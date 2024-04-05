Женщины в мужских профессиях, персонал 50+ и спад в ІТ-отрасли

Кадровий голод в Україні стає все більш відчутним. Ще в 2023 році 24% бізнесів заявляли про нестачу персоналу. Загалом кількість проєктів загального рекрутингу виросла на 16%.

Ринок горить з дефіцитом у 4,5 млн працівників на найближчі 10 років. І підприємці з дослідження в дослідження називають дефіцит кадрів – головною проблемою, яка заважає розвивати бізнес після "небезпеки працювати".

Нині найбільший попит зберігається на лінійний персонал, sales-менеджерів, працівників виробництва, бухгалтерів, торгових представників, будівельників, вузькопрофільних спеціалістів, лікарів.

Причини кадрового голоду очевидні – це і міграційні процеси, і той факт, що сотні тисяч українців стали на захист держави, і зміна пріоритетів та переоцінка цінностей. Як наслідок зросли зарплатні очікування кандидатів – до 22,5 тис. грн на місяць.

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В той час за підрахунками онлайн-порталу з пошуку роботи середня зарплата до цього рівня все ще не дотягує і складає 20 тис. грн.

Зважаючи на дефіцит кадрів та міграційні процеси – впевнена, рівень заробітних плат неминуче продовжить зростати, в перспективі - до рівня польських показників. Тому варто закладати хоча б +15% до зарплатного бюджету команди на цей рік і серйозно думати над підвищенням мотивації та залученості серед працівників.

Як втримати команду?

Фокус – на базовій безпеці: стабільна та вчасна зарплата, безперебійне світло та інтернет, бомбосховище, можливість гібридної зайнятості та ставлення з розумінням щодо морального та фізичного виснаження працівників в часи турбулентності.

Крім того, для залучення нових співробітників, важливо тримати фокус на бренді та репутації. Треба активно комунікувати про позицію компанії на ринку, цілі та цінності.

Потрібно щиро дбати про працівників і перейти від декларацій до реальних справ в питаннях цінності персоналу для бізнесу, його утримання, розвитку, допомоги в складних ситуаціях. Не можна допускати огріхів: затримки зарплат, неекологічних звільнень. Кандидатів мало і тепер обирають саме вони.

Особливо це відчувається з наймом молоді: 18-25 років. Їх більше не заохотити просто грошима, а ось цікавими задачами, Big idea компанії, перспективами – можна.

Також варто пам’ятати про систему мотивації для всіх співробітників, вкладатися в навчання, тімбілдінг, створювати перспективи для команди та обов’язково говорити про це, щоб не допустити відтоку працівників. Бо хантинг зараз, як ніколи в тренді!

Тенденції, які допоможуть бізнесу вижити у 2024 році

Ні – гендерним стереотипам

Компанії вже починають наймати більше жінок та перевчати їх на чоловічі професії. Жінки вже почали працювати в шахтах, також загально по Україні стало більше водійок, транспортувальниць, працівниць складів, все більше жінок керують процесами на виробництвах.

Зважаючи на те, що війна триває і мобілізаційне законодавство може стати більш жорстким – тенденція до найму жінок буде лише посилюватися.

Роботодавці, в свою чергу, мають розуміти, що позбутися гендерних стереотипів – це лише половина справи. Деякі процеси мають бути підлаштовані відповідно під специфіку жіночої праці і фізичних можливостей жінки.

Ніколи не пізно побудувати кар’єру

Ще одна тенденція, яка може врятувати підприємців, – це залучення до роботи старших за віком спеціалістів. Раніше компанії намагалися наймати персонал в межах 25-50 років. Як не крути, а ейджизм в нас дуже поширений.

Зараз же, нарешті, активно запрошують на роботу працівників, які за віком вже не потрапляють під мобілізацію і молодих без досвіду. Тож, для когось цей період – вдала можливість для кар’єрного росту та реалізації давніх амбіцій.

Створення інклюзивного простору

Компаніям треба вже зараз думати про реінтеграцію ветеранів у робоче середовище І завчасно створювати простір, в якому буде зручно працювати людям з інвалідністю.

Починати ці процеси треба якнайскоріше. Якщо дивитися на проблематику більш масштабно – далеко не всі міста України достатньо безбар’єрні, наприклад. Є над чим працювати.

Бізнесу в будь-якому випадку доведеться підлаштовуватися під нові реалії, тримати у фокусі людські потреби та думати, як зробити роботу команди комфортнішою і, звісно, забути про всі можливі стереотипи. Інакше – власники компаній ризикують залишитися єдиними працівниками фірми.

ІТ – ніша-аутсайдер

Якщо раніше ІТ-ринок був сектором, куди всі хотіли потрапити, то тепер не часі перехід. Бо, якщо рівень зарплат на загальному ринку росте, то в ІТ-секторі – знижується.

В березні стартова зарплата для розробника-початківця вперше впала до $400/місяць, а Senior-позиції закривають з чеком $4500/місяць і нижче.

Попит на ІТ-спеціалістів загалом найменший за 5 років. На кінець 2023 року кількість кандидатів на вакансію була 13 до 1. 2024 рік остаточно зруйнував сподівання на краще.

Обсяг українського ІТ-експорту за січень склав $508 млн. До порівняння, в довоєнному січні 2022 року – експорт становив $639 млн.

Додати сюди ще точкові скорочення, наприклад історію з Grammarly, компанія нещодавно звільнила 20% персоналу, і життя айтівців остаточно втрачає яскраві фарби.

В чому причина стагнації ІТ-ринку України?

Звісно, вплинула війна. Український ІТ-ринок сильно залежить від закордонних клієнтів. А вони, свою чергу, бояться ризиків і обирають безпечні варіанти – Польщу, Румунію, Туреччину, Грузію, Вірменію, Азербайджан.

Але також треба зважати на загальну кризу ІТ та світову рецесію.

Сектор надто довго був гарячим і стався органічний відкат, який переріс в кризу. Також вплинуло підвищення облікових ставок світових банків і, як наслідок, – запуск нових продуктів відтермінували.

Але є ще один цікавий фактор – постковідний синдром після буму цифровізації та віддаленої праці – відбувся ще один відкат.

Всі вищезгадані чинники разом спричинили теперішню кризу на українському ІТ-ринку. За результатами 2023 року кількість запитів на підбір розробників впала на 46%, порівняно з даними 2021 року.

Де робота для розробників є

Зараз більшість айтівців дивляться в бік закордонних ринків. Там, незважаючи на світову рецесію, справи йдуть трішки краще.

США залишається лідером за кількістю вакансій і рівнем зарплат, а також подає обережні сигнали про повільне відновлення сектору.

Найвища середня зарплата розробника в США становить $110 тис/рік. У 2023 році американський ринок теж трясонуло: кількість вакансій розробників впала з 31 тис. до 8 тис., але піднялася до понад 12 тис. у 2024 році.

Загально, це може свідчити про повільне відновлення ринку. Якщо ІТ-сектор у США подолає кризу – то неминуче підтягне і український ІТ-ринок. Проте наразі про великі сподівання говорити зарано.

Також обережний ріст кількості вакансій ІТ на початку 2024 почали показувати Німеччина, Нідерланди, Польща.

В IT – надія на АІ

Продуктові компанії, які займаються розробкою алгоритмів на основі штучного інтелекту мають деяку перевагу над іншими айтівцями – адже тренд на АІ росте.

Від онлайн-помічників, які розшифровують відеоконференції до генерації високоякісного відео – продукти на основі штучного інтелекту захоплюють світ, а значить розробники, що працюють над їхнім створенням – матимуть попит.

Більше того зараз існує світовий тренд саме на створення AI-застосунків компаніями, а не купівлю цих продуктів у інших. Компанії-лідери закладають окремі бюджети на впровадження АІ-інструментів.

І є всі передумови вважати, що тренд зростатиме. За підрахунками експертів витрати на створення програмних інтерфейсів (API) у світі зростуть до $ 5 млрд в 2024 році. І зважаючи на те, що компанії пріоритезували впровадження AI, саме штучний інтелект, ймовірно, забезпечить велику частку цього зростання.

Ринок праці точно переживає буремні часи: де на одній стороні шахової дошки ведеться жорстока боротьба за кадри (загальний ринок), а на іншій – скорочення персоналу та падіння зарплат (ІТ). Тож, можемо прогнозувати, що деякі айтівці таки спробують з ІТ вийти і шукатимуть себе в інших професіях.

В той час загальний ринок праці пристосовуватиметься під нові реалії на свій лад. Очікуємо підвищений фокус на інклюзії та неминуче руйнування стереотипів, а також поступове зростання зарплат до рівня європейських.