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Почему Украине нужны частные университеты

Почему Украине нужны частные университеты

Провал PISA свидетельствует о том, что будущее Украины как ИТ-страны невозможно без привлечения частных инвесторов в высшее образование. (укр)
Среда, 13 декабря 2023, 13:24
Антон Черный
СЕО компании GoIT

Кілька тижнів тому наша компанія однією з перших в Україні з моменту повномасштабного вторгнення залучила значну інвестицію від Horizon Capital. Їх інвесторами є Світовий банк, ЄБРР, уряди США, Німеччини та інших країн ЄС. 

Значну частину залучених інвестицій ми б хотіли спрямувати на створення онлайн-університету, сучасного тренду у світі ІТ. На жаль, в Україні це практично неможливо. 

Виникає парадоксальна ситуація, коли держава просить гроші у донорів і одночасно не дозволяє українським компаніям інвестувати в цей сегмент.

Водночас негативні результати України в тесті PISA, особливо в математиці, справедливо призвели до закликів ввести "надзвичайний" стан в освіті. Результати з математики – це дзвіночок, що майбутнє України як ІТ-держави знаходиться під великою загрозою. 

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Очевидно, що практично монопольна роль держави в освіті має негайно піти в минуле, а приватні гравці – отримати рівні права для роботи.

Тренди у вищій освіті також вкрай негативні. Юрій Алексєєв, співзасновник провідної ІТ-компанії SolidGate ставить дуже сумний діагноз сучасній державній освіті. "Ми бачимо, що з 2019-2020 ситуація з якістю класичної вищої освіти сильно змінилась: під час COVID та війни система не змогла швидко адаптуватись. Останні кілька років навчання ніби "випали з життя" – і це стосується як якості самої освіти у випускників, так і актуальності їхніх знань та навичок для сучасних IT-компаній"

На жаль, приватні освітні ІТ-компанії, що надають послуги онлайн, не можуть зараз отримати ліцензії на вищу освіту, бо вимоги були сформовані ще у минулому сторіччі і є абсолютно нерелевантними (2 000+ метрів, медпункт і т.д.і т.п.)

При цьому приватна ІТ-освіта онлайн має суттєві переваги, у тому числі наступні:

  1. Сучасний світ вимагає сучасних рішень і практичних знань. Приватна ІТ-освіта забезпечує інноваційність, відповідність трендам і практичний досвід від викладачів-практиків. Бо саме вони володіють сучасними технологіями, а не просто викладають за застарілими методичками.
  2. Онлайн-формат робить освіту доступною для широкого кола, надаючи гнучкість і комфорт у навчанні з будь-якого куточка України. Переваги відчувають і українські біженці за кордоном, адже так вони мають змогу залишатися в українській ІТ-екосистемі. Такий формат також дозволяє залучати найкращих викладачів з усього світу, у тому числі тих, хто тимчасово залишив Україну.

Наші інвестиції в освітні технології та кваліфікованих викладачів – це критично важливий внесок в ІТ-майбутнє України, у її інтелектуальний та технологічний розвиток.

Сьогодні наша країна стоїть перед вибором: продовжувати триматися застарілих норм, які вже призвели до освітньої кризи, чи відкрити двері для інновацій та інвестицій в освіту. Ми віримо, що нові реформатори-керівники Міністерства освіти проведуть негайний перегляд цих неприйнятних обмежень.

Що важливо, спрощення процедур для приватної онлайн-освіти не лише відкриє двері для інновацій, але й дозволить державі зекономити кошти. Інвестиції у приватну освіту зменшать фінансове навантаження на й так слабкий державний бюджет, направивши зекономлені кошти на ЗСУ, водночас стимулюючи розвиток приватного сектора.

Нова ера освіти вже настала в багатьох розвинених країнах, і ми більше не можемо втрачати час, результати PISA тому приклад. Розвиток приватної онлайн-освіти в ІТ та ліквідація застарілих бюрократичних перешкод має стати каталізатором змін, які виведуть освітню систему України на новий рівень.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
образование инвестиции ІТ
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