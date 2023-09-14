Пересекать границу без страданий и очередей: что такое єЧерга для автобусов

Чи обере український пасажир автобус для поїздки за кордон, якщо буде можливість поїхати потягом, власним авто чи полетіти літаком?

На перший погляд, здається, відповідь очевидна: поїздки автобусом – це швидше про необхідність і відсутність вибору, ніж про комфорт.

Війна та відсутність авіасполучення змусила українців, що прямують за кордон, пересісти на автобуси. У той же час, ніхто не буде сперечатись, що стан автобусів, черги на кордоні, кваліфікація водіїв – це лише кілька чинників, які можуть повністю зіпсувати поїздку.

Саме тому Міністерство відновлення вже розпочало масштабні зміни у галузі, щоб у підсумку наші пасажири мали якісний сервіс.

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Одним із кроків для досягнення цієї мети є запровадження електронної черги для перетину кордону. Це послуга, яка вже успішно працює для вантажних автомобілів. З травня її масштабували на всі вантажні пункти пропуску за підтримки USAID/UK Aid проєкту "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах/TAPAS". Наступним етапом впровадження електронної черги є її запуск для автобусів.

Ключове – прибрати черги неможливо, адже спроможність наших пунктів пропуску ніколи не була розрахована на таке навантаження, але впорядкувати рух – реально. Що ми і робимо.

Зареєструватись в чергу для перетину кордону за кілька хвилин

З 1 серпня Міністерство запустило у тестовому режимі послугу електронного бронювання часу для перетину кордону на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у Волинській області.

На початок вересня ми тестуємо цей функціонал вже на 8 пунктах пропуску – до Волині додались Львівська, Чернівецька та Закарпатська області. Надалі будемо також поступово розширювати тестування на всі пункти пропуску, через які прямують автобуси.

За цей час кордон за електронним записом перетнуло майже 5 тисяч автобусів. У той же час відчутні зміни для пасажирів все ще попереду.

Період тестування передбачає лише реєстрацію у системі для перетину кордону. Водію чи перевізнику варто лише внести дані про автобус та кермувальника в систему та приїхати до кордону у передбачений маршрутом час.

Етап тестування потрібен, щоб прорахувати подальше слотування – тобто, щоб ми могли запропонувати водію час, коли він повинен приїхати до кордону та не очікувати в чергах.

Зараз ми бачимо, скільки автобусів перетинає кордон, які пікові години, скільки у середньому займають процедури контролю. Вся ця інформація буде використана для слотування.

Тоді водій зможе обрати конкретний часовий проміжок перетину кордону, який передбачений його графіком руху. Проте зараз важливо зрозуміти, скільки автобусів, до прикладу, можуть приїхати на один і той самий час до кордону, яким чином їх розділити, щоб не створювати скупчення.

Завдяки тестуванню послуги ми вже бачимо потенційні ризики та питання для пропрацювання. Наприклад, вже є випадки коли, у кількох автобусів накладається час на перетин кордону.

Таким чином, нам треба запропонувати вирішення цієї проблеми, щоб не створювати скупчення перед кордоном та не змушувати людей чекати перед пунктом пропуску.

Або ж питання нерегулярних автобусних маршрутів – важливо зрозуміти, коли та через який пункт вони можуть їхати та яким чином запропонувати їм слотування. Оскільки цей сервіс стосуватиметься всіх автобусів, що прямують за кордон, важливо створити умови, за яких і регулярні, і нерегулярні рейси можуть їхати без черг та у зручний час.

Наразі працюємо над варіантом, за яким ми пропонуватимемо нерегулярним автобусам перетинати кордон у "вільні" від регулярних маршрутів проміжки часу. Власне для цього нам і потрібен етап тестування.

Прибрати фізичні черги перед кордонами

Можливість електронного запису на перетин кордону вигідна всім залученим сторонам, проте ключове – це комфорт мільйонів пасажирів, які не будуть стояти по 12 годин перед кордоном. Особливо влітку, коли відбувається традиційне зростання пасажиропотоку.

За аналогією із послугою для вантажівок, перевізники і в цьому випадку зможуть економити кошти завдяки відсутності простою перед кордоном.

Тобто від цієї послуги "виграють всі", окрім, звичайно тих, хто міг проїхати "без черги". Тепер така ситуація буде неможлива. На це є дві причини: перша, звичайно ж, система єЧерги, в якій "всі бачать все".

Тобто кожен водій, пасажир чи перевізник, може побачити, який автобус має їхати перед ним чи після. Друга причина – це встановлення камер автоматичної фіксації перед пунктами пропуску. Їх головне завдання – верифікувати транспортний засіб в черзі.

Йдеться не лише про автобуси, а і про вантажівки також. Таким чином, система буде сигналізувати, якщо у пункт пропуску буде намагатись заїхати транспортний засіб, який не зареєстрований в черзі.

Запуск єЧерги не швидкий процес і, звичайно, всім би хотілось, щоб пасажири вже не простоювали у пекельних чергах. Разом з тим, переконаний, що вже невдовзі всі, хто перетинають кордон, помітять позитивні зміни.

До кінця року плануємо також розпочати тестування такої послуги для легкових автомобілів. Ключова мета – всі, хто їдуть з країни, матимуть можливість обрати для себе зручний час та не чекати в черзі годинами.