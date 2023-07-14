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Як Prozorro Market допоможе лікарням ефективніше використовувати державні кошти

Як Prozorro Market допоможе лікарням ефективніше використовувати державні кошти

Кабмін дозволив проводити закупівлі медичних товарів через Prozorro Market. Що це змінить?
П'ятниця, 14 липня 2023, 08:15
Віталій Овсянніков
керівник проєкту Prozorro Market в Медичних закупівлях України

Якісне та ефективне використання бюджетних коштів завжди було предметом уваги держави та суспільства. У період воєнного стану це питання набуває ще більшої актуальності, особливо на тлі останніх скандалів із державними закупівлями. 

Prozorro Market — це електронний каталог. Він працює за принципом інтернет-магазину для закупівель за державний кошт. Протягом кількох років цей інструмент довів свою надійність, ефективність та ощадність. 

Тож 7 липня Кабінет Міністрів України прийняв зміни до Постанови №1178, якою зобов’язав публічних замовників купувати деякі ліки, медичні вироби та обладнання через е-каталог Prozorro Market. 

Оскільки Медичні закупівлі України (МЗУ) адмініструють медичну частину цього інструменту, на ній я зупинюсь детальніше. 

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Швидко

Prozorro Market є безкоштовним для публічних замовників та дозволяє купувати значно швидше, ніж будь-яка інша закупівельна процедура. Наведу приклад – не так давно МЗУ придбали 40 реанімобілів. 

Процедура закупівлі зайняла 11 (ОДИНАДЦЯТЬ!) днів з моменту оголошення до підписання договору. Чому так швидко? Замовнику не треба витрачати час на підготовку тендерної документації, адже технічне завдання до закупівлі відповідає профілям товарів у каталозі. 

Також там є типовий договір, який ви можете автоматично підписати у системі і чекати поставки замовленого товару.

Інструмент працює за принципом міні-аукціону через механізм запиту цінових пропозицій (ЗЦП). Ви оголошуєте в системі намір закупити той чи інший товар за відповідним профілем. Prozorro Market повідомляє всіх постачальників цього товару, що є в системі, а вони пропонують свої ціни. Prozorro Market автоматично обере того, хто запропонував найнижчу вартість. У середньому ця процедура триває 9 днів. 

Надійно

Перед тим, як почати продавати в Prozorro Market, постачальник проходить кваліфікацію. До медичної частини е-каталогу перевірку здійснюють фахівці Медзакупівель України. 

Ми запитуємо документи, які підтверджують спроможність постачальника якісно виконати свої зобов’язання. Тож замовнику не варто перейматися щодо надійності контрагента, з яким він укладає угоду. 

Якщо ж постачальник з якихось причин не виконав свої зобов’язання, на нього можна поскаржитись. Тоді фахівці МЗУ проаналізують проблему та можуть призупинити доступ постачальника до е-каталогу. 

Ощадливо 

Завдяки обширному асортименту, який постійно зростає, замовник може купити якісний товар за максимально вигідною ціною. Економію можна отримати при застосуванні інструменту – запиту цінових пропозицій. Він подібний до міні-аукціону, де замовник оголошує закупівлю за заздалегіть розробленими технічними завданнями - профілями. 

Аби не бути голослівними, наводимо конкретні кейси. Санаторій "Трускавець" закуповував медичні рукавички. Завдяки закупівлі в е-каталозі, санаторію вдалося заощадити 57% від очікуваної вартості. Решетилівська центральна лікарня закуповувала препарат "Кеторолак" через Prozorro Market і зекономила при цьому 71% коштів.

МЗУ також активно використовують е-каталог. Вище я розповідав про закупівлю 40 реанімобілів. Завдяки Prozorro Market вона відбулась не тільки дуже швидко, а й з суттєвою економією. Очікувана вартість 40 АШМД склала 131 млн 590 тис. грн. Фактична вартість – 104 млн. Таким чином ми заощадили 21%.

Трошки цифр

У 2022 році загальна вартість медичних товарів та лікарських засобів, закуплених через е-каталог, склала 28 млн грн, тоді як за 6 місяців 2023 року цей показник виріс до понад 235 млн грн. А сума економії для замовників склала понад 18,5 млн грн.

Що ж далі? 

Щодня кількість товарів, які можна купувати через медичну частину Prozorro Market, зростає. Там вже доступні майже всі лікарські засоби з Національного переліку та складне медичне обладнання – автомобілі швидкої медичної допомоги, апарати ШВЛ тощо. 

Prozorro Market – новий крок до диджиталізації та прозорості публічних закупівель. Обов’язкове впровадження цього інструменту дозволить більш ефективно розпоряджатися бюджетними коштами та оперативніше закуповувати медичні товари, які так необхідні в період воєнного стану.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
державні закупівлі ліки медицина Prozorro
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