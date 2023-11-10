Как АРМА тормозит путь Украины в ЕС

8 листопада Єврокомісія оприлюднила Звіт про прогрес України щодо вступу до ЄС, в якому від України вимагається, зокрема, ретельно переглянути і покращити законодавчу базу та інституційні можливості для розшуку, повернення та менеджменту активів, зосередивши увагу в першу чергу на комплексному реформуванні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), у т.ч. процедур відбору його керівника, оціники, управління за договором та реалізації арештованих активів (див. стр. 6, 56, 57, 60).

Крім цього, у Звіті констатовано незадоволення з боку українського суспільства якістю відбору та процесом призначення очільниці Агентства, а також рівнем її доброчесності (див. стр. 57).

Послідовні кроки

Такій оцінці Єврокомісії передували:

оприлюднення в жовтні результатів другого дослідження Transparency International Ukraine щодо спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури України, згідно з яким АРМА показало найгірші результати;

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лист Білого дому надісланий у вересні цього року до фінансового Рамштайну з переліком реформ, серед яких проведення нового конкурсу на посаду Голови Агентства і підвищення ефективності та прозорості менеджменту активів в АРМА;

початок в квітні аудиту діяльності Агентства, ініційованого послами США Бріджит Брінк та ЄС Матті Маасікаса, організацією якого займаються Агентство США з міжнародного розвитку USAID та Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI).

Суспільна думка

30 червня Кабінет Міністрів, ігноруючи критику і скандал, призначив Олену Думу Головинею АРМА:

посли G7 висловлювали застереження щодо процедури конкурсного відбору Голови Агентства;

Transparency International Ukraine закликало не призначати Олену Думу через відсутність досвіду, політичні зв’язки, контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з росією;

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін наголошував на незаконності призначення, участі у ФСБшному ІПСО з дискредитації України та кандидата в президенти США Джо Байдена;

Керівник StateWatch Гліб Канєвський говорив про політичну заангажованість нової очільниці АРМА, підігрування антиукраїнським силам, називав конкурсний відбір фарсом;

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин назвав конкурсну комісію тотально залежною від Офісу Президента, а призначення бігом по колу і стрибком на граблі;

Голова ТСК Верховної Ради з економічної безпеки Ярослав Железняк припустив, що тепер США забудуть про ідею реформування Агентства і прискорять його ліквідацію.

Наперекір логіці

Такий невдалий старт наклав свій відбиток і зумовив завищені очікування суспільства. Натомість на пʼятому місяці роботи Олена Дума не оголосила жодного конкурсного відбору управителів активів, не здійснює оцінку активів, при тому, що за даними Реєстру арештованих активів прокурори передали Агентству тисячі активів, одних лише російських на понад 70 млрд грн.

Відкриття Реєстру арештованих активів стало актом капітуляції перед зареєстрованим Анастасією Радіною і Ярославом Юрчишиним в липні цього року законопроєктом №9515, який зобовʼязує Агентство відкрити Реєстр, а в разі невідкриття передбачає звільнення керівника АРМА.

Продовжується багаторічна бездіяльність Агентства в питаннях представництва прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, а також підготовки міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну.

Популізмом та самопіаром завершилися усі розмови щодо передачі переселенцям, волонтерам та військовим наявних в управлінні АРМА тисяч одиниць транспорту, житлової та комерційної нерухомості, як і обіцянки посилювати взаємодію з НАБУ.

Не чути про службові розслідування стосовно чиновників Агентства, причетних до виявлених ТСК Верховної Ради з економічної безпеки схем з продажу російського калію та аміаку, нанесення держпідприємству шкоди в розмірі понад 170 млн грн.

Ніхто досі так і не побачив обіцяних відборів управителів активів з використанням системи Prozorro та реалізації активів через систему Prozorro.Продажі.

Ніякого обіцяного розширення повноважень територіальних управлінь АРМА теж не відбулося, все так само вирішується центральним апаратом Агентства.

Понад 90% результатів здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчих, детективів і прокурорів, не призводять до арешту майна в кримінальних провадженнях.

Зберігається динаміка збитковості. Відповідно до додатків №3 до законів про Держбюджет за 2018-2023 роки, держава витратила на утримання АРМА 1 млрд 375 млн грн, натомість Агентство за цей час забезпечило 109 млн грн доходів Держбюджету від менеджменту активів (згідно з публічними звітами, які АРМА щороку подає до Верховної Ради).

Тобто Агентство управляючи мультимільярдними активами заробляє в 12 разів менше, ніж держава витрачає на його утримання.

Висновки

Єврокомісія в оприлюдненому Звіті дала чіткий сигнал, що шлях України до членства в ЄС, у т.ч. лежить через невідкладне і радикальне реформування АРМА.

За сім років діяльності Агентство потонуло в незліченних корупційних скандалах, усі керівники всіх каденцій отримали підозри та/або були звинувачені в розтраті й фігурують у численних кримінальних провадженнях, які розслідує НАБУ.

АРМА не стало міцною опорою антикорупційної інфраструктури в Україні, а натомість перетворилося на головне її слабке місце та джерело дискредитації ідей антикорупційних реформ.