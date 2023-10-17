Искусственный интеллект в недвижимости: будущее или настоящее

Більшість із нас використовує штучний інтелект чимало років та навіть цього не усвідомлює. Наприклад, чат-боти, які швидко надають інформацію, чи системи рекомендацій, які підбирають нам контент у соцмережах, спираючись на раніше переглянутий, – це все програми штучного інтелекту (ШІ).

Останнім часом ШІ став частиною повсякденної роботи. Мова про системи, які здатні впоратися з великою кількістю інформації, згенерувати фото/відео чи аудіоматеріал, текст тощо.

Штучний інтелект став ще одним інструментом, спроможним допомогти людині в роботі. Як і при появі інтернету, розвиток ШІ підвищив швидкість передавання й обробки даних. Завдяки здатності вчитись, імітувати людську поведінку у виконанні різноманітних завдань, він зможе спрощувати складні процеси і навіть пришвидшувати їх.

Недарма структура машинних моделей, що лежить в основі ШІ, носить назву нейронних мереж: їхня робота концептуально відображає процес імпульсів у нейронах людського мозку.

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Такі нейромережі як GPT-4, DALL-E 2, Midjourney покликані не замінити людину, а стати надійними помічниками та доповненням до людського інтелекту. А також зробити працівника ще більш цінним бізнес-ресурсом.

Інші галузі вже використовують ШІ

В Україні штучний інтелект використовується так само, як і в усьому світі: у будь-якій великій галузі є якась його форма. Деякі сфери залучають ШІ більше, ніж інші. Здебільшого, він є повсюдно, та ми не завжди про це знаємо. Наведу кілька прикладів використання штучного інтелекту в різних галузях.

Приклад із медицини. ШІ досяг експертного рівня в діагностиці. Зокрема, захворювань серцево-судинної системи, онкології, хвороб очей, небезпечних інфекцій, а також вікових захворювань.

У Львові компанія Unlimited Tomorrow, що виробляє біонічні протези, спільно з Національним реабілітаційним центром "Незламні" та іншими партнерами займаються протезуванням людей, які втратили кінцівки під час війни.

Ці функціональні біонічні протези створені за допомогою розумних алгоритмів ШІ. Вони обробляють рухи м’язів та змушують пальці протезу згинатися і поводиться так, як справжня людська кінцівка. І схожих застосувань штучного інтелекту у медицині безліч.

Приклади з мистецтва. Штучний інтелект може аналізувати роботи художників, музикантів та письменників. На основі аналізу він здатний писати картини, музику або літературний твір. Нещодавно український анонімний реп-виконавець Krechet створив музичний альбом, де музика, обкладинка та кліпи згенеровані штучним інтелектом, а тексти усіх пісень – чатом GPT.

Звісно, ця музика вирізняється від створеної людьми, але вона здатна впливати на наші емоції і, я впевнений, у майбутньому зможе ними маніпулювати.

Машинобудування. Мова про автономні автомобілі, що керуються без людини. Штучний інтелект і датчики проводять аналіз, на основі якого ухвалюють рішення про рух на дорозі.

Інформація з зовнішнього середовища надходить через велику кількість датчиків, якими оснащена машина, після чого штучний інтелект аналізує її (датчики не проводять аналіз, а агрегують). Це вивело сферу машинобудування на інший рівень та відкрило нові можливості в автомобільній промисловості.

Проте існує ще чимало викликів. Одним із провідних розробників автомобілів є, звісно, Tesla. Але інші компанії також займаються розробкою схожих моделей.

ШІ у нерухомості/будівництві

У сфері нерухомості та будівництва також використовують штучний інтелект. Одним із найпопулярніших продуктів на сьогодні є смарт-хаус, тобто "розумний будинок", за допомогою якого житло стає комфортнішим та впорядкованішим.

Система ШІ стежить за безпекою, кліматом, контролює стан мереж, витрату ресурсів тощо. Погодьтеся, це суттєво допомагає і навіть полегшує життя мешканцю. Сьогодні існують вже не лише "розумні" квартири й будинки, а й міста.

Упевнений, з 2023 року використання штучного інтелекту в будівництві лише зростатиме. І йдеться не тільки про допоміжні функції, але й про основні. Завдяки здатності вчитися, вирішувати проблеми та бачити певні закономірності, ШІ зможе вносити зміни у проєктування, будівництво та загалом в експлуатацію будівель.

Крім того, він дає ще безліч переваг: найкраще планування та складання графіків проєктів, зниження вартості, посилення безпеки на будівництві тощо.

Штучний інтелект прогнозує ситуацію на будівництві

Завдяки симуляційним механізмам та предиктивним можливостям штучний інтелект може виявляти аномалії в процесах будівництва, зменшуючи в такий спосіб дорогі помилки, а також – поліпшити рівень охорони праці. Для будівництва це одна з найбільших переваг.

Адже знаємо, що будівельний майданчик є небезпечним місцем для роботи, де кількість нещасних випадків у п’ять разів вища, ніж в інших галузях. Можливість розрахувати чи спрогнозувати нещасні випадки на будмайданчиках допоможе врятувати життя, а також дозволить заощадити кошти.

У такий спосіб ШІ використовують у Бостоні. Будівельний гігант Suffolk разом із компанією SmartVid працюють над системою, що займається комп’ютерним прогнозуванням. Вона опрацьовує зображення будівельних майданчиків та записи про нещасні випадки чи аварії.

За допомогою зібраних даних і моніторингу на новий будмайданчик накладають певні спроєктовані ситуації, що можуть призвести до аварій (наприклад, будівельник був без рукавиць чи шолома). Так девелопери можуть впливати на роботу своїх працівників та запобігати суттєвим перевитратам.

Крім того, вже зараз ШІ здатний суттєво допомогти в аналізі енергоспоживання, покращення енергоефективності будівель, моніторингу використання матеріалів та скорочення відходів на будмайданчику тощо.