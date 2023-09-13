Кейс Glusco: маніпуляційні думи

4 вересня 2023 року на "Економічній правді" вийшла колонка голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи – "Кейс Glusco: як управитель арештованого активу "проїдав" гроші".

Не можу залишитись осторонь і не прокоментувати цю позицію-аналіз. Спробую викласти свою точку зору фахово та без маніпуляцій.

№1 "За договором станом на 31 липня 2023 року, дохід від управління майном Glusco склав лише 1 545 000 грн"

Ми повинні розрізняти поняття "актив" та "договір управління активами". В договорі між нами як управителем – "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (НОТ) – і АРМА визначено, що надходження до державного бюджету формується за вирахуванням сум податків, зборів та витрат на утримання активів, у тому числі: на охорону, реконструкцію, ремонт, ребрендинг, заробітну платню, плати за користування торговими знаками, сплату електричної енергії, теплозабезпечення, на сплату податків, податку на землю, орендної плати за оренду на землі, акцизного збору, мита тощо.

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Окрім цього, підприємства Групи Glusco, яку пов’язують з Медведчуком, корпоративні права яких "Нафтогаз Ойл Трейдинг" отримав в управління, накопичили значні податкові борги перед державою, що мали бути сплачені з метою відновлення комерційної експлуатації активів. Тобто необхідно було перезавантажити діяльність цих підприємств.

Водночас під час передачі активів Glusco в управління НОТ, за договором, жодних вимог щодо щомісячних фіксованих грошових виплат до держбюджету визначено не було.

Щодо залучення в процес інших компаній Медведчука Glusco. Оскільки обʼєкти, передані в управління НОТ, не були цілісними майновими комплексами АЗС, нафтобаз, а лише їх частинами, ми не могли самостійно розпочати їхню комерційну експлуатацію з метою продажу або зберігання нафтопродуктів.

Така діяльність потребує наявності відповідного обладнання та майна (резервуарів, ПРК, насосів, трубопроводів, РРО, систем обліку, торговельного обладнання, систем пожежогасіння тощо).

Лише за їх наявністю підприємство може отримати необхідні дозволи та ліцензії на діяльність з роздрібного продажу нафтопродуктів. Саме тому для експлуатації заарештованих активів були залучені також і інші підприємства, що мали на балансі необхідне обладнання, корпоративні права яких були також передані в управління НОТ.

Водночас АРМА не забезпечила своєчасну передачу заарештованого майна під повний контроль управителя. Більша частина заарештованих активів була передана в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" суто формально.

Більш ніж 80 обʼєктів, хоча й знаходились у власності підприємств Glusco, насправді перебували у довгостроковій оренді в інших юридичних осіб, підконтрольних менеджменту Glusco або іншим мережам АЗС (OKKO, WOG, KLO, БРСМ, ОВІС).

Повернути ці об’єкти під повний контроль управителя було складно.

Вилучити які – чи то шляхом переговорів, чи розірванням договорів – НОТ був змушений самостійно, і цей процес досі триває.

Чи вплинуло це на результати діяльності та отримання доходів? Так, звісно. Вплинуло негативно, адже зайняло чимало часу.

Чи мала забезпечити цей процес АРМА? Безумовно! Бо це і є функція, покладена на Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Чи можна вважати недоотримання доходів – наслідком бездіяльності АРМА? Однозначно.

№2: "На вимогу підписаного договору, управитель був зобов’язаний письмово погодити з АРМА значну частину витрат у розмірі 9 818 593 грн. Проте, нехтуючи пропозиціями, що АРМА регулярно надавало за результатами здійснених перевірок, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" станом на 31 липня не погодив витрати на оплату робіт з оздоблення (ребрендингу) АЗК в обсязі, що перевищує 8 млн грн"

Витрати на заміну елементів зовнішнього оздоблення АЗС, тобто заміну назви Glusco, ми повинні були здійснити, адже "Нафтогаз Ойл Трейдинг" не мав правових підстав для використання цього товарного знаку.

Тому це були необхідні витрати. А ось той факт, що АРМА безпідставно відмовила нам в погоджені цих витрат – це ще один доказ неправомірних дій цього відомства.

№3: "Управитель систематично включав в акти наданих послуг з охорони вартість виконаних робіт (наданих послуг) з охорони двох АЗК, які не були передані йому згідно з актами приймання-передачі активів в управління"

Ще одна маніпуляція. Окрім договору про передачу в управління НОТ активів Glusco, був ще один договір від 08.06.2022 року – про передачу корпоративних прав підприємств, яким належать ці АЗК. Відтак ми були зобовʼязані забезпечити їхнє збереження.

Більше того ми зверталися до АРМА з проханням ініціювати додатковий арешт майна підприємств групи "Глуско Україна", але цього й досі не зроблено.

№4: "На АЗС здійснювалась роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами та супутніми товарами. Проте управитель не надавав інформацію про отримання доходів від такої діяльності та пов’язані з цим витрати".

НОТ не міг самостійно продавати нафтопродукти, оскільки не володіє відповідними ліцензіями (це пояснення я надав вище), бо це було б порушенням законодавства. Саме тому до цього процесу були залучені підприємства групи "Глуско Україна", які такі ліцензії мали і корпоративні права яких також були передані НОТ.

Тобто весь процес, який ми організували, був побудований винятково на заарештованих і переданих нам АРМА активах.

Наголошую, що вся інформація щодо фінансово-господарської діяльності була надана в АРМА у строки, встановлені законодавством та у повному обсязі.

№5: "Нафтогаз Ойл Трейдинг" умисно вводив в оману державний орган зі спеціальним статусом, приховуючи обіг продажу пального та сплачуючи податки з заробітних плат, але не переказуючи до бюджету дохід від управління"

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" сплачував, сплачує і надалі буде сумлінно сплачувати податки до державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

Зрозуміло, що коли компанія виходить із збитковості і практично перезапускає всі операційні процеси "з нуля" очікувати на високі доходи не доводиться. І це може підтвердити будь-який мережевий бізнес.

Що нам вдалося зробити з проєктом Glusco.

- ми зберегли понад 900 робочих місць;

- відновили комерційну експлуатацію заарештованих активів, яка була зупинена, почали отримувати доходи й сплачувати податки.

АРМА вирішила, що під час війни внутрішній операційний процес, який є для країни іміджевим, можна зʼясовувати у медійній площині, а не за столом переговорів. Внаслідок чого держава Україна, як і НОТ, зазнали репутаційних втрат.

Тому ми подали до суду відповідні позови про визнання неправомірними дій АРМА, та готуємо позов про спростування недостовірної інформації.