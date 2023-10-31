"5-7-9%": спрос на льготные ссуды растет

У 2024 році запит малого та середнього бізнесу на кредити за пільговою програмою "5-7-9%" може перевищити 100-150 млрд грн. Залежно від ставки та суми позики кількість виданих кредитів у 2024 році може становити 60 тис.

Ці прогнози не враховують низку факторів: розвиток економіки (ріст ВВП може перевищити 5%), розмір облікової ставки (може скоротитися до 18-15%), обсяги макрофінансової допомоги від країн-партнерів та МВФ (у 2024 році Україна потребуватиме понад 43 млрд дол прямої бюджетної допомоги). Інші важливі фактори – ситуація на фронті та можливі руйнівні наслідки дій ворога.

Від початку дії програми підприємці отримали майже 74 тис кредитів на загальну суму 242 млрд грн, а від початку великої війни за програмою "5-7-9%" уже видано понад 39 тис позик на загальну суму понад 152 млрд грн.

За час великої війни кількість пільгових кредитів зросла майже вдвічі. Динаміка видачі позик дозволяє прогнозувати, що у 2024 році популярність програми може зрости мінімум на 40%. Ці дані демонструють важливість державної підтримки малого та середнього бізнесу і свідчать про довіру підприємців до програми.

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На що є кредитний попит

У 2023 році зростає попит на всі види кредитів для бізнесу: і на поповнення обігового капіталу, і на придбання основних засобів для ведення бізнесу (медичне обладнання, сільгосптехніка, спеціалізований транспорт).

Понад 40% від усього обсягу виданих позик з початку дії програми припадають на сільське господарство (понад 29,7 тис кредитів), 32% – на сферу торгівлі (понад 24 тис), 12% – на сферу послуг (майже 9,3 тис), 11% – на промисловість (8,2 тис), 2% – на будівництво (1,5 тис), ще 2% – на інші галузі (понад 1,4 тис).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Київ, Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області.

Майже всі комерційні банки, що беруть участь у програмі, обрали стратегічні напрямки кредитування. Водночас учасники програми дедалі частіше звертають увагу на інвестиційне цільове кредитування. Вони беруть позики на придбання дорожньої та будівельної техніки, сільгосптехніки, комерційного транспорту, енергоефективне та медичне обладнання, об’єкти комерційної нерухомості.

За нашими розрахунками, у 2024 році частка таких інвестиційних цільових кредитів може перевищити 70% від загального обсягу нових позик. У 2024 році зросте обсяг фінансування програми та розвиток цільових регіональних програм, які повністю або частково покривають відсотки за наданими кредитами.

Наприклад, спеціальні програми КМДА та Київської облдержадміністрації компенсують підприємцям-учасникам програми відсотки за кредитами 99% і 100% відповідно. Саме завдяки компенсації відсотків упродовж 2023 року кількість підприємців у Києві та Київській області, що скористалися програмою пільгового кредитування "5-7-9%", зросла майже на 20%.

Розвиток малого та середнього бізнесу, попри всі труднощі, є рушієм позитивних змін в економіці країни. Наше завдання, як і всього банківського сектору, – усіляко сприяти українським підприємцям зростати та отримувати прибуток.

Пʼять порад підприємцям, які планують узяти участь у програмі "5-7-9%"

1. Звернути увагу на банківські умови фінансування, за якими перший внесок за кредитом не повинен перевищувати 20%. Особливо це стосується цільових інвестиційних кредитів.



2. Поцікавитися, чи готовий банк запропонувати програму з розтермінування виплат за кредитом у разі виникнення труднощів з його погашенням.



3. Чи готовий банк надати кредит і на яких умовах, щоб "перекредитуватися", тобто погасити наявні борги.



4. Поцікавитися досвідом участі банку в інших пільгових державних програмах ("єОселя", "Доступні кредити під 7%", "Енергодім").



5. Дізнатися, чи бере банк участь у цільових регіональних програмах з відшкодування відсотків за кредитами програми "5-7-9%".