Евросоюзовские стандарты энергоэффективности: шаги к будущему

Кожен звертав увагу на етикетки на новій побутовій техніці і навіть на лампочках. Це передбачено двома технічними регламентами Євросоюзу. Один з них встановлює вимоги до екологічного дизайну обладнання, другий визначає правила нанесення інформації на енергетичні етикетки та наводить їх зразки.

Україна вже приступила до імплементації в законодавство регламентів нового типу, які встановлюють більш жорсткі вимоги до енергоефективності обладнання та надають споживачам новий рівень доступу до інформації.

Етикетки нового зразка не дозволяють використовувати "+" після А та повертають шкалу енергоефективності до A-G-індикаторів, при якій – А означає максимально енергетично ефективний холодильник, G – найменш енергоефективний.

Повертаючись до шкали A-G, законотворці Євросоюзу мали на меті спонукати виробників розробляти ще більш енергоефективну техніку.

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QR-код на новій енергетичній етикетці веде до бази даних енергоспоживчих продуктів ЄС (EPREL). Там споживач знайде детальну інформацію про рівень енергоспоживання та інші показники з екодизайну кожного продукту.

Ще одна особливість нової етикетки – максимальна мовна нейтральність, щоб її можна було застосовувати в будь-якій країні об’єднаної Європи без модифікацій. Що стоїть за цими наклейками і які нові можливості для споживачів та бізнесу відкриває євроінтеграційний курс нашої держави в цьому контексті?

Європейська бізнес-асоціація, зокрема, комітет з питань побутової електротехніки давно наголошує на важливості максимальної синхронізації з Євросоюзом у питаннях вимог до енергоспоживчого обладнання.

Ми завжди підтримували ідею дозволити використовувати в Україні базу EPREL замість того, щоб витрачати державні кошти та час бізнесу і представників органів влади на створення окремої української бази даних енергоспоживчих продуктів, яка втратить свою актуальність після вступу України до ЄС.

Вирішити це покликаний проєкт закону №10393 про врегулювання певних питань у сфері енергоефективності. Він пропонує внести до закону "Про енергетичну ефективність" норму, яка дозволить українським виробникам та імпортерам розміщувати на енергетичній етикетці QR-код, що веде до бази EPREL.

Бізнес-спільнота повністю підтримує такий підхід. На нашу думку, він відповідає євроінтеграційним прагненням України та сприяє наближенню до єдиного ринку Євросоюзу. Крім того, він дозволить заощадити суттєві ресурси державних органів та бізнесу на створення та ведення окремої бази даних.

Водночас такий підхід дозволить більш ефективно контролювати відповідність обладнання, що постачається в Україну, і вимоги прийнятих в Україні технічних регламентів з екодизайну та енергетичного маркування, оскільки дасть можливість споживачам та контрольним органам швидко з’ясовувати, чи дозволений продукт у ЄС і чи відповідає він показникам з енергоефективності.

В Україні схвалені нові технічні регламенти з енергетичного маркування, які зобовʼязують виробників додавати до певних типів обладнання енергетичні етикетки. Вони мають містити QR-код, що веде до бази даних енергоспоживчих продуктів. Держава не почала її створювати у зв’язку з рекомендаціями Україні з боку Міжнародного енергетичного співтовариства використовувати базу EPREL.

Критично важливо, аби проєкт закону №10393 набрав чинності раніше, ніж нові технічні регламенти з енергетичного маркування. Останні, згідно з планами урядовців, мають набути чинності через рік після ухвалення відповідного рішення щодо кожного окремого типу обладнання. Перші рішення щодо окремих типів обладнання очікуються протягом найближчих двох місяців.

Комітет ЄБА пропонує внести до проєкту закону №10393 ще одне уточнення: дозволити використовувати в Україні енергетичну етикетку ЄС. Це логічне продовження змін, запропонованих законопроєктом. Він дозволяє використовувати базу EPREL, оскільки QR-код з української етикетки та з етикеток, що використовуються в ЄС, буде вести на одну базу даних.

Українські енергетичні етикетки майже нічим не відрізняються від етикеток ЄС. Їх уже визнає та використовує Молдова, яка має намір вступити в Євросоюз.

Використання європейської енергетичної етикетки не лише сприятиме гармонізації нашого законодавства у сфері технічного регулювання із законодавством ЄС, а й дозволить розширити асортимент продукції для українських споживачів та зменшити її собівартість. Виробникам не потрібно буде виділяти окремі лінії для випуску продукції для українських споживачів.

Сподіваємося на якнайшвидше ухвалення проєкту закону, що дозволить використовувати в Україні базу EPREL. Також сподіваємося на врахування народними депутатами та органами державної влади пропозиції бізнесу дозволити використовувати в Україні енергетичні етикетки ЄС.