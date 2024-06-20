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Инвестиции по принуждению. За счет чего в войну в Украине выросли иностранные инвестиции?

Инвестиции по принуждению. За счет чего в войну в Украине выросли иностранные инвестиции?

Почему в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций превысил показатели 2017 и есть ли в этом заслуга государственной политики? (укр)
Четверг, 20 июня 2024, 13:32
Нина Южанина
член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні міністр економіки України Юлія Свириденко зробила таку заяву:

"Протягом цих двох днів ми кілька разів наголошували, що війна не є ембарго на інвестиції, і остаточні цифри прямих іноземних інвестицій минулого року показали нам, що 4,2 мільярда в українську економіку – це більше, ніж у 2016-2017 роках, і ми повинні підняти ці цифри".

Але чомусь міністр економіки не згадала про таких три нюанси:

1. З 2020 року Національний банк змінив правила розрахунку ПІІ і почав враховувати дані щодо реінвестованих доходів. Іншими словами, відтепер гроші, які інвестор не виводить з України, вважаються інвестованими наново. Такий крок НБУ наблизив Україну до світових стандартів щодо ПІІ. 

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Не знаю, чи варто це зазначати, але НБУ перерахував за новими правилами всі показники ПІІ з 2015 року, тому цифра в 3,8 млрд за 2016 і 3,6 млрд за 2017 — це вже теж з урахуванням реінвестованих доходів.

Про що свідчать реінвестовані доходи — це рішення іноземного інвестора, які побудовані на довірі до влади країни, податковій політиці (системі оподаткування), безпековій ситуації, взагалі умовах, які можуть сприяти діяльності компанії.

2. Із початком повномасштабного вторгнення у 2022 році НБУ ввів заборону на трансвалютні перекази, що суттєво обмежило можливість компаній виводити кошти з України. 

Тобто навіть якщо інвестор не хоче реінвестувати свої гроші в Україну, він не може вивести їх і вкласти в інші держави, оскільки виведення дивідендів заборонене

Таким чином, зважаючи на валютні обмеження НБУ, інвестор вимушений реінвестувати (залишати в Україні) гроші. Станом на 2023 три чверті усіх ПІІ в Україну (3,2 млрд) — це реінвестовані доходи. Скільки з них реінвестовано примусово і без бажання інвестора можна тільки здогадуватися. 

Окремо можна розглянути і таку цікаву тенденцію: в 2022 році сукупна вартість ППІ в Україну скоротилася на 5,8 млрд доларів, навіть незважаючи на валютні обмеження, що сигналізувало про шалені збитки бізнесу. 

І те, що в 2023 році гроші інвестора в Україні збільшуються, а не йдуть у від’ємне значення, як це було в 2020 році, – заслуга українського бізнесу, а не грамотної державної політики, і відбувається це "попри", а не "завдяки".

3. Що стосується маніпулятивного порівняння з 2016-2017 роками, то варто підкреслити, що з 2015 по 2016 рік вартість ПІІ в Україну збільшилася з від’ємного значення на 4,2 млрд доларів, тоді як збільшення інвестицій в Україну з 2022 до 2023 року, якщо не враховувати 3,2 млрд доходів, реінвестованих через валютні обмеження, становить лише 1 млрд доларів. 

Отже, щоб зрозуміти, наскільки маніпулятивним є наведене твердження міністра економіки, достатньо звернути увагу на те, що в 2016 році без обмежень трансвалютних переказів прямі інвестиції в Україну складали 3,8 млрд доларів, тоді як у 2023 це 4,2 млрд, з яких нових залучених грошей – близько 1 млрд доларів. 

Інші ж 3,2 млрд забезпечені великою мірою штучно завдяки існуючим обмеженням, що не є таємницею ні в Україні, ні поза нею, про що публікуються звіти НБУ.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
инвестиции НБУ
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