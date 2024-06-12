Поможет ли искусственный интеллект найти идеальных сотрудников?

Із серпня 2023 року наша компанія використовує штучний інтелект LITI при наймі співробітників. Завдяки інтеграції ШІ з процесом рекрутингу в травні 2024 року ми залишаємо 48% кандидатів з тих, які прийшли на першу співбесіду.

Ми підрахували, що завдяки LITI компанія у 2024 році зможе заощадити понад тисячу годин працівників, які вони витратили б на додаткові співбесіди та онбординг (адаптація – ЕП). Якщо конвертувати цей час у гроші, отримаємо близько 100 тис дол.

Фільтрує, спрощує та економить час

LITI – це спеціальна модель (фреймворк) для ШІ, що допомагає в рекрутингу. Ідея її створення виникла при перевірці гіпотези фаундера Netpeak Group Артема Бородатюка щодо наявності подібних рис у найбільш ефективних менеджерів. Ми підключили до неї психолінгвістику – створення психологічного портрета працівника за його мовною поведінкою (що і як він говорить).

У пригоді став мій понад десятирічний досвід управління персоналом. Ми побудували простий процес оцінювання рис працівників через невеличкі інтерв'ю і потім гармонійно вбудували його в наш відбір кандидатів.

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Після місяців досліджень та збору інформації ми отримали робочу модель LITI. Вона аналізує текстову версію 20-хвилинного відео із співбесіди. Результати аналізу конвертуються у відсотки відповідності ідеальному портрету кандидата.

LITI оцінює кандидата за 110 шкалами. Аналізуються зокрема вибір слів, комплексність, структура речень, темп мовлення, згадування деталей та фактів, зміст розмови, самопрезентація, реакція на зовнішні подразники й ситуації.

На основі аналізу фреймворк видає результат у відсотках. Показником, що свідчить про відповідність особистісних якостей кандидата портрету позиції, на яку ми його розглядаємо, вважається значення 65-80%.

Тобто LITI не говорить нам, хороший чи поганий певний спеціаліст. Фреймворк лише видає рекомендацію, виходячи із софт-скілів людини про те, чи підходять компанії особистісні риси кандидата. Це своєю чергою допомагає менеджеру зосередитися на перевірці хард-скілів, бекграунду та досвіду людини.

Трохи статистики: 40% вакансій Netpeak Group включають етап тестування за LITI. У середньому наша компанія відкриває 50 вакансій на місяць. Після першої співбесіди LITI радить перевести на наступний етап 48% кандидатів.

LITI працює за трьома внутрішніми треками: "розкішний менеджер", "автономний співробітник" і "трекер".

"Розкішний менеджер" – це працівник рівня СЕО, СОО або Head-напрямку (департаменту). Важливими рисами тут є здатність до послідовного досягнення результату, якісна побудова системи своєї роботи та роботи колег.

"Автономний співробітник". За цим треком визначається, наскільки працівник самостійний, гарний спеціаліст і чи буде він успішно виконувати робочі завдання.

"Трекер" – людина, яка вміє стимулювати інших якісно працювати. Головне завдання – тримати у фокусі цілі і не давати собі чи іншим від них відходити.

Ми зробили цікаве та важливе відкриття: кандидати віком понад 40 років набагато більше відповідають моделі фреймворку, особливо за першим треком.

Створення фреймворку

Для розробки LITI був зроблений психолінгвістичний аналіз топменеджерів компанії. Після цього ми визначили їх спільні якості. В аналізі відстежували слова-маркери, які вказують на належність людини до тієї чи іншої моделі (керівника чи працівника, який може досягати успіху в роботі в наших компаніях).

Ми дослідили понад 50 типологій. Частина з них увійшла до 77-сторінкової інструкції LITI. На основі дослідження була створена модель мови ефективного та неефективного працівників Netpeak Group різних рівнів кваліфікації.

Після цього LITI "навчили" опрацьовувати запис співбесіди кандидатів і, виходячи з цих критеріїв, надавати числові значення за створеними нами шкалами. Таким чином, штучний інтелект надає відсоток відповідності кожного кандидата моделям керівника чи працівника, які можуть досягати успіху в наших компаніях.

Не тільки найм та онбординг

Чи можна використовувати такі фреймворки за межами материнської компанії? LITI створена таким чином, щоб її могли застосовувати інші бізнеси відповідно до конкретних умов та потреб. Для цього необхідно проаналізувати співробітників різного рівня ефективності і на основі цього розробити нову модель.

Ми інтегруємо LITI з внутрішньою HRM-системою. Вона допомагатиме новим працівникам проходити онбординг, а менеджерам – якісніше керувати. LITI також впроваджується в навчальну платформу AcademyOcean. Фреймворк допомагатиме учням краще вчитися, а викладачам – ефективніше навчати.

На черзі – інтеграція LITI з інструментами профорієнтації в компанії карʼєрного розвитку Choice 31. Мета – виявляти схильності людей і направляти їх на відповідні напрямки навчання (маркетинг, дизайн, продажі). Крім того, на основі LITI розробляються продукти, які будуть допомагати людям краще себе пізнавати.

Це відкриває можливості для всього human resources-комʼюніті: прискорює та полегшує роботу, підвищує якість відбору талантів та знижує витрати на процес, що впливає на успіх та майбутнє компаній.