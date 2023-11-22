Платформа ІТ-освіти GoIT залучила інвестиції від Horizon Capital

Американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital інвестувала в українську платформу в галузі освітніх технологій GoIT.

Про це повідомляє пресслужба GoIT.

Зазначається, що це друга інвестиція компанії з її нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), який досяг 298 мільйонів доларів США на останньому закритті, яке відбулось 28 вересня.

За даними Forbes, сума інвестицій може становити від 10 до 15 млн дол.

Реклама:

"Додатковий капітал для зростання допоможе прискорити наше міжнародне масштабування та інвестувати у величезні можливості, створені завдяки розвитку штучного інтелекту", - зазначив співзасновник GoIT Роман Корицький.

Засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна заявила, що GoIT – це не лише фінансова інвестиція в успішну прибуткову компанію, а також приклад "impact investment", спрямованої на створення нових високооплачуваних робочих місць в Україні.

GoIT – заснована в Україні платформа в галузі освітніх технологій, з місією демократизації інженерної освіти для цифрових професій. Компанія вийшла на ринки Польщі, Румунії, Мексики, Колумбії та Філіппін, і має на меті виходити на два нових ринки щороку.

Реклама:

Компанія зазначає, що понад 850 роботодавців у галузі технологій найняли саме випускників GoIT. Також компанія запустила GoITeens – навчання для дітей та підлітків, спрямоване на розширення доступу до високоякісної STEM-освіти, та Neoversity – першу в Україні онлайн-магістратуру в сфері інформаційних технологій з міжнародною акредитацією.

Horizon Capital – провідна компанія прямих інвестицій у Центрально-Східній Європі з активами 1,5 млрд дол. За 5 років компанії вдалося залучити понад 750 млн дол.

Інвестиційна стратегія компанії зосереджена на підтримці підприємців-візіонерів, котрі очолюють швидкозростаючі, переважно технологічні та експорт-орієнтовані підприємства в Україні та Молдові. Фонди під управлінням Horizon Capital інвестували у понад 172 компанії, в яких працевлаштовані понад 80 тисяч осіб.

Нагадуємо:

У квітні повідомлялось, що компанія Horizon Capital змогла залучити 254 млн доларів для інвестицій в українські компанії через свій фонд Horizon Capital Growth Fund IV.