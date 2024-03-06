Единорогов больше не будет? Что происходит на рынке венчурных инвестиций

Тінь економічної невизначеності нависла над світовим ринком венчурних інвестицій, а інфляційний тиск та геополітична напруженість (переважно війна в Україні) створили нестабільне середовище для інвесторів.

Зростання процентних ставок у США та ЄС, спрямоване на стримування інфляції, ненавмисно обмежило ліквідність, зробивши капітал дорожчим і менш доступним.

Для венчурних інвесторів це означало перехід на більш обережний стиль інвестування, надання пріоритету стабільності, прибутковому зростанню та перевіреним бізнес-моделям, а не високоризиковим і швидкозростаючим глибоко збитковим проєктам, які є типовими для цього сектору.

Роки, що передували 2023-му, стали свідками безпрецедентного зростання венчурних інвестицій. Обсяг світового венчурного інвестування у 2021 році сягнув свого максимуму – 648,6 млрд дол, збільшившись на 115% рік до року.

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Ріст був викликаний тим, що значна частина раундів фінансування з 2020 року до 2022 року залучалася в період нульових відсоткових ставок, який відновився з настанням пандемії у березні 2020 року та епохи "росту за будь-яку ціну".

У підсумку більшість технологічних компаній були оцінені занадто дорого. Інвестори очікували, що швидкий ріст, на 100-300%, буде і в наступні роки. Однак цього не відбулося через зовнішні фактори – макроекономічну ситуацію.

Через значний ріст інфляції у США (з 0,1% в травні 2020 року до 9,1% в червні 2022 року) та єврозоні (з 0,5% в серпні 2020 року до 9,6% в жовтні 2022 року), переважно спровокований ковідними стимулами та дешевизною грошей, центральним банкам довелося різко піднімати відсоткові ставки.

ФРС підвищила ставку з 0,08% в лютому 2022 року до 5,33% в серпні 2023 року, ЄЦБ – з 0,5% у вересні 2022 року до 4,5% у вересні 2023 року. Це сильно вплинуло на вартість капіталу і більша частина ринку вже не могла витрачати кошти з тією швидкістю, як це було можливо у 2020-2021 роках.

Технологічний ринок перейшов у фазу економії коштів. Фінансувати "ріст за будь-яку ціну" стало неможливо через раптову дороговизну грошей. Корекція здавалася неминучою, бо інвестори переглянули свої очікування щодо оцінки технологічних компаній. Падіння оцінок на публічних ринках було дуже стрімким.

Технологічний індекс NASDAQ упав на 37% з піку листопада 2021 року до дна жовтня 2022 року, а середні мультиплікатори публічних SaaS-компаній упали з 18х до 6х. Це мало каскадний ефект на приватні оцінки, що призвело до більш виважених темпів інвестування та підвищеної уваги до потенційних угод.

Процес аналізу компаній (due diligence) повернувся до норм допандемійних часів. Компаніям стало неможливо за місяць закривати раунди. Більшість угод розтягувалися на три-шість місяців, а деякі тягнулися понад рік і не були закриті.

Такі компанії або ліквідовувалися, або були куплені в форматі acqui hire – купівля компанії часто за відносно символічну ціну в межах від кількох мільйонів до кількох десятків мільйонів з ціллю отримання професійної команди.

Оскільки оцінки на раундах – це очікування інвесторів щодо швидкості зростання компаній у наступні періоди, через значне скорочення швидкості росту багато компаній не змогли досягти оцінки останнього раунду в нових ринкових реаліях.

Вони були змушені залучати внутрішні раунди від поточних інвесторів або конвертовані облігації. У гіршому випадку вони залучали раунди з пониженням оцінки. У 2023 році 19% угод були саме такими раундами проти 5% у 2021 році.

Згідно із звітом CB Insights, у 2023 році кількість угод та обсяг фінансування зменшилися до мінімуму за останні шість років. Венчурне фінансування впало на 38% до 285 млрд дол, що є найнижчим показником з 2017 року, а кількість угод скоротилася на 30% порівняно з попереднім роком, досягнувши 29 303.

Зниження торкнулося більшості великих регіонів та секторів, хоча фінтех та ритейл-технології показали скромне зростання в четвертому кварталі 2023 року. Тим не менш, генеративний ШІ і технології сталого розвитку досі приваблюють значні інвестиції, демонструючи зростання інтересу до цих галузей. Інвестиції в ШІ-стартапи у 2023 році сягнули 50 млн дол, показавши ріст 9% рік до року.

Сектор напівпровідників та батарей у 2023 році теж дещо виріс, а індустрія cleantech, пов’язана з продуктами, які зменшують негативний вплив на навколишнє середовище завдяки значному підвищенню енергоефективності та сталому використанню ресурсів або заходам із захисту довкілля, упала на 20%.

Сектор Web3, який значно зростав у 2021-2022 роках, у 2023 році зазнав найбільшого спаду – 73% в річному обчисленні, знизившись з 28 млрд дол до 7,6 млрд дол. Цей спад був характерний не лише для Web3.

Інші провідні галузі також зіткнулися із значним скороченням інвестицій. Зокрема, у фінтех-секторі рівень інвестицій скоротився більш ніж удвічі. Сектор e-commerce і торгівлі упав на 60%, а сектор медіа та індустрії розваг – на 64%.

Зараз на ринку мало привабливих угод на пізній стадій (Series B+). Багато провідних компаній уже залучили фінансування, скоротили свої витрати і працюють над виходом на прибутковість, що є необхідною умовою для виходу на IPO в теперішніх макроекономічних умовах високих відсоткових ставок.

За даними Atomico, у 2023 році лише 36 компаній у Європі змогли підняти мегараунд на понад 100 млн дол, що втричі менше, ніж у 2021 році. Серед таких компаній була наша портфельна компанія wefox.

Говорячи про найближчу перспективу, найкращі компанії, що змогли ефективно скоротити витрати та зберегти розумні темпи зростання виручки, будуть змушені в найближчі 6-18 місяців вийти на фандрайзинг для фінансування подальшого росту, адже гроші, залучені у 2021-2022 роках, будуть закінчуватися.

У рідкісних випадках найкращі компанії досягли високих рівнів прибутковості та готуються до IPO, коли нормалізується ринкова кон’юнктура. Серед них є і наші портфельні компанії. Загалом повноцінне відновлення росту ринку венчурних інвестицій на пізній стадії в Європі не очікується до кінця 2024 року – початку наступного, оскільки зазвичай спочатку відновлюється ринок США.

Новим стартапам, що залучали кошти у 2022-2023 роках, потрібен час, щоб показати результат та дорости до більш пізніх стадій, а якісні більш зрілі компанії лише у 2024 році зможуть дорости та перерости оцінки, отримані у 2021 році.