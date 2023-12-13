Почему Украине нужны частные университеты

Кілька тижнів тому наша компанія однією з перших в Україні з моменту повномасштабного вторгнення залучила значну інвестицію від Horizon Capital. Їх інвесторами є Світовий банк, ЄБРР, уряди США, Німеччини та інших країн ЄС.

Значну частину залучених інвестицій ми б хотіли спрямувати на створення онлайн-університету, сучасного тренду у світі ІТ. На жаль, в Україні це практично неможливо.

Виникає парадоксальна ситуація, коли держава просить гроші у донорів і одночасно не дозволяє українським компаніям інвестувати в цей сегмент.

Водночас негативні результати України в тесті PISA, особливо в математиці, справедливо призвели до закликів ввести "надзвичайний" стан в освіті. Результати з математики – це дзвіночок, що майбутнє України як ІТ-держави знаходиться під великою загрозою.

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Очевидно, що практично монопольна роль держави в освіті має негайно піти в минуле, а приватні гравці – отримати рівні права для роботи.

Тренди у вищій освіті також вкрай негативні. Юрій Алексєєв, співзасновник провідної ІТ-компанії SolidGate ставить дуже сумний діагноз сучасній державній освіті. "Ми бачимо, що з 2019-2020 ситуація з якістю класичної вищої освіти сильно змінилась: під час COVID та війни система не змогла швидко адаптуватись. Останні кілька років навчання ніби "випали з життя" – і це стосується як якості самої освіти у випускників, так і актуальності їхніх знань та навичок для сучасних IT-компаній"

На жаль, приватні освітні ІТ-компанії, що надають послуги онлайн, не можуть зараз отримати ліцензії на вищу освіту, бо вимоги були сформовані ще у минулому сторіччі і є абсолютно нерелевантними (2 000+ метрів, медпункт і т.д.і т.п.)

При цьому приватна ІТ-освіта онлайн має суттєві переваги, у тому числі наступні:

Сучасний світ вимагає сучасних рішень і практичних знань. Приватна ІТ-освіта забезпечує інноваційність, відповідність трендам і практичний досвід від викладачів-практиків. Бо саме вони володіють сучасними технологіями, а не просто викладають за застарілими методичками. Онлайн-формат робить освіту доступною для широкого кола, надаючи гнучкість і комфорт у навчанні з будь-якого куточка України. Переваги відчувають і українські біженці за кордоном, адже так вони мають змогу залишатися в українській ІТ-екосистемі. Такий формат також дозволяє залучати найкращих викладачів з усього світу, у тому числі тих, хто тимчасово залишив Україну.

Наші інвестиції в освітні технології та кваліфікованих викладачів – це критично важливий внесок в ІТ-майбутнє України, у її інтелектуальний та технологічний розвиток.

Сьогодні наша країна стоїть перед вибором: продовжувати триматися застарілих норм, які вже призвели до освітньої кризи, чи відкрити двері для інновацій та інвестицій в освіту. Ми віримо, що нові реформатори-керівники Міністерства освіти проведуть негайний перегляд цих неприйнятних обмежень.

Що важливо, спрощення процедур для приватної онлайн-освіти не лише відкриє двері для інновацій, але й дозволить державі зекономити кошти. Інвестиції у приватну освіту зменшать фінансове навантаження на й так слабкий державний бюджет, направивши зекономлені кошти на ЗСУ, водночас стимулюючи розвиток приватного сектора.

Нова ера освіти вже настала в багатьох розвинених країнах, і ми більше не можемо втрачати час, результати PISA тому приклад. Розвиток приватної онлайн-освіти в ІТ та ліквідація застарілих бюрократичних перешкод має стати каталізатором змін, які виведуть освітню систему України на новий рівень.