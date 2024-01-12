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Senior Developer или инженер второго разряда?

Senior Developer или инженер второго разряда?

Почему Украина до сих пор пользуется советским классификатором профессий и какое отношение это имеет к инвестициям?
Пятница, 12 января 2024, 18:00
Юрbй Баланюк
Глава Национального агентства квалификаций, Национальный координатор European Year of Skills

Інвестиції йдуть у ту країну, яка може забезпечити виробництво працівниками з необхідними знаннями, уміннями та навичками.

Ілону Маску звичайно хотілося б дати під дих за його позицію щодо України, але, водночас треба подякувати за надані Starlink, бо це реальний game-changer на полі бою. Маск – це абсолютно прагматичний менеджер, і коли у 2019 році він вирішив збудувати під Берліном гігафабрику Tesla, то він спирався в першу чергу не на лояльні податки, бо в інших країнах вони точно менші, а на наявність кваліфікованих працівників, які можуть забезпечити технологічний процес виробництва продукції Tesla. 

Німецький Rheinmetall, який заявив про відкриття в Україні заводу з виробництва бронетехніки виходив з наявної кількості кваліфікованих працівників зокрема. Бо жодна політична воля і сприяння не може замінити працівників. 

І зараз на заході України є велика кількість працівників із необхідними навичками, які втратили роботу на оборонних, металургійних та інших підприємствах важкої промисловості, котрі були розміщенні в зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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Актуальність знань, умінь та навичок

Економіка диктує потребу в необхідних знаннях, уміннях і навичках, а освіта – навчає. Іншого шляху немає, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними. Якщо наша ціль забезпечити максимально малий кваліфікаційний розрив між випускником закладу освіти і його першим робочим місцем. 

І саме Національна система кваліфікацій є тією платформою, яка створює умови для співпраці роботодавців, ринку праці, освіти та професійних спілок. 

Україна впевнено переходить на професійні стандарти розроблені роботодавцями. Сьогодні їх 299 (перелік за посиланням) і 395 заявок на розроблення. Більше того, ринок праці постійно відстежує актуальність трудових функцій, знань, навичок і компетентностей визначених у профстандарті. На кінець грудня 2023 року 32 стандарти в процесі внесення змін. 

Ні чиновники, ні освітяни не можуть вичерпно і досконало знати, якими знаннями, уміннями та навичками має володіти працівник. Вони не мають мотивації й можливості це знати. 

Це знає роботодавець, і роботодавець розробляє професійний стандарт, який чітко прописує всі трудові функції конкретного фахівця. А заклад освіти на основі цього профстандарту розробляє навчальну програму. І це закріплено на рівні законодавства. 

І тут варто відзначити непросту пророблену роботу Верховної Ради, зокрема двох комітетів: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. На яких тривали складні дискусії між старим і майбутнім, але в результаті переміг здоровий глузд. 

Також важлива відважна позиція Міністерства економіки України, яке не побоялося і дозволило лібералізувати процес розроблення професійних стандартів та сприяло наповнення їх структурними вимогами європейських професійних стандартів. На черзі виклик регульованих професій і стандартів до них.

Визнання українських кваліфікацій 

В Україні відкрито Національний координаційний центр Європейської рамки кваліфікацій. Це важлива умова для початку процесу зіставлення Національної рамки кваліфікацій (НРК) з Європейською рамкою кваліфікацій (ЄРК). 

Міністерство освіти і науки в цьому процесі займає активну позицію, робоча група працює у тісній співпраці з профільним Директоратом Європейської Комісії. І це неодмінно принесе результат. 

Українські кваліфікації мають бути зрозумілими для європейської системи кваліфікацій і відповідати їх вимогам. В іншому випадку інвестор не знає, які у нас є фахівці і якими знаннями вміннями і навичками вони володіють. 

Таку зрозумілість дає Національна рамка кваліфікацій, рівень якої вказується в професійному стандарті, це є однією із вимог для початку процесу співставлення НРК і ЄРК. Хочемо бути членами Європейського союзу — маємо розмовляти однією мовою у системі кваліфікацій. 

Визнання самоосвіти 

Ця безпрецедентна перемога системи описана у звіті Європейської Комісії про готовність України до переговорів щодо членства в ЄС. 

Україна має успішний кейс з визнання інформального та неформального навчання і присвоювання на їх основі професійних кваліфікацій. Зараз діє 51 кваліфікаційний центр, у яких свої навички можна підтвердити за 177 професійними кваліфікаціями. 

2260 осіб вже користувалися такою можливістю і працюють за новою професією. Це рішення для української економіки та ринку праці зокрема. Це і швидка адаптація дорослих до нових потреб і викликів, які стоять перед роботодавцями. І систематизація ринку праці з урахуванням вимог Європейського Союзу. 

Визнання професійних кваліфікацій здобутих за кордоном 

Система кваліфікацій дає можливість особі, яка здобула професійну кваліфікацію для прикладу в країнах ЄС, прийти в кваліфікаційний центр і визнати свою професійну кваліфікацію. 

Це надважливо, зважаючи на мільйони українців, які зараз перебувають у ЄС, здобувають там нової профкваліфікації, і вже після повернення в Україну зможуть "легалізувати" документи про присвоєння професійної кваліфікації. Це стимулює повертатися в Україну. 

Це рішення для адаптації наших громадян, які вимушені були покинути свої домівки тікаючи від війни. Наш обов’язок створювати умови для повернення громадян в Україну. 

Нові професії 

В Україні можна розробляти професійні стандарти на нові професії, які відсутні у класифікаторі професій. Це закріплено законодавством.

Однак, попереду складна і достатньо довга реформа Класифікатора професій, який потребує в першу чергу актуальності та зручності у застосуванні. У ньому відсутні сучасні професії, а роботодавець зобов’язаний на роботу приймати відповідно до класифікатора. 

Україна досі користується ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів). Який там Senior Developer, Digital-маркетолог чи IT-генетик. У чинному Класифікаторі професій досі існують професії, котрі були актуальними ще 30 чи 40 років тому. 

До цього звик український роботодавець, але від усього цього західний інвестор береться "за голову". 

У Національного агентства кваліфікацій є ціль – побудувати сучасну, інноваційну, проєвропейську Національну систему кваліфікацій і ми впевнено рухаємося до мети. А стратегії win-win у системі кваліфікацій саме й означає отримання вигоди всіх партнерів соціального діалогу: роботодавців, системи праці, системи освіти та професійних спілок.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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