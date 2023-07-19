Почему Украина остается привлекательной для мигрантов даже в условиях войны

Під час повномасштабного ворожого вторгнення глобальні міграційні процеси в Україні стали ще більш інтенсивними. З одного боку - рекордна кількість наших громадян виїхали з країни через активні бойові дії і загрозу життю та здоров’ю.

З іншого – можна говорити про загострення проблеми неврегульованої міграції в Україну через відсутність можливості здійснення контролю на значній ділянці кордону.

Відтак, постає необхідність максимально ефективного державного регулювання в міграційній сфері, а також сприяння легальній міграції в Україну, узгодженій із соціальною політикою держави.

Навіть в умовах карантину Україна не зазнавала такого відтоку мігрантів, як під час воєнного стану. Порівняно з роками до ведення росією бойових дій на всій території нашої країни, зараз ми спостерігаємо зменшення показників документування посвідками на проживання в Україні іноземців та осіб без громадянства у 2-3 рази.

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На те є об’єктивні причини, пов’язані з воєнним станом у державі, і виправлення такої ситуації полягає виключно у політичній і дипломатичній площині.

Втім, сотні тисяч іноземців не налякала війна. Попри намагання ворожої пропаганди представити Україну недружньою до інших народів, уродженці найрізноманітніших країн продовжують обирати саме нашу державу як найбільш привабливу для життя, працевлаштування чи започаткування власної справи.

Лише у Києві та Київській області зараз на обліку перебуває понад 150 тисяч іноземних громадян. Загалом в Україні майже півмільйона іноземців мають посвідки на постійне чи тимчасове проживання.

Найбільш привабливою для перебування і ведення бізнесу іноземці вбачають столицю. За 6 місяців поточного року Центральним міжрегіональним управлінням ДМС у м. Києві та Київській області видано 1948 посвідок на тимчасове проживання, 1306 посвідок на постійне проживання і 689 дозволів на імміграцію в Україну.

Підстави документування іноземців — це, здебільшого возз’єднання сім’ї і працевлаштування. Також окремою підставою документування посвідками на тимчасове проживання під час війни лишається волонтерство і робота у громадських неурядових організаціях. Такі іноземні громадяни надають підтримку Україні кожний за своїм напрямом роботи і специфікою.

За умовами, що склалися історично, найбільша кількість документованих іноземців - це громадяни країн - колишніх членів СНД: Грузії, Азербайджану, Узбекистану. Також громадяни, що отримали візи з візових країн - Туреччини, Індії, Китаю.

Збільшилася чисельність громадян США, що свідчить про підтримку нашого стратегічного партнера шляхом направлення кваліфікованих кадрів до нашої держави.

Якщо говорити про певні кроки назустріч іноземцям, то Міграційна служба ще з початку введення карантину на території України і зараз, під час воєнного стану, працює над удосконаленням законодавства з метою створення сприятливих умов для відновлення міграційних потоків в Україну.

Іноземці продовжують вести бізнес в Україні

Закономірно, спостерігається уповільнення прибуття в Україну іноземців для роботи у іноземних філіях і представництвах. Зрозуміло, що коли йдеться про людське життя, - безпека є головним критерієм при прийнятті рішення щодо роботи у таких установах.

Але, попри небезпечне середовище, іноземні громадяни не припиняють ведення бізнесу в Україні, тому що Україна завжди мала привабливий інвестиційний клімат як аграрна, промислова держава та як науковий і освітній центр.

Наша країна - важливий транзитний коридор для торгівлі між Європою та Азією. Україна має розгалужену мережу залізниць, автомобільних доріг, морських і річкових портів. А у собівартості будь-яких товарів, робіт та послуг важливою складовою є транспортні витрати, логістика.

Тому, зацікавленість зовнішніх інвесторів у інфраструктурі нашої держави і, як наслідок - збільшення міграційних потоків іноземних працівників, без сумніву буде відновлено.

В Україні діє два десятки угод про вільну торгівлю із півсотнею країн (включаючи ЄС, Великобританію, Канаду, Ізраїль та інші). Провідні країни Європи, США задекларували майбутню економічну підтримку нашої держави.

Наш аграрний сектор заслуговує на особливу увагу. Попри воєнний стан, реальну небезпеку, українські аграрії продовжують працювати і годувати світ.

До того ж, ми маємо вагомі преференції, яких не мають інші країни, в тому числі у торгівлі на європейських ринках:

- статус кандидата на вступ до ЄС;

- скасування мит і квот на український експорт;

- лібералізація вантажних перевезень (так званий "транспортний безвіз");

- приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту, більш відоме як "митний безвіз";

- включення українських логістичних шляхів до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Тож, попри те, що оцінка інвестиційного середовища в Україні, очікувано, погіршилась і не зважаючи на часткове руйнування агресором промислових підприємств, впевнений, що після закінчення воєнного стану всі ці інфраструктурні об’єкти будуть відновлені і запрацюють на новому рівні. А над відбудовою України у різних сферах працюватимуть кращі фахівці світу: як вітчизняні, так і закордонні.

Вже зараз завданням держави є сприяння на всіх рівнях міграції в Україну кваліфікованих фахівців, узгодженої із соціальною політикою та економічним розвитком держави.

Впевнений, що реальні шанси України у найближчій перспективі набути членство в Європейському Союзі і наближення законодавства у сфері міграції до стандартів ЄС, відіграватиме визначну роль у здійсненні інвесторами вибору на користь нашої держави, створить сприятливі умови для збільшення міграційних потоків саме кваліфікованих фахівців, що сприятиме економічному відновленню України і поставить її в один ряд з розвинутими країнами Європи.