Кейс Glusco: как управляющий арестованного актива "проедал" деньги

У 2023 році Агентство з розшуку та менеджменту активів взяло принциповий курс на повернення до України заморожених російських та білоруських активів, збереження та ефективне управління арештованими активами, а також впровадження європейських прозорих механізмів діяльності.

На моє переконання, на цьому шляху ми вже досягли вагомих результатів. Наведу кілька фактів та цифр, які стали головними milestones моєї роботи на посаді очільниці АРМА:

Депозитний портфель АРМА зріс більше, ніж удвічі. На сьогодні він становить 3 млрд грн (у серпні забезпечено розміщення на депозитному рахунку додаткових 1,8 млрд грн); Агентство забезпечило ефективне управління активами (ефективність від управління сягає 30 млн грн у місяць, що дорівнює річному доходу бюджету за 2022 рік); АРМА придбало військових облігацій на суму майже 2 млрд грн. Це - інвестиція у національну безпеку країни, яку використають на підтримку армії, фінансування оборонних проєктів та посилення загальної системи безпеки країни Установа посилила взаємодію з правоохоронними органами (СБУ, ДБР, НАБУ, БЕБ, профільними відомствами та міжнародними інституціями, відповідно до функцій у сфері виявлення, розшуку та управління активами) До дня незалежності України Агентство відкрило унікальний Реєстр арештованих активів з понад 129 тисячами записів про активи. З них 36 тисяч записів стосуються саме активів, які передано в управління АРМА АРМА ініціювало розробку нових порядків відбору управителів арештованими активами та очікує схвалення Урядом змін до порядку реалізації активів (у тому числі на міжнародних майданчиках). Ці порядки мають врегулювати та офіційно закріпити процедуру відбору управителів на конкурентних засадах відповідно до законодавства про публічні закупівлі Агентство розпочало ґрунтовні перевірки за найбільш резонансними та важливими для держави кейсами.

Усе це свідчить про те, що АРМА демонструє колосальний й водночас нереалізований потенціал, який повинен працювати на користь України.

Не виправдали надій

Управління активами на мільярди гривень має бути ефективним та приносити бюджету країни, що воює, належні доходи.

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То ж для перевірки ефективності управління АРМА ініціювало низку перевірок. Конкурси з визначення переможця, які не пройшли аудиторську перевірку, переоголошені. Те ж саме стосується і управителів: АРМА розірвало десятки договорів на управління активами.

Безперечно, такі кроки не можуть задовольнити усіх. Один із таких резонансних прикладів – це історія недбалого управління ресурсами (автозаправками etc.) Glusco.

Агентство підписало з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" договір управління цими активами ще у 2022 році. Йшлося про 212 об’єктів нерухомого майна (АЗК, земельні ділянки, нафтобази, інші споруди). У фактичне управління за актами приймання-передачі АРМА передало лише 99 активів.

Чому присутня суттєва різниця? Відповідь доволі проста: з 212 об’єктів певна кількість знаходилась на тимчасово окупованих територіях, то ж функціонувати не могла.

Втім, за договором станом на 31 липня 2023 року, дохід від управління майном Glusco склав лише 1 545 000 грн.

Результати управління Активами, відповідно до наданих щомісячних звітів, наведена у таблиці:

Звітний період Доходи від управління (без ПДВ), грн Надходження від управління, перераховані у держбюджет, грн Липень-вересень 2022 року 0,00 0,00 Жовтень 2022 року 0,00 0,00 Листопад 2022 року 0,00 0,00 Грудень 2022 року 0,00 0,00 Січень 2023 року 0,00 0,00 Лютий 2023 року 0,00 0,00 Березень 2023 року 505 000,00 378 750,00 Квітень 2023 року 506 000,00 379 750,00 Травень 2023 року 525 000,00 393 750,00 Червень 2023 року 2 060 000,00 1 545 000,00

Також витрати управителя за період управління склали 25 695 043 грн. Варто зазначити, що менеджмент майна завжди супроводжується витратами. Щоб управління було ефективним та спроможним генерувати надходження до держбюджету, витрати повинні бути об’єктивно необхідними та обґрунтованими.

Договір управління з "Нафтогаз Ойл Трейдинг" визначав перелік необхідних витрат на управління майном. Всі інші витрати, які управитель вважає за необхідне понести задля забезпечення ефективного управління, він повинен письмово погодити з АРМА. Втім, цього не було зроблено.

Далі – більше деталей: відповідно до наданих управителем щомісячних звітів, управитель поніс витрати за наступними напрямками:

- послуги охорони майна – 15 876 450 грн;

- роботи з оздоблення (ребрендинг) АЗК – 8 444 074 грн;

- розробка інтернет-сайту та послуги реклами – 822 000 грн;

- послуги з експертної оцінки майна – 200 000 грн;

- ремонт покрівлі – 305 272 грн;

- інше (нотаріальні послуги, виготовлення електронного ключа) – 47 243 грн.

На вимогу підписаного договору, управитель був зобов’язаний письмово погодити з АРМА значну частину витрат у розмірі 9 818 593 грн.

Проте, нехтуючи пропозиціями, що АРМА регулярно надавало за результатами здійснених перевірок, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" станом на 31 липня не погодив витрати на оплату робіт з оздоблення (ребрендингу) АЗК в обсязі, що перевищує 8 млн грн.

Без погодження з АРМА, за умовами договору, управитель мав право сплачувати лише за послуги охорони майна. Однак навіть тут є питання. Управитель систематично включав в акти наданих послуг з охорони вартість виконаних робіт (наданих послуг) з охорони двох АЗК, які не були передані йому згідно з актами приймання-передачі активів в управління. Щомісячно вартість послуг охорони цих об’єктів перевищувала 77 тис. грн.

То ж лунає очевидне питання: на яких підставах "Нафтогаз Ойл Трейдинг" мав право здійснювати будь-які заходи з управління об’єктами, що АРМА не передало йому у фактичне управління згідно з актами приймання-передачі?

Чому усунений "Нафтогаз Ойл Трейдинг"?

У березні 2023 року АРМА провело виїзну перевірку ефективності управління активами за договором управління. Спеціалісти Агентства оглянули у Києві та області 49 активів, які фактично передані в управління за актами приймання-передачі.

Про що дізналось Агентство? Із загальної кількості оглянутих активів 45 комерційно експлуатувались. Тобто, на АЗС здійснювалась роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами та супутніми товарами.

Проте управитель не надавав інформацію про отримання доходів від такої діяльності та пов’язані з цим витрати. Також такі операції не відображались на банківському рахунку, відкритому для договору управління, що підтверджується виписками за зазначеним рахунком.

Управитель надав копію довідки від банку про відкриття одного окремого поточного рахунку для обліку розрахунків. На одиничний запит АРМА від 26.07.2023 року "Нафтогаз Ойл Трейдинг" відповів, що будь-яких інших рахунків, крім зазначеного, для здійснення розрахунків у межах діяльності з виконання договору управління майном від 13.06.2022 року в управителя немає.

Таким чином "Нафтогаз Ойл Трейдинг" умисно вводив в оману державний орган зі спеціальним статусом, приховуючи обіг продажу пального та сплачуючи податки з заробітних плат, але не переказуючи до бюджету дохід від управління.

Правоохоронні органи однозначно розберуться, кому було вигідно, щоби АРМА раніше не розірвало договір та тихо спостерігало, як протягом такого довгого періоду бюджет не наповнюється.

Агентство абсолютно впевнене у тому, що арештоване майно повинне управлятися ефективно та приносити користь державі, а не служити стороннім інтересам. Як керівник АРМА, я переконана, що Уряд, отримавши всі наші висновки (і у тому числі проєкт розпорядження для визначення нового управителя) схвалить державницьке рішення.

Наприклад, розглядається можливість вибору нового управителя, щоби АЗС ефективно працювали, а бюджет отримував мінімальний гарантійний платіж у розмірі 5 млн грн на місяць незалежно від наявності чи відсутності прибутку АБО 85% доходу до бюджету від прибутку.

Під час війни державна скарбниця має отримувати максимальний обсяг коштів від управління арештованим майном – крапка. Кейс з недбалим управлінням компанією "Нафтогаз Ойл Трейдинг" - приклад-прецедент, який доводить об’єктивність та зацікавленість АРМА у дотриманні чинних правил гри під час ухвалення рішень.

І державний, і приватний управитель мусить виконувати умови договору та забезпечувати не лише збереження, але й ефективність менеджменту активів. Це аксіома, а не дискусійне питання.