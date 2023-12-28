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Корпоративное мошенничество – еще одна преграда на пути в ЕС

Корпоративное мошенничество – еще одна преграда на пути в ЕС

Как бизнесу бороться с коррупцией и миллионными кражами внутри компаний? (укр)
Четверг, 28 декабря 2023, 08:16
Артем Ковбель
аудитор, управляющий партнер Crowe, член ASIS, ACFE, ASCP

У грудні лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії відкрити переговори про вступ України в ЄС.

Однак на цьому шляху стоїть велика перепона – корупція. Її подолання – завдання не тільки для влади, а й для бізнесу.

Корпоративне шахрайство гальмує вступ у ЄС

Минулорічне дослідження ACFE (Міжнародна асоціація фахівців з боротьби з корпоративним шахрайством) назвало Україну лідером східної Європи за кількістю виявлених випадків шахрайства в компаніях. Мова тут не про крадіжки каністр бензину зі складу, а про схеми на мільйони доларів.

Ось кілька прикладів корпоративного шахрайства, які я розслідував у 2023 році.

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1. Жертва – велика будівельна компанія. Збитки – 6 млн євро. Їх викрав бізнес-партнер, з яким власник будівельної компанії працював не один рік.

2. Жертва – підприємство з важкого машинобудування. Втрати – 10 млн дол. Крадій – найманий СЕО, якому власник подарував частку в бізнесі. Подарунок був зроблений для того, щоб утримати СЕО від крадіжок, але це не допомогло.

3. Жертва – підприємство з деревообробки. Втрати – 38 млн дол. Це абсолютний лідер у моїй практиці. В інших випадках, з якими я мав справу, "успіхи" шахраїв були скромніші. Головний бухгалтер виводила гроші з рахунків компанії на власні ФОП і ТОВ. Легким помахом руки жінка стала тимчасовою мільйонеркою.

Чи готовий ЄС прийняти країну, де бухгалтери крадуть мільйони? Чи готовий іноземний бізнес працювати в такій країні, інвестувати, шукати бізнес-партнерів? Ми звикли, що крадуть ті, хто при владі, але корпоративний сектор теж страждає від зловживань. Це так само заважає нам розвивати економіку та вступити в ЄС.

Україна, як Туреччина, може роками залишатися країною-кандидатом. З Туреччиною в нас чимало спільного, якщо вірити Індексу міжнародної злочинності та Індексу сприйняття корупції: і там, і там високий рівень корупції та фінансового шахрайства, а от рівень заходів для боротьби з тим та іншим низький.

Що має робити бізнес

Розвивати системи внутрішнього контролю. Бізнес має таким чином вибудовувати свою роботу, щоб абсолютно все можна було перевірити: від здійснення платежів до того, хто та чому ухвалив те чи інше рішення.

Відмова від готівки в платежах, камери відеоспостереження на складах та інших ключових локаціях, регулярний аудит, гаряча лінія для повідомлень про випадки корпоративного шахрайства – усе це частини системи внутрішнього контролю.

Усі системи контролю мають перевірятися на ефективність. Тут на допомогу приходить форензик – інструмент комплексного аналізу бізнесу. Форензик є механізмом вирішення спорів між акціонерами, допомагає збирати доказову базу для судових спорів та дозволяє вирішувати спори шляхом медіації.

У бюджетах західних компаній існує окрема стаття на форензик-аудит. Там дотримуються думки, що краще виділити кошти на проведення форензик-аудиту, ніж пізніше зазнати багатомільйонних збитків.

У нас усе не так

По-перше, український бізнес звик працювати на довірі. Вітчизняні підприємці швидше подарують частку бізнесу менеджерам з надією, що це втримає їх від шахрайства, ніж замовлять форензик-аудит та перевірять роботу менеджерів.

По-друге, український бізнес ставить у пріоритет фінансовий бік питання. Підприємці хочуть швидше виконувати свої бізнес-плани з якомога меншими витратами. Однак проведення форензик-аудиту завжди вимагає певного часу, у деяких випадках він може навіть гальмувати роботу компанії.

По-третє, підприємці бояться репутаційних ризиків. Стикаючись з шахрайством у себе в компаніях, вони намагаються розв'язувати проблему самостійно. Зазвичай це призводить або до суду, або до компромісу з шахраєм.

У першому випадку все одно доводиться проводити форензик, щоб зібрати переконливі докази для перемоги в суді. У другому випадку компроміс може призвести до повторного шахрайства, можливо, з боку іншої особи.

Зберемо всі три чинники разом – і отримаємо бурхливий розвиток корпоративного шахрайства. Під час війни його масштаби тільки збільшилися, тому що бізнесам ніколи думати про системи контролю. Однак така ситуація негативно впливає на міжнародний імідж України і гальмує її вступ в Євросоюз.

Підбиваючи підсумки

Якщо ми хочемо жити, як в ЄС, отримувати більше інвестицій та можливостей для роботи на європейському ринку, то маємо думати, як європейці.

Наша влада корумпована, її представники крадуть гроші, але те саме відбувається в нашому бізнесі. Факти фінансового шахрайства ми фіксували навіть у благодійних фондах, які допомагають армії та населенню.

Якщо корупція у владі – це така проблема, яку бізнес сам не вирішить, то зведення корпоративного шахрайства до мінімального рівня в межах власної компанії – інша справа. Її краще не відкладати.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
менеджмент бизнес мошенничество
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