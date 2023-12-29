Как введение НДС отразится на покупке лекарств

Ключовий обов’язок держави – приймати зважені рішення в інтересах її громадян. Особливо це актуально в умовах війни та обмежених ресурсів. На жаль, іноді відбувається інакше.

Щороку, аби українці могли безоплатно лікуватися, Медичні закупівлі України постачають в лікарні ліки, медвироби та обладнання на мільярди гривень. Проте з наступного року нам буде значно складніше це робити.

З моменту утворення Медзакупівель України ми купували товари без податку на додану вартість, відповідно до Перехідних положень Податкового кодексу (пункт 38¹ підрозділ 2 розділу ХХ).

Це давало нам можливість максимально ефективно використовувати кошти саме на закупівлю необхідних медичних товарів.

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З 1 січня 2024 року ми вже не матимемо такої можливості, адже норма, що звільняє МЗУ від ПДВ, припиняє свою дію. Комусь це може здатися несуттєвим, адже фактично ми державні кошти (наш бюджет на ліки), будемо повертати в казну у вигляді податку. Тобто держава виходить "в нуль". Але пацієнти тут точно "в мінусі".

Звуження конкуренції

Перелік ліків та медвиробів, що ми закуповуємо централізовано, визначений в Постанові КМУ №216. Зараз ми можемо придбати їх без ПДВ, проте з наступного року ставка податку при купівлі цих товарів складатиме 7%.

Але, відповідно до законодавства, специфіка оподаткування буде більш вигідна іноземним компаніям та ставитиме у невигідні умови український бізнес.

Умовно, якщо МЗУ купують партію ліків за 100 тис грн, то українська компанія з цієї суми отримає лише 93 тис, адже 7 тис буде сплачено як ПДВ. Тож фактично представники національного бізнесу опиняться у невигідних умовах.

Адже за нерезидентів ПДВ будуть сплачувати на митниці Медзакупівлі України. Таким чином вони, маючи фактично фору в 7% від очікуваної вартості закупівлі, зможуть пропонувати нижчу цінову пропозицію та перемагати в торгах.

Плата ПДВ до фактичного приймання товару

Також важливий момент, що при імпорті товарів МЗУ має сплатити ПДВ на етапі розмитнення. Натомість, прибуваючи на склад, ліки проходять низку перевірок: від первинного огляду та перевірки температурного режиму до лабораторного аналізу якості.

Тож є ризик сплатити ПДВ за той товар, що навіть не буде прийнятий, якщо не пройде всі перевірки.

Довший термін поставки в лікарню

Якщо ліки постачаються на умовах післяоплати для постачальників датою виникнення податкового зобов’язання буде дата надходження коштів за касовим методом, що має формувати наш податковий кредит.

Натомість для МЗУ – це дата відвантаження в лікарню. Таким чином виникає "касовий розрив", що також вимагає додаткового фінансування на поповнення рахунку ПДВ, щоб не допустити порушення строків реєстрації податкових накладних.

Простими словами, аби підготувати всі необхідні документи для постачання ліків до лікарні, в середньому МЗУ знадобиться додатковий місяць, протягом якого товари просто лежатимуть на складі.

Менше товарів за ті самі кошти

Це найголовніший момент. Сплата ПДВ при централізованих медичних закупівлях, можливо, і буде поповнювати державний бюджет, проте потенційно знизить доступ українців до необхідних медичних товарів.

Або ми купимо на 7% менше ліків, або будемо змушені просити додаткових асигнувань з держбюджету, що під час війни виглядає нереальним, адже бюджет МЗУ не гумовий.

Простий приклад. Цього року ми придбали ліків на понад 6 млрд грн. Якби норма про звільнення МЗУ від ПДВ перестала діяти вже цьогоріч, загальна сума податку склала б 420 млн грн. За ці кошти, наприклад, можна купити 11 лінійних прискорювачів. Проте вони б просто повернулись в казну.

Бюджет МЗУ на 2024 рік вже затверджено. Він складає понад 12 мільярдів грн. Це – дійсно найбільша сума в нашій історії. Однак її зростання пояснюється інфляцією та необхідністю покрити всю потребу на онкологію та інші хвороби.

Цього року, якби не заощаджені кошти, це було б вкрай важко зробити. Також у 2024 році заплановане будівництво циклотронів для збагачення радіофарм препаратів, що необхідні для ПЕТ-КТ.

Реалізувати ці задуми повною мірою за умови скасування норми, що звільняє МЗУ від податку на додану вартість, не вийде. Адже бюджет не безмежний і вже цього року його ледь вистачило.

На жаль, деякі представники уряду налаштовані категорично і не вважають доцільним продовжувати дію норми, що звільняє від ПДВ Медзакупівлі України. Певна річ, наповнення державного бюджету за рахунок податків – це вкрай важливо.

Проте у випадку МЗУ такий підхід означає перекладання державних коштів з одного "кошика" в інший. Тобто де-факто наповнення бюджету не відбуватиметься.

Що ще більш важливо – це може зменшити кількість закуплених товарів, що у свою чергу призведе до нестачі необхідних ліків.