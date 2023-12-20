Чому провалити річну стратегію на 80% – це ще не вирок. Секрети стратегічного планування

Передноворічний період – улюблений сезон не тільки через сімейні святкові традиції. Для підприємця це важливий час, щоб усвідомити, на якому рівні бізнес є зараз і куди слід рухатися далі. Тобто, це період підсумків та стратегічного планування на наступний рік.

Незважаючи на повномасштабну війну – загальні принципи довгострокового планування – не змінилася. Українські компанії підлаштовуються під світову економіку і бізнес-стандарти.

Проте, зміни відбулися точково. Наприклад, зросла кількість проміжних коригувань стратегії. Кілька років тому ми звірялися з планом і вносили корективи приблизно 2 рази за квартал. Тепер робимо це кожні 10 днів. Цього вимагає бізнес в епоху турбулентності.

Варто пам’ятати, що довгострокова стратегія – важливий документ, який дає розуміння плану дій та бажаних результатів. Проте, він не статичний і вимагає системного коригування, в залежності від нових викликів.

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Доволі часто, підбиваючи підсумки за звітний рік, ми фіксуємо недореалізацію плану. Був випадок, коли це відхилення становило – 80%! Проте, показники прибутку, до яких ми прийшли тоді – на 90% відповідали початковому плану.

Тобто, бажані цифри нам дала саме нова стратегія, яка виникла внаслідок постійного коригування основної. Чи змогли б ми отримати ці цифри, якщо б сліпо наслідували річний план? – Навряд.

Правила успішної стратегічної сесії

Щороку ми, як правило, проводимо 2 стратегічні сесії. Одна – для вузького кола топ-менеджерів. Інша – для всієї компанії. Я вважаю, що до планування на наступний рік вкрай важливо залучити всіх ключових співробітників, як з офісу, так і з виробництва.

Вони мають не тільки побачити загальну картину бізнесу, але і відчути свою цінність для компанії, отримати шанс проявити себе. Досить часто на таких сесіях можна розкрити неочікуваний потенціал працівників.

Загалом сенс стратегічного планування – накреслити загальну мапу руху компанії на наступний рік. Для цього під час сесії нам треба відповісти на кілька ключових питань:

Головне питання – за рахунок чого, як і скільки ми плануємо заробляти. Аналізуємо фактори та показники минулих років та на основі цього приймаємо рішення щодо наступного року, наприклад, на користь якогось продукту, напрямку. Визначаємо головні пріоритети. Пам’ятаємо, що ключова задача бізнесу – генерувати прибуток. Як зберегти свої позиції, закріпити себе на ринку та розвиватися протягом року. Будь-яка компанія, що довгий час перебуває в стагнації – насправді повільно помирає. Тому пріоритет завжди надаємо питанням розвитку та розширення. Планування роботи команди: які відділи розвивати, як мотивувати . Я не знаю багато прикладів великих успішних бізнесів, які б створила одна людина. Тому варто пам’ятати про цінність команди.

Також це питання фінансових ресурсів. Нашій компанії в 5 разів дешевше зберегти команду, розвивати її, мотивувати та навчати, ніж залучати нових людей. Тому ми інвестуємо в корпоративну культуру та кваліфікацію співробітників.

Успіх стратегічної сесії залежить від того, наскільки серйозно команда підійшла до завдання.

Всі ключові гравці мають представити короткий звіт із цифрами та свої пропозиції, підкріплені розрахунками. Якщо пропозиції представника одного підрозділу залежать від ресурсів іншого, то другий має надати свій фідбек.

Пункт ухвалюють лише тоді, коли рішення по ньому є зрозумілим для всіх членів команди, а заперечення, що могли з’явитися в ході обговорення – вирішені. Тільки потім рухаємося далі. Важливі правильні умови проведення сесії.

Стратегічна сесія – це не корпоратив, а нарада і співробітники мають це розуміти. Тому ми структуруємо день: чіткі кава-брейки, ніякої втрати часу, фокус кожного повинен залишатися на спільній справі.

Інколи ми проводимо виїзні сесії, за містом, але розділяємо дні: 2 на відпочинок, 3 – на планування.

Неформальності додає відсутність дрес-коду. Аби співробітники відчували себе вільними для висловлювання думок.

Важливо попередити саботаж. В кожній компанії людей, і в кожній бізнес-компанії можна знайти такого собі саботажника – людину, яка завжди всім незадоволена. Так от, саме ця людина здатна зашкодити брейншторму своєю поведінкою, несерйозним ставленням, булінгом колег.

Тому важливо вирахувати саботажника та його поплічників завчасно, і напередодні сесії проговорити з ними ці питання. Якщо розмови не допомагають і співробітники не ставляться серйозно, на мою думку, варто розглянути варіант звільнення.

За підсумками сесії формуємо документ, вносимо корективи, та узгоджуємо керівним складом – це наш стратегічний план на рік. Якщо стратегічну сесію провести правильно – у вас буде не тільки річний план, але і натхненна спільними ідеями команда. А значить досягти бажаних результатів буде набагато легше.