Як Prozorro Market допоможе лікарням ефективніше використовувати державні кошти

Якісне та ефективне використання бюджетних коштів завжди було предметом уваги держави та суспільства. У період воєнного стану це питання набуває ще більшої актуальності, особливо на тлі останніх скандалів із державними закупівлями.

Prozorro Market — це електронний каталог. Він працює за принципом інтернет-магазину для закупівель за державний кошт. Протягом кількох років цей інструмент довів свою надійність, ефективність та ощадність.

Тож 7 липня Кабінет Міністрів України прийняв зміни до Постанови №1178, якою зобов’язав публічних замовників купувати деякі ліки, медичні вироби та обладнання через е-каталог Prozorro Market.

Оскільки Медичні закупівлі України (МЗУ) адмініструють медичну частину цього інструменту, на ній я зупинюсь детальніше.

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Швидко

Prozorro Market є безкоштовним для публічних замовників та дозволяє купувати значно швидше, ніж будь-яка інша закупівельна процедура. Наведу приклад – не так давно МЗУ придбали 40 реанімобілів.

Процедура закупівлі зайняла 11 (ОДИНАДЦЯТЬ!) днів з моменту оголошення до підписання договору. Чому так швидко? Замовнику не треба витрачати час на підготовку тендерної документації, адже технічне завдання до закупівлі відповідає профілям товарів у каталозі.

Також там є типовий договір, який ви можете автоматично підписати у системі і чекати поставки замовленого товару.

Інструмент працює за принципом міні-аукціону через механізм запиту цінових пропозицій (ЗЦП). Ви оголошуєте в системі намір закупити той чи інший товар за відповідним профілем. Prozorro Market повідомляє всіх постачальників цього товару, що є в системі, а вони пропонують свої ціни. Prozorro Market автоматично обере того, хто запропонував найнижчу вартість. У середньому ця процедура триває 9 днів.

Надійно

Перед тим, як почати продавати в Prozorro Market, постачальник проходить кваліфікацію. До медичної частини е-каталогу перевірку здійснюють фахівці Медзакупівель України.

Ми запитуємо документи, які підтверджують спроможність постачальника якісно виконати свої зобов’язання. Тож замовнику не варто перейматися щодо надійності контрагента, з яким він укладає угоду.

Якщо ж постачальник з якихось причин не виконав свої зобов’язання, на нього можна поскаржитись. Тоді фахівці МЗУ проаналізують проблему та можуть призупинити доступ постачальника до е-каталогу.

Ощадливо

Завдяки обширному асортименту, який постійно зростає, замовник може купити якісний товар за максимально вигідною ціною. Економію можна отримати при застосуванні інструменту – запиту цінових пропозицій. Він подібний до міні-аукціону, де замовник оголошує закупівлю за заздалегіть розробленими технічними завданнями - профілями.

Аби не бути голослівними, наводимо конкретні кейси. Санаторій "Трускавець" закуповував медичні рукавички. Завдяки закупівлі в е-каталозі, санаторію вдалося заощадити 57% від очікуваної вартості. Решетилівська центральна лікарня закуповувала препарат "Кеторолак" через Prozorro Market і зекономила при цьому 71% коштів.

МЗУ також активно використовують е-каталог. Вище я розповідав про закупівлю 40 реанімобілів. Завдяки Prozorro Market вона відбулась не тільки дуже швидко, а й з суттєвою економією. Очікувана вартість 40 АШМД склала 131 млн 590 тис. грн. Фактична вартість – 104 млн. Таким чином ми заощадили 21%.

Трошки цифр

У 2022 році загальна вартість медичних товарів та лікарських засобів, закуплених через е-каталог, склала 28 млн грн, тоді як за 6 місяців 2023 року цей показник виріс до понад 235 млн грн. А сума економії для замовників склала понад 18,5 млн грн.

Що ж далі?

Щодня кількість товарів, які можна купувати через медичну частину Prozorro Market, зростає. Там вже доступні майже всі лікарські засоби з Національного переліку та складне медичне обладнання – автомобілі швидкої медичної допомоги, апарати ШВЛ тощо.

Prozorro Market – новий крок до диджиталізації та прозорості публічних закупівель. Обов’язкове впровадження цього інструменту дозволить більш ефективно розпоряджатися бюджетними коштами та оперативніше закуповувати медичні товари, які так необхідні в період воєнного стану.