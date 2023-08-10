Как получить компенсацию за уничтоженное жилье

Від початку великої війни Україна щодня зазнає руйнувань, а люди втрачають своє житло.

Лише за даними Міністерства відновлення від 9 квітня 2023 року, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено інформацію про більш ніж 36 тисяч постраждалих об’єктів.

За законом громадяни можуть отримати компенсацію як за пошкоджені, так і знищені обʼєкти нерухомого майна. Але є нюанс: якщо порядок отримання компенсації за пошкоджене житло вже запрацював, і українці навіть почали отримувати перші виплати за програмою єВідновлення, то щодо знищеного майна від 1 серпня лише стартувало приймання заяв у застосунку Дія.

Перше, що важливо розуміти українцям, житло яких зазнало руйнувань: процедури звернення за отриманням компенсації та отримання самого відшкодування за пошкоджене та знищене майно відрізняються. Тож у цьому матеріалі ми поговоримо лише про знищене майно.

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Хто може розраховувати на компенсацію за знищене майно?

Знищені об’єкти нерухомого майна – нерухомість, що стала непридатною за призначенням. Відновити її шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції чи реставрації є економічно недоцільним.

Своєю чергою, пошкоджені об’єкти нерухомості можуть бути відновлені у такі способи.

Порядок надання компенсації за знищене нерухоме майно регулює Постанова Кабміну №600 від 30.05.2023.

За яких умов можна розраховувати на компенсацію за знищене майно?

1. Якщо житло належить до переліку:

приватний будинок;

квартира;

житлове приміщення;

об’єкт будівництва чи його складові частини, в яких були зведені тримальні та зовнішні огороджувальні конструкції, щодо яких власник отримав право на виконання будівельних робіт.

Житло розташоване на підконтрольній Україні території, НЕ внесеній до зони активних бойових дій . Житло, знищене після 24 лютого 2022 року, якщо станом на цю дату ця територія НЕ була окупована. Помешкання стало непридатним для проживання. Відомості про право власності на житло внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зверніть увагу! Якщо ви не внесли відомостей про знищене майно, зробіть це онлайн у Дії (перегляньте покроківку) або офлайн, звернувшись до реєстратора (зокрема у ЦНАП) чи нотаріуса.

2. Житло має одного власника.

Зверніть увагу! Згідно із законом, спільна власність на майно НЕ є перешкодою в отриманні компенсації, але є обов'язковою згода всіх співвласників житла.

Оскільки це тільки перший етап отримання послуги в Дії та поки немає технічної можливості надати згоду онлайн іншими співвласниками, застосунок заявляє про таку додаткову умову.

Очікуємо, що функціонал розширять або ж удосконалять нормативно-правове регулювання, і це питання буде вирішене.

Хто може претендувати на компенсацію?

1. Фізична особа-громадянин України, яка є:

власником;

замовником будівництва;

особою, яка здійснила інвестування / фінансування будівництва;

власником спеціального майнового права на житлові об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти житлової нерухомості чи особою, яка сплатила часткову ціну такого об’єкта та на користь якої зареєстровано обтяження речових прав на такий об’єкт;

членом житлово-будівельного (житлового) кооперативу, який викупив об'єкт нерухомості, але не оформив права власності на нього;

спадкоємцем перерахованих категорій осіб.

2. Юридичні особи:

ОСББ;

управителі багатоквартирних будинків;

житлово-будівельні (житлові) кооперативи, що здійснюють утримання відповідних будинків;

особи, уповноважені співвласниками багатоквартирних будинків.

Зверніть увагу! Цей перелік не є повним. Кабмін уповноважений визначати додаткові категорії осіб, яким можуть надавати компенсацію.

На практиці ж у застосунку Дія звернутися за компенсацією поки можуть лише фізичні особи.

Особи, до яких застосовано санкції згідно із законом "Про санкції", які мають судимість за кримінальні правопорушення проти національної безпеки України, а також їх спадкоємці НЕ мають права на компенсацію?

Хто має пріоритетне право отримання компенсації?

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також Захисників і Захисниць України. Особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, відповідно до Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" від 24 лютого 2022 року № 65/2022 , та які не мають статусу учасника бойових дій. Багатодітні сім’ї. Особи з інвалідністю I та II груп.

Якотримати житловий сертифікат

1 серпня тестування послуги з подання заяви на компенсацію за зруйноване майно завершили та розпочали перший етап прийому заяв на відшкодування.

Цей етап стосуватиметься українців, які готові отримати компенсацію у вигляді сертифіката на купівлю нової домівки.

Важливо! Якщо було знищено приватний будинок, і власник(-ця) бажає його відбудувати, а не придбати інше житло за сертифікатом, то, на жаль, поки доведеться зачекати на другий етап програми.

Якщо ви бажаєте отримати житловий сертифікат, скористайтеся покроківкою:

Оновіть застосунок Дія на смартфоні до останньої версії та авторизуйтеся. Якщо ви досі не подали повідомлення про знищене нерухоме майно, зробіть це, зокрема через Дію. У застосунку оберіть електронну послугу єВідновлення та подайте заяву про виплату за зруйноване житло.

Далі Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена в межах ОМС, розгляне заяву, проведе обстеження майна, внесе дані про нього до Реєстру та визначить суму відшкодування.

За результатами розгляду заяви в Дії чи на електронну пошту вам надійде житловий сертифікат.

Після цього подайте заявку в Дії для бронювання коштів за сертифікатом і отримайте підтвердження. Згідно із законодавством, документ слід використати протягом 30 календарних днів .

На цей час кошти в бюджеті резервують (якщо строк буде пропущений, доведеться повторно звертатися за бронюванням).

Окрім того, перед купівлею нової нерухомості за сертифікатом доведеться звернутися до ЦНАП чи нотаріуса. Вони допоможуть припинити права власності на знищене житло, тобто офіційно відмовитися від прав на нього.

Зверніться до нотаріуса для нотаріального посвідчення купівлі житла за житловим сертифікатом. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна.

Зверніть увагу! Пошук житла, узгодження його вартості з власником або замовником будівництва, проведення оцінки нерухомого майна незалежним суб’єктом оціночної діяльності, оплата за вчинення нотаріальних дій, адміністративний збір за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також умови такого придбання помешкання, зокрема, щодо часткового чи повного фінансування його купівлі з використанням житлового сертифіката отримувач компенсації здійснює самостійно.