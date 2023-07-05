Все разделы
Укр / Рус
Реклама во время войны: "хайп" не означает эффективность

Реклама во время войны: "хайп" не означает эффективность

Актуальна ли реклама во время войны и чего не стоит делать, запуская рекламные кампании. (укр)
Среда, 5 июля 2023, 08:06
Сергей Костя
директор по маркетингу компании Bolt в странах Восточной Европы

Чи можна впроваджувати рекламні кампанії під час війни? Відповідь – однозначно так, але є кілька застережень. Передусім, люди зазвичай негативно ставляться до слова "реклама", хоча здебільшого це один з видів комунікації.

Постає питання: що саме ви збираєтеся рекламувати та про що комунікувати? Це має бути доречно, корисно та виважено.

На початку війни головним для свідомих брендів був інформаційно-підтримувальний контент. Аудиторія прагнула перевіреної інформації: хто з брендів і сервісів продовжує працювати, які магазини та аптеки відкриті, де можна знайти й отримати допомогу, як долучитися до волонтерських ініціатив і що робити далі.

Було важливо регулярно давати апдейти і забезпечувати користувачів актуальною та корисною інформацією, яка допомагала їм ухвалювати важливі рішення, особливо за умов невизначеності.

Реклама:

Мільйони людей у той час шукали шляхи та можливості виїхати у більш безпечне місце, тому сервіси з евакуації були надзвичайно затребуваними. Тоді потужно працювало "сарафанне радіо", а інформація сильно перекручувалася і часто не відповідала дійсності, поки доходила до того, кому вона була потрібна.

Тому ми запустили інформаційну кампанію, у якій чітко повідомляли, хто, де та як може скористатися сервісом евакуації Bolt і що для цього потрібно зробити.

Комунікація звичайних речей і як на неї реагують українці

Після деякої стабілізації ситуації ми постали перед питанням: як повернутися до комунікації звичайних речей і чи це взагалі можливо. На той час багато бізнесів уже "хайпували" на патріотизмі та окремих епізодах війни.

Ця хвиля комерційних спекуляцій навіть отримала назву "байрактарщина": згадайте всі ці суші-сети "Чорнобаївський", ковбасу "ЗСУ", шашлик "Джавелін", "Героїчну Бучу комбучу", насіння редису "Азовсталь".

У серпні 2022 року галузевий підрозділ Google та дослідницька компанія Kantar провели опитування споживачів на тему "Сприйняття рекламного креативу під час війни". Результати були дуже показові.

54% опитаних вважали за необхідне продовжити рекламування товарів та послуг у воєнний час. Проти цього виступили лише 17%. Проте, як зазначали 45% респондентів, такі рекламні активності мають ураховувати воєнні реалії.

Патріотичну тему в рекламі доречною вважали 92%. Водночас 23% українців зазначили, що в період воєнного стану є дії брендів, які їх дратують. Ішлося про тих, хто використовує національну символіку в комерційних цілях, взагалі не враховує реалії війни або ж, навпаки, спекулює і піариться на цій темі.

Коли ми вирішили повернутися до комунікації про звичні речі, то не стали використовувати новітні патріотичні символи, а зосередилися на економічному контексті.  Ми запустили кампанію "Разом вирулимо", метою якої було ще більше об'єднати українців та підтримати тих, хто в цей період залишився без роботи і намагався підзаробити в сервісах доставки та райдхейлінгу.

Що працює найефективніше

Найефективнішою рекламою з найбільшим коефіцієнтом залучення була відеореклама. Перше "звичайне" відео після тривалої перерви мало на 71% кращі показники, ніж інші відео до початку великої війни. Люди скучили за такою комунікацією. Середній приріст наступних відеореклам становив 10-12%.

Ми також запустили кампанію на білбордах, підтримуючи медіаринок та операторів зовнішньої реклами, які на той момент переживали ненайкращі часи. Це була win-win-кооперація, оскільки низькі ціни на аутдор-носії підвищили ефективність нашої кампанії, а ми таким чином змогли допомогти медіабізнесу.

Результати не були приголомшливими, але ми створили ефект присутності, підвищили бренд-обізнаність, отримали достатню кількість конверсій у поїздки.

Ми не відмовилися від соціальних кампаній, бо свідомо підтримуємо суспільство та громади, у яких працюємо. Наприклад, Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" ми допомагали до і під час епідемії ковіду, продовжили це робити і під час вторгнення агресора у 2022 році.

Контекст настільки змінився, що зараз будь-яка кампанія так чи інакше соціальна. Якщо раніше частка CSR у маркетингових активностях становила 20-25%, то зараз соціальна складова є в кожній кампанії.

Незалежно від того, у якому контексті перебувають країна та суспільство, маркетинг без цифр – це не маркетинг, а гра з рекламою та креативом. Ми постійно аналізуємо ефективність і на основі цих даних ухвалюємо рішення.

Наприклад, ми провели дуже успішну рекламну кампанію в київському метро. Як тільки вибрали максимум з тієї аудиторії, вартість залучення клієнта почала стрімко зростати і ми перевели кампанію в інший формат. Підбиваючи підсумки: не потрібно "хайпувати", спекулювати на війні та робити "байрактарщину".

Що можна і потрібно

Бути поруч із споживачем, забезпечувати його потреби саме зараз. Бути чесним і прозорим, відверто доносити свою позицію, відповідати на складні запитання. Рахувати ефективність використання коштів, щоб економіка працювала та рухала нас до Перемоги.

Навіть під час війни маркетинг є невід’ємною частиною бізнесу. Якщо ми можемо задовольняти потреби користувачів і бути при цьому ефективними, ми можемо інвестувати в майбутнє.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
война реклама маркетинг
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Стало ли в Киеве больше людей, чем было до войны? 4 июля 2023, 14:30
Страхование военных рисков. Как власть планирует уговорить инвесторов вкладывать в Украину сейчас 4 июля 2023, 09:30
Состояние и перспективы МСБ в Украине. Результаты исследования 3 июля 2023, 17:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте