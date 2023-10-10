Энергетический террор снова начался?

Очікування поганого часом болючіше за саму неприємну подію. Саме це ми відчуваємо в річницю старту російського енергетичного терору: тривогу і страх, що минулорічні спроби заморозити і погасити Україну повторяться.

Почалося чи не почалося – найчастіше питання після перших за довгий час спроб уразити ракетами та дронами енергетичні об’єкти. Хочу поділитися тим, як енергетики живуть у період невизначеності і до чого готуються.

Головна думка: атаки на цивільну інфраструктуру з боку країни-терориста – це визнання того, що росія не може досягти успіху на полі бою. Це визнання міці Сил оборони України. Безсила лють і спроба відігратися на цивільних.

Ми пам’ятаємо: якими б не були обстріли цього року – вони нас не здивують і не стануть несподіванкою. Ми вже пережили це минулої осені й зими і вистояли.

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Півтори тисячі ракет і сотні дронів знадобилися росії, щоб зрозуміти: перша в світовій історії спроба знищити енергосистему незалежної країни посеред зими провалилася. Населенню й енергетикам було важко, але в домівках є світло й тепло. Не на той результат розраховував агресор, витрачаючи ракетний запас.

Що може обмежити результативність терориста? Лише наша готовність витримувати і запобігати нападам. Що росіяни можуть спробувати – розуміємо. Реагувати на напади готуємося. Усе, що можна було зробити за час, що в нас був, зроблено і продовжує робитися нами, нашими колегами і Силами оборони.

Як ми готуємося до різних сценаріїв? І ми, і колеги з інших енергетичних компаній усі сім місяців після припинення атак ремонтували пошкоджене і знищене. Нагадаю: руйнувань зазнали понад 40% енергосистеми. Що стосується "Укренерго": ми готові вже зараз передавати зимові обсяги електроенергії.

Магістральні мережі до цих навантажень готові. Інженери розробили додаткові резервні схеми, які можуть бути задіяні за різних типів надзвичайних ситуацій. Диспетчери мають сценарії управління енергосистемою на випадок різних типів уражень, яких не розробляв ніхто в світі. Ми ці сценарії тепер маємо.

Готувалися і Сили оборони. Не секрет, що щільність ППО в Україні вища, ніж була минулої зими та осені. Водночас, ми не маємо жодних інфантильних ілюзій: сусідня країна-терорист теж вчиться на своїх помилках. росія шукатиме нові стратегії, щоб завдати страждань якомога більшій кількості людей.

Нові російські атаки – це значний ризик. Ми готові до різних сценаріїв. Це як сигнал "Повітряна тривога": треба мати план і бути готовим його дотримуватися, якщо сирена зазвучить, але немає сенсу навмисно сидіти і чекати тривоги. Тому до опалювального сезону всім бажано перевірити свій чек-лист.

Місцевій владі – подбати про автономні джерела живлення для критичної інфраструктури. Я об'їхав майже всі регіони, спілкувався з їх керівниками. Генераторів для найбільш важливих об'єктів буде на 70% більше.

Бізнесу – подумати про різні варіанти роботи, якщо сценарій розвитку подій передбачатиме обмеження енергоспоживання. Для бізнесу, крім автономних джерел живлення, є ще опція імпорту електроенергії.

Оскільки з березня 2022 року Україна синхронізована з європейською енергосистемою ENTSO-E, нам доступний імпорт електрики з Євросоюзу.

В умовах вільного ринку ціна на електроенергію там часто буває вищою за українську. Буває і навпаки: зараз можна укласти форвардні контракти на електроенергію з ЄС по 140-160 євро на всю наступну зиму. Це співмірно з українською ціною на ринку електроенергії. У грудні ціна буде інша.

Ми приєдналися до європейської мережі, але ще потрібно навчитися раціонально використовувати можливості, які нам дає членство в "енергетичному ЄС".

Звичайним українцям – перевірити і за можливості утеплити житло. Якщо ви живете в приватному будинку і минулого року придбали генератор – перевірити його роботу і подбати про пальне. Якщо в багатоквартирному – подбати про акумулятори, павербанки, лампи, які тримають заряд.

Термоси і теплі речі – теж відповідальна особиста підготовка. Як і точне знання, де розташований ваш найближчий Пункт незламності. Якщо в будинку є ОСББ – обговорити із сусідами варіанти взаємодії та підтримки.

Підготовка – найкращий спосіб боротися з тривогою. Країна-терорист не зможе показати нам нічого принципово нового, що ми не переживали минулої зими. Крім того, коли ви добре готові, зазвичай значна частина підготовки не знадобиться.

Недавно ми переглядали наші минулорічні плани з моделювання різних типів блекауту. Ми мали план навіть на випадок, якщо відновлення енергосистеми триватиме до семи днів – план роботи на кожен день. Він не знадобився.

Після найбільшої системної аварії в українській енергосистемі внаслідок ракетної атаки 23 листопада 2022 року нам вдалося об’єднати енергосистему за 14 годин. Це рекордна швидкість у світових масштабах. Міжнародні протоколи дають на подолання таких наслідків до трьох днів – без обстрілів і масштабних руйнувань.

Повторю найголовніше: усе, що ми обговорювали вище, – не факт, а ризик, до якого маємо бути готові. І останнє важливе застереження: користуйтеся інформацією лише з офіційних перевірених джерел. Анонімні канали – шлях до безсенсових хвилювань. Бережіть здоров'я і власну психіку. Ми впораємося.