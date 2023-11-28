Готовы ли торговые сети к блекауту

Застереження, що зима 2023-2024 буде складнішою за торішню, пролунали і від Президента України Володимира Зеленського, і від енергетиків. Причина, — імовірно, більш інтенсивні масовані обстріли росією наших енергосистем.

Труднощів взимку ритейлерам дійсно не оминути, проте торговельні мережі роблять все можливе, щоб для споживачів вони були невідчутні. Стабільна робота ритейлу в зимовий період важлива і для постачальників продуктів харчування.

За даними Українського фуд-ритейл альянсу (УФРА), загальна сума витрат найбільших ритейлерів - членів спілки для забезпечення енергетичної стабільності приблизно вже сягнула понад 1,4 млрд грн і ця цифра не остаточна, адже всі ризики передбачити неможливо.

Станом на листопад-грудень 2022 року компанії не були готові до таких значних незапланованих додаткових витрат. Відтак на той момент тільки до 30% торговельних точок крупних ритейлерів були облаштовані генераторами.

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Ситуація ускладнювалась раптовим ажіотажем на генератори, що спричинило їхній дефіцит на ринку. Частково вирішити проблему могли домовленості про невідключення від електроенергії хоча б деяких опорних магазинів.

Однак попри численні звернення, зокрема, й до органів влади, позитивних результатів перемовин не було досягнуто.

Будучи стратегічно важливими для населення та українських підприємств, що виробляють продукти харчування, компанії самостійно виживали під час кризи. Місія забезпечити стабільний збут товарів українських виробників та доступ до товарів першої необхідності покупцям цілком і повністю лягла на плечі бізнесу.

В "АТБ-маркет" підрахували: з початку минулої осені і до сьогодні витрати для забезпечення енергетичної незалежності торговельних точок та розподільчих центрів склали близько 500 млн грн.

У компанії розуміють, що будучи одним з лідерів роздрібного ринку, від них залежать і стабільні об’єми виробництва та збуту продукції партнерів-постачальників.

Практично усі магазини мережі "Сільпо" готові працювати навіть під час блекаутів. Коли торгові точки підключаються до генераторів, в об'єктах також облаштовують Світальні – місця в торговому залі, де можна підзарядити гаджети, попрацювати, випити гарячого чаю або розігріти їжу.

Також у магазинах є інтернет-зв’язок. А в київському "Сільпо" біля ЖК "Комфорт Таун" облаштований авто-коворкінг (на паркінгу біля магазину є вай-фай мережа, а також можна зробити замовлення кави і випічки. Крім цього, майже весь час, незалежно від відключень, працює власна доставка.

Можливі ризики падіння товарообігу через перебої з електропостачанням мережа магазинів біля дому "Коло" оцінює для себе на рівні 10-15%. Насамперед, найвідчутніше це буде для товарів із коротким терміном зберігання та високими вимогами до температурного режиму зберігання.

Витрати ритейлерів на продаж таких товарів зростають в холодну пору також у зв’язку з підвищенням вартості електроенергії та додаткових витрат на забезпечення роботи генераторів.

Це не повинно спричинити відчутний для громадян дефіцит. Торгові мережі будуть намагатись зробити все можливе, щоб асортимент та його наповнення не змінилися, а відвідувачі могли купити все необхідне.

Осінню 2022 року лише у 10% магазинів Novus литовського холдингу BT Invest були обладнані генераторами. Магазини тільки починали ними оснащуватися, а відключення електроенергії вже відбувалось у режимі 4 на 4, а іноді й довше.

Сьогодні близько 80-85% об'єктів мережі забезпечені генераторами, а ще частина - терміналами Starlink. І як альтернативу генераторам - додатково оснащує магазини сонячними панелями.

Ключовим завданням в межах підготовки до зимового періоду мережа "Ашан" визначила збереження для покупців широкого асортименту товарів та надання можливості робити покупки у звичний для них час. Зараз половина магазинів мережі забезпечена потужними дизельними генераторами, які повністю покривають потреби магазину.

Також покупці будуть мати можливість підзарядити свої телефони та інші пристрої, перекусити в кафе та перечекати найскладніші часи. В решті магазинів встановлені генератори меншої потужності, які покривають основні виробничі процеси і розраховані на обмежені періоди відключення електропостачання.

Закупівля і встановлення генераторів є дуже витратним заходом, але магазини розуміють, що повинні нести такі витрати для забезпечення безперебійної роботи та задоволення потреб покупців.

В цілому, на роботу магазинів значний вплив буде мати наявність стабільного Інтернет-зв’язку, адже від цього залежить робота касових апаратів і можливість проведення розрахунків.

Минулоріч ритейлери масово стикались з цією проблемою і, на жаль, є перестороги, що досі питання системно може бути не вирішене. Кількість магазинів з опцією безперервного інтернет-зв'язку при відключенні електроенергії все ще менша, ніж магазинів з генераторами. Все ж ми очікуємо більш суттєвої підготовки інтернет-провайдерів та операторів мобільного інтернету.

До прикладу, магазини мережі Varus були оснащені дротовим інтернетом від провайдерів, які мають альтернативне енергоживлення. Це дає їм впевненість, що проблем зі зв’язком цієї зими не повинно бути.

Своєю чергою, мережа "Сільпо" реалізувала проєкт видачі електронних фіскальних чеків через програмні РРО. Відмова від паперових чеків не лише забезпечить можливість роботи касових апаратів певний період в офлайн-режимі, але й сприятиме збереженню навколишнього середовища. Проєкт вже запущений у всіх торговельних точках мережі.

На жаль, ні в кого немає сумнівів щодо можливості повторення ситуації минулої зими, тому компанії взяли курс на ґрунтовну підготовку. І хоча передбачити всі ризики і наслідки атак агресора неможливо, сподіваємось, що в таких ситуаціях держава і бізнес будуть розв'язувати складні питання разом, підтримуючи один одного.