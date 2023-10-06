Украинский суверенный фонд может стать одним из источников возобновления энергетики

Останні російські ракетні обстріли українських енергооб’єктів підтверджують, що росіяни знову намагатимуться влаштувати енергетичну кризу. Ще станом на весну 2023 року рф випустила по енергосистемі України 1200 ракет і дронів.

Світовий банк оцінює втрати енергосектору приблизно в 11 млрд дол.

Українська енергосистема буде атакована з настанням холодів не менш активно, ніж торік, очікує британська розвідка. Росіяни вже проводять розвідку у цьому напрямку, обирають тактику обстрілів. Наступної весни країна потребуватиме ще більше ресурсів на відновлення пошкодженої та побудови нової енергетичної інфраструктури.

Відновлення української енергетики: якими ресурсами?

Восени 2022 року Європейський інвестиційний банк перерахував 550 млн євро на ремонт обʼєктів енергетичної інфраструктури України. З цією ж метою навесні цього року Світовий банк виділив грант на 200 млн дол. Також, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, європейський Фонд енергетичної підтримки України надав нашій державі 166 млн євро. Ще майже 900 млн дол виділили США.

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Однак на повноцінне відновлення системи потрібні будуть значно більші інвестиції, масштаби яких можна оцінити лише після закінчення майбутнього опалювального сезону.

Системно шукати інвесторів та підтримувати галузь планує Український суверенний фонд, організацією створення якого займається Фонд держмайна (ФДМУ). Енергетика буде одним із пріоритетних напрямків для залучення капіталу. Суверенний фонд співпрацюватиме, зокрема, з представниками інших суверенних фондів світу, зацікавлених вкладатися в цю сферу.

ФДМУ спільно з експертами вже напрацювали стратегію роботи та мандат Українського суверенного фонду. Зараз завершується робота над законопроєктом, який встановить ключові правила його функціонування. Також відбуваються консультації із ключовими сторонами (Офіс президента, Верховна Рада, Кабінет міністрів, бізнес- та антикорупційна спільноти, іноземні партнери).

Ціль Українського суверенного фонду – зростання капіталізації державних активів до 150-200 млрд дол.

Чому суверенні фонди – потенційні інвестори в енергетику?

Енергетична галузь (виробництво, передача, розподіл) – невід’ємна частина економіки. Без інвестицій і надійного постачання електроенергії економіка не зможе ефективно функціонувати, а досягти цілей економічного зростання буде вкрай складно. Про це йдеться у дослідженні "Інвестиції суверенних фондів у сектори сталого розвитку" Центру глобальних проєктів Стенфордського університету.

Тобто суверенні фонди, розуміючи критичну важливість цієї галузі, з готовністю вкладають у неї значні капітали. Ось декілька прикладів.

У 2021 році QIA, суверенний фонд Катару, інвестував 85 млн фунтів стерлінгів у Rolls-Royce SMR Limited. Компанія розробляє рішення для ядерної енергетики. Одна така станція займатиме приблизно десяту частину площі традиційної атомної електростанції та забезпечуватиме електроенергією орієнтовно мільйон будинків.

У 2023 році стало відомо, що суверенні фонди ОАЕ, серед яких Mubadala Investment Co, інвестують 30 млрд дол у стратегічні сектори економіки Південної Кореї. В цю суму входять, зокрема, проєкти атомної та інших видів енергетики. Ця співпраця стане найбільшою закордонною інвестицією ОАЕ.

Суверенний фонд Сінгапуру GIC разом з іспанською енергетичною компанією Iberdrola з 2023 року інвестуватимуть у розвиток 1865 км мереж електропередачі в Бразилії. Національна комісія ринку цінних паперів країни оцінює цей проєкт у 2,4 млрд реалів (430 млн євро).

Також у 2023 році GIC та інший сінгапурський суверенний фонд Temasek разом з компаніями Brookfield Renewable Partners та MidOcean Energy придбали 100% акцій австралійської енергетичної фірми Origin Energy Limited. Це великий виробник та роздрібний продавець електроенергії. Зокрема, Origin Energy Limited управляє найбільшою в Австралії вугільною електростанцією. Угоду оцінюють в 18,7 млрд австралійських доларів (майже 12 млрд дол).

У квітні 2022 року OIA, суверенний фонд Оману, інвестував 350 млн дол у Crusoe Energy Systems Inc. Компанія пропонує удосконалену технологію видобутку газу. Crusoe Energy Systems вважає, що на Близький Схід і Північну Африку припадає приблизно 38% світового спалювання надлишкового газу на факелах. Компанія пропонує рішення, коли спалювання цього газу переходить в енергію для генераторів, які, у свою чергу, живлять обладнання свердловин.

Суверенні фонди світу готові вкладати свої ресурси у різноманітні енергетичні проєкти – як у класичні електростанції, так і в специфічні напрямки. Україна запропонує їм ініціативи, які допоможуть післявоєнному відновленню нашої енергосистеми та закладуть міцні основи для її стабільного розвитку.