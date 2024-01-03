Переосмысление неопределенности: гибкие финансовые стратегии для украинских предпринимателей

Протягом останніх майже двох років підприємства українського малого та середнього бізнесу (МСБ) демонструють неймовірну витривалість і відвагу.

Згідно з нещодавнім звітом Payoneer, вони не лише вистояли, але й продовжують планувати свій розвиток та розширення, попри виклики, які принесла війна.

Адаптивне планування в складних умовах

Особливість адаптивного планування полягає в його проактивному характері. Замість довгострокових планів, які часто застарівають ще до їх впровадження, МСБ в загальному потребують гнучких, короткострокових стратегій з постійним переглядом та коригуванням.

Це дозволяє компаніям швидше реагувати на зміни та використовувати актуальну інформацію для прийняття рішень. Розглянемо ключові аспекти адаптивного планування.

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1. Стратегічна адаптивність

Стратегічна адаптивність дозволяє бізнесам гнучко реагувати на зміни, мінімізувати ризики та використовувати можливості, що з'являються раптово. Тут важливо не просто реагувати на події, а ще й передбачати можливі зміни, підлаштовуючи їх під них свій бізнес-план.

Принцип стратегічної адаптивності зрозумілий багатьом українцям через війну, коли сотні тисяч компаній раптово зіткнулися з необхідністю максимально швидко переорієнтувати свої бізнес-операції з офлайн на онлайн-сервіси.

У той момент багато хто був вимушений переїхати, і саме цей фактор змін без належної підготовки і розуміння ситуації скоріш за все буде негативно впливати на продуктивність.

Тому готуючись до ситуацій, коли все може швидко змінитися, важливо заздалегідь продумати, як можна так само швидко перерозподілити ресурси, зокрема фінансові. Вже зараз можна розробити план дій, який включає перелік альтернативних стратегій та процедур, що дозволять бізнесу адаптуватися до змін у реальному часі.

Втім, бажано мати рішення для декількох різних сценаріїв, які можуть виникнути, щоб можна було діяти швидко та впевнено.

Проте стратегічна адаптивність передбачає не лише планування наперед. Вона значною мірою залежить від здатності компанії до експериментування та впровадження інновацій. Відкритість до нових ідей та готовність ризикувати скоріш за все виявляться тими якостями, які у нестабільній ситуації допоможуть швидко побачити нові можливості та використати їх максимально ефективно.

2. Інклюзивна фінансова екосистема

Для якісного фінансового управління будь-якої компанії важлива співпраця всередині компанії. Якщо співробітники будуть бачити повну картину бізнесу та розуміти фінансові потреби, то вони будуть краще бачити й можливості для оптимізації витрат.

Коли працівники стають учасниками фінансового планування, вони можуть активно сприяти підвищенню ефективності та знаходити інноваційні шляхи для зменшення витрат.

Створення такої інклюзивної атмосфери, де кожен співробітник може зробити свій внесок у фінансове планування, регулярне обговорення фінансових питань, спільне генерування ідей та розробка стратегій — все це може полегшити процес планування та допомогти швидше знайти рішення у разі виникнення проблем.

Окрім того, колаборативний підхід також буде сприяти прозорості бізнесу, підвищуючи довіру між МСБ та їхніми клієнтами й постачальниками.

3. Ефективне використання технологій

Сьогодні ефективність тісно пов'язана з використанням технологій. Диджиталізація фінансових операцій відкриває для МСБ нові шляхи до оптимізації та автоматизації, а також дозволяє бізнесам залишатися гнучкими й адаптивними.

Наприклад, система планування ресурсів підприємства (англ., enterprise resource planning, ERP) дозволяє автоматизувати фінансові процеси та дає змогу в реальному часі відстежувати запаси, витрати, доходи та прибуток.

Вибір програмного забезпечення залежить від декількох факторів:

як воно інтегрується із системами, що вже існують,

як воно дозволяє масштабувати операції з ростом бізнесу,

як полегшує щоденні фінансові операції,

як воно забезпечує вас цінними даними, що можуть використовуватися для стратегічного планування та прийняття обґрунтованих рішень.

Застосування аналітичних інструментів для великих даних також дозволяє МСБ глибше розуміти своїх клієнтів, ринок та внутрішні процеси, що є ключовим для інноваційного зростання.

4. Динамічний розподіл ресурсів

У сучасному бізнес-середовищі здатність швидко перерозподіляти ресурси та реагувати на зміни є одними з ключових для забезпечення стійкості та спроможності до зростання.

Відстеження трендів ринку через передові аналітичні інструменти допомагає оперативно перерозподіляти виробничі потужності та маркетингові ресурси.

Проте однієї наявності інструментів для відстеження виявиться недостатньо, щоб оперативно перерозподіляти наявні ресурси. Для цього повинен бути спеціально розроблений, пластичний і зрозумілий механізм, який має охоплювати не тільки фінанси та матеріали, але й час та людські ресурси.

Це вимагає від МСБ бути в курсі поточних трендів, аналізувати власні бізнес-моделі та бути готовими до швидких змін у стратегіях.

5. Управління грошовими потоками

Останній, але не менш важливий пункт — ретельне планування та управління своїми фінансовими ресурсами. Це передбачає не тільки аналіз вхідних та вихідних платежів, але також прогнозування продажів, відстеження платежів від клієнтів та оптимізацію умов сплати з постачальниками.

Такий підхід дає змогу краще керувати грошовими залишками, знизити ризик неплатоспроможності та вчасно реагувати на фінансові потреби бізнесу.

Управління грошовими потоками також містить в собі планування на випадок непередбачуваних витрат та кризових ситуацій. Наявність резервного фонду та розроблені стратегії швидкого отримання ліквідності допоможуть МСБ уникнути фінансових збоїв та забезпечити стабільність у складних умовах.

Застосування сучасних фінансових інструментів та рішень може суттєво покращити ефективність фінансового управління. Наприклад, використовуючи функціональність групових платежів для здійснення багатьох транзакцій одночасно, компанії не лише значно скорочують час та зусилля і забезпечують більшу прозорість та контроль над міжнародними платежами.

Вони також підвищують свою конкурентоспроможність на міжнародному рівні й розширюють можливості для глобального зростання бізнесу.

Замість висновку

Сьогодення демонструє, що гнучкість та інноваційний підхід є ключовими не лише для виживання, але й для розвитку та розширення бізнесу. Українські МСБ, що вже впроваджують принципи гнучкого управління та використовують сучасні фінансові інструменти, мають набагато більше можливостей на успіх та зростання в складних умовах.

Враховуючи досвід і неймовірні якості наших підприємців, 2024 рік має доволі багато шансів стати роком стрімкого розвитку українських МСБ як на національному, так і на міжнародному рівні.