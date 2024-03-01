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От made in Ukraine мелким шрифтом к Made in Brave Ukraine на пол упаковки

От made in Ukraine мелким шрифтом к Made in Brave Ukraine на пол упаковки

Как война изменила отношение к украинским товарам и почему покупать украинское стало модно? (укр)
Пятница, 1 марта 2024, 17:53
Александр Суворов
основатель компании PetTechnologies

Десь на початку 2000-х серед українських підприємців можна було почути: "Хочеш завалити угоду – напиши "Зроблено в Україні". Прикро, але такими були тогочасні реалії! 

Made in Ukraine у нашому розумінні було синонімом низької якості, і більшість із нас намагалися уникати цього маркування або ж вказувати походження товарів дрібним шрифтом. 

Можливо, це стосується далеко не всіх категорій товарів. Але, до прикладу, моя компанія PET Technologies виробляє складне обладнання для виготовлення ПЕТ-пляшок. Хоч би яким якісним воно не було, 15-20 років тому Україна не позиціонувалася на світовому ринку, як виробник високоякісного продукту в галузі машинобудування. 

Коли у 2009-му ми запланували вихід на європейський ринок, я спеціально зареєстрував компанію в Австрії, аби мати європейську прописку, а значить право писати "Спроектовано в Європі". На той момент це було питання виживання. 

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Я вигадав привабливу легенду: австрійська компанія знайшла в Україні лідера з випуску машин і розмістила там своє виробництво. "Унікальні австрійські технології втілені на сучасному унікальному підприємстві під чуйним керівництвом австрійських інженерів". 

Поступово, по мірі експансії українських компаній на світовий ринок і знайомства споживача із нашими товарами, ставлення до них у світі змінювалося – ставало більш справедливим. 

Але по-справжньому революційна зміна відбулася за перший рік війни. І ключову роль у цьому відіграла не якість (її одної, як ми бачимо із нашого досвіду, недостатньо), а сприйняття і мода. 

В очах зарубіжних клієнтів українські компанії, які продовжують працювати під ракетними обстрілами і виконувати свої зобов’язання, - справжні відчайдухи і водночас надійні партнери. 

Made in Ukraine стало не лише знаком стійкості на надійності, воно стало модним у світі і предметом гордості для виробників. Ми намагаємося усіляко підкреслювати українське походження нашої продукції.

У лютому 2023-го, в річницю російського вторгнення, я ухвалив рішення маркувати всю продукцію нашої компанії "Made in Brave Ukraine". Зробити це мене мотивувало велике і складне замовлення від клієнта із Саудівської Аравії, до виконання якого ми приступили 24 лютого 2023-го. 

Я подумав: вже рік іде війна, а існуючі клієнти не шукають нам заміну. Ба, більше – з’являються нові. Значить, довіряють нам і вірять в нас. "Ви що, справді працюєте?" - здивовано запитав інший клієнт, з Латинської Америки, коли ми розмістили камери в цехах, які в режимі реального часу дозволяють клієнтам спостерігати процес створення обладнання під їхнє замовлення. 

Зізнаюся, що ідея маркування Made in Brave Ukraine належить не мені, а моєму товаришу – засновнику COLLAR Company Юрію Синиці. Його компанія понад двадцять років виробляє товари для домашніх улюбленців. 

Реалізуючи стратегію розвитку на зовнішніх ринках, кілька років поспіль менеджери COLLAR намагалися налагодити співпрацю з найбільшою в Європі мережею зоомагазинів Fressnapf. 

Для виробника з будь-якого куточку світу зайти в цю мережу – все одно, що зірвати джекпот. Втім, всі спроби були марними – жодної відповіді на листи та дзвінки. 

Таке ставлення – не лише з боку Fressnapf. За словами Юрія, до війни його компанія брала участь у восьми американських виставках, під час яких часто потенційні партнери цілком серйозно питали, де знаходиться Україна і чи це, бува, не частина росії. Дехто навіть не розумів, що це Європа. 

В 2022-му, через кілька місяців від моменту вторгнення Юрій виступав на профільній конференції в Італії. Після виступу до нього підійшов топ-менеджер Fressnapf зі словами: "Певне, час нам з вами розпочати співпрацю". 

Вся експортна продукція COLLAR маркована Made in Brave Ukraine. "Раніше "зроблено в Україні" ми писали маленькими літерами. Зараз ми значно збільшили напис і з українським прапором поставили його на видному місці", - розповідає Юрій. За його словами, важко порахувати, як це спрацювало в грошах, проте точно вплинуло на настрій в компанії та значно підвищило мотивацію персоналу. 

Схожі слова я почув від Наталі, власниці відомого швейцарського бренду косметики, що продається у понад 50 країнах світу, найбільший з яких – американський. Виробничі потужності її компанії розташовані у Швейцарії, лабораторія – у Німеччині, тому зазначити українське походження косметики неможливо. 

Втім, вона пішла іншим шляхом – всюди, де це доречно, підкреслює, що фаундером компанії є українка. Що тут нового? Наталя зізнається: раніше намагалася зайвий раз не афішувати своє походження, дослухаючись порад маркетингових та рекламних агенцій – мовляв, жінки зі східної Європи в американському бізнесі не котируються, ніхто не буде серйозно сприймати ваш продукт. 

Останні вже майже два роки вона гордо говорить про своє українське походження. І продажам це не шкодить. Швидше – навпаки. "Головне – це сильно підтримує мене енергетично!", - говорить Наталя. 

Не обійшлося і без альтернативного погляду. Знайомий бізнесмен, засновник компанії, яка продає навчальні курси у багатьох країнах світу, впевнений: якщо з товарами українське маркування можливе і деколи навіть практично вигідне, то на ринку послуг воно малоефективне та навіть шкідливе. 

"Європейський, а особливо західноєвропейський споживач не хоче купувати послуги у українців, - говорить підприємець. – У Польщі ми спочатку наймали на позицію менеджерів з продажів українців, які давно живуть в цій країні та добре володіють мовою. Але лишень поляки чують акцент, відмовляються купувати. Просять, щоб їм телефонував поляк, тоді подумають". Схожа ситуація у Великобританії. 

Ситуації бувають різні, як і досвід. Втім, я переконаний, що мода на Made in Brave Ukraine чим далі, тим активніше набиратиме обертів. Світ знайомиться з Україною, з якістю її продукції, наполегливістю та талановитістю тих, хто цю продукцію виробляє. 

В будь-якому разі ми не асоціюємося з країнами, що завалюють полки магазинів неякісними одноденними товарами. Це тільки початок нового шляху, з новим позиціонуванням, сприйняттям себе, свого бізнесу і своєї продукції. І для початку це вже непогано. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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