянути можливість структурування таких угод за допомогою компаній.

Доходи від здавання в оренду іноземної нерухомості

Доходи від здавання в оренду нерухомого майна в іноземній країні можуть оподатковуватись відповідно до місцевого законодавства. Проте доходи, отримані від оренди нерухомості за кордоном, також необхідно декларувати в Україні.

Податок, сплачений в країні знаходження майна, повинен бути врахований при сплаті податку в Україні. Для цього до декларації необхідно додати довідку з податкової служби іноземної країни про сплату податку. Ця довідка має бути належним чином легалізована та перекладена на українську мову.

Яка форма декларації для іноземних доходів і коли її подавати?

Для декларування будь-яких доходів, включаючи іноземні, необхідно заповнити та подати до податкової служби України Декларацію про доходи і майновий стан. Декларація за звітний період має бути подана до 30 квітня кожного року, наступного за звітним.

Наприклад, якщо ви отримували дохід у 2023 році, то декларацію потрібно подати до 30 квітня 2024 року. Декларація може бути подана особисто в податковій службі в паперовій формі або онлайн через електронний кабінет платника податку.

Важливо пам’ятати, що якщо ви володієте часткою або здійснюєте контроль над іноземною компанією більше, ніж на 10%, і разом з іншими резидентами України сума часток складає більше 50%, то разом з декларацією про доходи необхідно обов’язково подати звіт про КІК (контрольовану іноземну компанію). У разі продажу частки в іноземній компанії потрібно подати повідомлення до податкової служби про припинення контролю.

Висновки

Якщо ви володієте іноземними компаніями або інвестуєте за кордоном і отримуєте дохід, ви зобов’язані самостійно подавати Декларацію про доходи і майновий стан до української податкової служби.

Розрахунок доходів від іноземних інвестицій для оподаткування є складним і має багато особливостей, залежно від виду доходу. Важливо правильно розраховувати інвестиційний прибуток від продажу цінних паперів, оскільки навіть збиткові операції можуть призвести до необхідності сплати податків через суттєве знецінення гривні, що спричиняє курсові різниці.

Штраф за некоректно задекларовані доходи становить 10% від незадекларованої суми, або 25%, якщо буде доведено, що дохід не задекларовано умисно.