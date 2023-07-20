Женщины в бизнесе. Как получить деньги на развитие собственного дела

У 2021 році малий і середній бізнес в Україні забезпечував близько 60% ВВП та близько 7 млн робочих місць. Після початку великої війни підприємці демонстрували неймовірну гнучкість та стійкість, адже невеликий бізнес значно легше релокувати та перезапустити.

Як правило, власники малого бізнесу самі займаються операційними процесами і успіх справи залежить від їх безпосереднього включення. Частка жінок серед представників малого та середнього бізнесу щороку збільшується, якщо у 2016 році вона становила 44,8%, то вже у 2021 році — 46,6%.

Війна ще більше посилила цей тренд — з початку 2023 року 51% нових ФОПів відкрили жінки. Крім цього, після початку бойових дій значна частина власників бізнесу, переважно чоловіків, пішла на фронт. Бізнес чоловіків або став на паузу, або ліг на плечі жінок чи партнерів. Саме тому, коли йдеться про мікро- чи малий бізнес під час війни, дуже важливими є ініціативи з підтримки жіночого підприємництва.

Однією з таких ініціатив стала акселераційна програма "Відважна", що була запущена у березні 2023 року для українок, які заснували мікро- чи малий бізнес або лише мріяли розпочати власну справу.

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Програму реалізувала мережа центрів Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту й за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.

До акселератора долучилося близько 5 тисяч учасниць. 16 фіналісток презентували свої бізнес-концепти перед експертним журі під час головної події проєкту, яка відбулася у форматі Pitch Day 14 червня у Києві.

Шість переможниць розділили між собою призовий фонд 1,3 млн грн для реалізації презентованих бізнес-концептів. Це жіночий бізнес з різних сфер.

- Валентина Павалюк, VMway, корисні солодощі без цукру та глютену (номінація "Дебютантка") — 350 тис грн

- Аліна Хома, bavka, іграшки для дітей за методикою Монтессорі (номінація "Візіонерка") — 350 тис грн

- Ірина Карпенко, "Грибні Джерки", виробництво в’ялених грибів (номінація "За найкращий бізнес-концепт") — 150 тис грн

- Юлія Нічволода, кав’ярня в Бучі Jul’s Coffee & Peace (номінація "За найкращий бізнес-концепт") — 150 тис грн

- Юлія Семенюк, One eleven, підручники та навчальні картки з математики (номінація "За найкращий бізнес-концепт") — 150 тис грн

- Тетяна Клімук, швейна майстерня "Шиємо все" та бренд одягу Gora (номінація "За найкращий бізнес-концепт") — 150 тис грн.

Одна з переможниць акселераційної програми — Аліна Хома, засновниця бренду дитячих іграшок bavka, зазначає, що за час програми зрозуміла основний напрям для розвитку власної справи, структурувала свої знання та зрозуміла, як масштабувати бізнес, а також завдяки роботі менторів знайшла партнерство. Власниця компанії має амбітні плани стати лідеркою у цій ніші вже до 2025 року.

Але ефект від проєкту набагато більший, ніж просто 6 переможниць, які отримали гроші на розвиток бізнесу. Бізнес-акселератор "Відважна" складається з 12 навчальних модулів, які пройшли близько 5000 українок.

Одна з таких учасниць — Марина, яка разом із чоловіком, який наразі в ЗСУ, розробила застосунок для пошуку роботи та кандидатів у відеоформаті — Seeto.

До війни подружжя мало рекрутингову агенцію з досвідом роботи близько 10 років та офісами у 19 містах України.

Підприємиця прийшла на бізнес-акселератор "Відважна" лише з ідеєю, а зараз вже майже завершено розробку застосунку. Ведуться перемовини із потенційними замовниками. Застосунок пропонує кандидатам та компаніям записати швидке 1-хвилинне відеорезюме, або презентацію посади, на які шукають працівника.

Далі спеціальний алгоритм на основі штучного інтелекту обирає найбільш відповідні пропозиції та пропонує роботодавцям та тим, хто шукає роботу, відеоряд.

Учасниці програми — це мотивовані люди, які вже мають власну справу або мають ідеї для її заснування і працюють над масштабуванням і розвитком.

Тож передусім бізнес-акселератор був спрямований на те, щоби допомогти їм зі стартом чи розвитком бізнес-проєктів, знайти партнерів та клієнтів, покращити компетенції та розробити план капіталізації бізнесу, а також отримати менторську та експертну підтримку.

Учасниці "Відважної" створили цифрове ком’юніті She's Next, яке об'єднує підприємниць з України та всього регіону Східної й Південно-Східної Європи, Центральної Азії й Кавказу. Платформа надає українкам інструменти для нетворкінгу, обміну досвідом та розширення бізнесу на міжнародному рівні.

*Цей текст опублікований в рамках медіапартнерства Економічної правди з бізнес-акселератором "Відважна". Акселератор був запущений мережею центрів Дія.Бізнес у березні 2023 року за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту й за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.