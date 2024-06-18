Деклараційна кампанія КІК: багато питань попереду

З 2024 року платники податків зобов’язані подавати звітність про контрольовані іноземні компанії (КІК), зокрема, за перші звітні періоди 2022-2023 років.

Частина платників податків подала звіти про КІК за 2022 рік у 2023 році, а багато платників скористалися можливістю відзвітувати за 2022-2023 роки при поданні податкової декларації за 2023 рік у 2024 році.

Хоча багато платників податків уже виконали свої податкові обов’язки стосовно звітування за КІК, очевидно, що деклараційна кампанія ще триває і особливості заповнення додатків та звітів КІК актуальні для багатьох.

Досвід подання додатків та звітів КІК у межах деклараційної кампанії 2024 року продемонстрував проблеми, з якими зіткнулися платники податків.

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Заповнення додатків КІК до декларації за 2023 рік

Перехідні положення Податкового кодексу, зокрема, пункт 54 підрозділу 10 розділу ХХ, передбачають право подати звіт про КІК за 2022 рік до контрольного органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного в такому звіті скоригованого прибутку КІК, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік.

При заповненні декларацій про майновий стан та доходи виникло питання: платник повинен долучати до податкової декларації за 2023 рік два додатки КІК щодо однієї компанії (за 2022 і 2023 роки) чи підсумувати показники прибутку КІК за 2022 та 2023 роки, зазначивши підсумок у єдиному додатку КІК за 2023 рік.

Наразі податковий орган притримується підходу про подання двох окремих додатків КІК разом з податковою декларацією за 2023 рік.

Відображення операцій з нерезидентами у звіті про КІК

Інше суттєве питання – необхідність відображення у звіті про КІК операцій з нерезидентами з низькоподаткових юрисдикцій, нерезидентами – пов’язаними особами та нерезидентами особливих організаційно-правових форм у випадках, коли прибуток КІК звільнений від оподаткування (графи 31-33 звіту про КІК).

Необхідність відображення такої інформації у звіті про КІК встановлена підпунктом "ж" підпункту 39-2.5.3 пункту 39-2.5 статті 39-2 Податкового кодексу.

Разом з тим, ні нормативні акти, ні форма звіту про КІК не містять обмежень, числових чи вартісних, щодо обов’язку відображення операцій з нерезидентами. Як наслідок, платники податку потенційно зобов’язані відобразити кожну операцію КІК, навіть незначну та найменшої вартості. Такий підхід, безумовно, створює тягар паперової роботи при підготовці звітів КІК.

Попри це на старті деклараційної кампанії податковий орган роз’яснив, що заповнювати графи 31-33 звіту про КІК не обов’язково, якщо прибуток КІК звільнений від оподаткування в Україні (наприклад, ІПК №112/ІПК/99-00-24-03-03 від 8 січня та ІПК №731/ІПК/99-00-21-02-03 від 14 лютого 2024 року).

Такий підхід логічний і мав би спростити підготовку звітів про КІК, адже до звільнених КІК не застосовуються коригування з трансфертного ціноутворення.

Однак невдовзі, у розпал деклараційної кампанії, податковий орган змінив свою позицію, вказавши на необхідність відображення операцій з нерезидентами в будь-якому разі, без жодних винятків (інформаційний лист №3/2024 "Щодо окремих питань запроваджених правил про контрольовані іноземні компанії").

З огляду на це як найбезпечніший підхід ми радимо не зважати на попередні роз’яснення податкового органу та відображати у звіті про КІК операції з нерезидентами, навіть якщо КІК звільнена від оподаткування в Україні.

Відображення дивідендів від українських юридичних осіб

Питання врахування та оподаткування українських дивідендів за правилами КІК досі має суттєві невизначеності. Крім того, залишаються питання стосовно їх технічного відображення у звіті про КІК. Зокрема, графа 29 звіту про КІК вимагає відображення українських дивідендів, отриманих КІК безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб.

Однак нормативні акти та роз’яснення податкового органу поки не містять тлумачень, які юридичні особи слід вважати "підконтрольними" та чи підлягає зазначенню в графі 29 інформація про компанії-нерезиденти.

Ми радимо платникам податку отримувати індивідуальні податкові консультації з проблемних питань заповнення звіту про КІК, а також користуватися можливістю долучити пояснення довільної форми до податкової декларації.

Далі буде

Звісно, це лише деякі проблеми, з якими зіткнулися платники податків. Деклараційна кампанія триває і відповіді потребуватимуть ще багато питань. Хоча стандартні строки подання декларацій минули, законодавець заохочує платників податків виконати свої обов’язки щодо звітування про КІК.

Зокрема, на підписі в президента перебуває проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів" №10168-2 від 6 листопада 2023 року. Він передбачає, що протягом дії воєнного стану в Україні до платників податків не застосовуватимуться штрафні санкції, зокрема, за неподання та несвоєчасне подання звітів про КІК.