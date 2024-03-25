Чому інвестиції в апарт-готелі України стають все більш привабливими

Сучасні інвестори в нерухомість, що вели бізнес у східних та південних регіонах, нині віддають перевагу розміщенню своїх коштів у західній та центральній частинах нашої країни.

Це варіант для тих, хто прагне інвестувати та отримувати прибуток саме в Україні, а не за кордоном. Такі інвестиції сприяють створенню робочих місць та сплаті податків, що додатково підтримує економіку.

Чому інвестори обирають апарт-готелі?

Є багато різних варіантів інвестування у нерухомість. Але апарт-готелі – це більше ніж інвестування, це нерухомість + бізнес "під ключ". Зокрема, є декілька основних аргументів, які наводять експерти ринку на користь апарт-готелів:

Керівна компанія. Порівнюючи з інвестуванням у звичайний житловий фонд, апарт-готелі вирізняються тим, що інвесторам не потрібно обслуговувати таку нерухомість. Так, керівна компанія бере на себе всі аспекти управління від бронювання і ремонту до реклами.

Це заощаджує час інвестора. До того ж ім'я готельного оператора зазвичай дуже впливає на вибір гостей. Так, вони часто обирають об'єкти певного бренду через впевненість у ньому.

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Гарантія доходу. Публічні фінансові моделі прораховані завдяки аналізу середньорічних показників завантаження і тарифів минулих років. Тож з огляду на це компанії гарантують певний відсоток прибутковості, що зафіксований у договорі.

Комерційна нерухомість. Ще однією важливою перевагою є те, що такі об’єкти цінуються вище за житлові. Комерційна нерухомість, що включає апарт-готелі, повністю укомплектована і динамічно зростає в ціні.

Туристична локація. Також важливо враховувати туристичну локацію, яка є ключовою складовою успіху готельного об’єкта. У 2023-2024 роках Карпати залишаються основною туристичною локацією в Україні.

Структура попиту на апарт-готелі

Порівнюючи з періодом до 24 лютого 2022 року, попит на нерухомість на заході країни значно збільшився. Це зумовлено тим, що до повномасштабної війни він був рівномірно розподілений: люди інвестували у квартири в Одесі з видом на море, або в центрі Києва з метою подальшої здачі в оренду.

Тепер ситуація зазнала змін через ракетні обстріли та загальну невизначеність на ринку.

Зокрема, Карпати виявилися популярними серед інвесторів на початку війни через їхню близькість до кордону, а також екологічність та відносну безпечність району. Інвестори не обмежувалися лише апарт-готелями, але й купували квартири в таких містах на заході, як Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, де попит на житло збільшувався майже вдвічі. Це свідчить про довіру до цих регіонів та загалом про інвестиційну привабливість регіону.

Що впливає на ціноутворення?

Вартість апартаментів формується завдяки низці зовнішніх чинників. Одним з них є пропозиція на ринку. Нині основний інтерес гостя зосереджений на наявності та різноманітності інфраструктури.

Вже не лише самі будинки або багатоквартирні апартаменти цікавлять гостей, але й наявність басейну, SPA-центру, ресторану, дитячої зони. Забудовники часто вказують, що у їхніх проєктах 50% становить номерний фонд, а інші 50% – інфраструктура.

Це свідчить про те, що задоволення гостя вже важко досягти просто комфортними умовами проживання. Щоб його здивувати, потрібно пропонувати щось унікальне, а саме розвинуту та привабливу інфраструктуру і професійний сервіс.

Другим ключовим фактором є локація. Важливо, щоб вона була зручною, частіше - центральною. Розвиток інфраструктури здебільшого спостерігається навколо популярних туристичних центрів, наприклад, Буковелю, який стає епіцентром подій та залучає відвідувачів в усі об’єкти, що розташовані в гірськолижному курорті.

Діапазон цін на апартаменти в апарт-готелях

Ринок нерухомості сьогодні різноманітний і вартість апартаментів залежить від багатьох чинників. Наприклад, навіть у такому популярному місці, як Буковель, ціна за номер в апарт-готелі може становити від 90 тис дол..

Якщо мова про період presale, то вартість апартаменту становить 70-80 тис дол. Котеджі в гірськолижному курорті водночас можуть коштувати від 110 тис дол. до 115 тис дол..

Якщо говорити про інші райони поза Буковелем, такі як с. Микуличин, с. Яблуниця, с. Татарів, м. Яремче, тут ціноутворення залежить від конкретних пропозицій. Наприклад, вартість апартаментів без інфраструктури може становити близько 1800 дол./м2.

Але якщо це комплекс з розвиненою інфраструктурою ціна стартує від 2500 дол./м2 і сягає до 3500 дол./м2.

Інвесторам необхідно відштовхуватися від своїх ресурсів, та, відповідно, обирати серед таких сегментів: економ, комфорт, бізнес і преміум. Можемо стверджувати, що пропозиція, яка вважається преміум, не може коштувати менш ніж 3000 дол..

Девелопери продовжують активне будівництво готельних об’єктів на заході країни. Тому в найближчі роки, на нашу думку, інвестиційна привабливість регіону збільшиться.

Туристи ж обирають цей регіон як найбільш безпечний, чим покращують показники внутрішнього туризму. Експерти прогнозують йому стабільний розвиток в найближчі роки.