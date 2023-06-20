Турция, Бали или ОАЭ: где выгодно покупать недвижимость

До початку великої війни ринок нерухомості України був для інвесторів одним з найбільш привабливих та прибуткових.

Протягом 2020-2021 років він стабільно йшов угору. Зокрема, тоді медіанна вартість житла зросла на 20%.

Однак через велику війну і нестабільну безпекову ситуацію вкладники почали шукати інші варіанти інвестицій у нерухоме майно.

Як обрати країну для інвестицій

Попит на нерухомість за кордоном почав зростати ще під час пандемії COVID-19. Інвестори купували житло в країнах, де карантин був не настільки суворим, як у Європі, і майже не вплинув на важливі сфери бізнесу.

Порівняно з 2021 роком зараз придбати житло в іншій частині світу хочуть дедалі більше людей. Найчастіше для інвестування обирають Туреччину, Індонезію, ОАЕ і Таїланд. Ці напрями популярні завдяки кільком причинам.



1. Не треба вказувати джерела доходу. Натомість у ЄС без доказів походження грошей неможливо відкрити навіть рахунок у банку. Це ускладнює процес.



2. Можна платити готівкою або криптовалютою. Це важлива перевага, якщо враховувати, що українці не можуть платити за допомогою SWIFT і мають багато обмежень від НБУ щодо оплати у валюті за кордоном.



3. Велика дохідність від оренди, постійний ріст цін на нерухомість і чималий туристичний потік. На перший погляд, надійнішими здаються країни ЄС, однак вони можуть виявитися збитковими для інвестицій через високі податки.



4. Низькі податки на нерухомість.

Розгляньмо переваги та відмінності інвестування в нерухомість у кожній з країн.

Туреччина

1. Одні з найвищих прибутків у світі від перепродажу. У Туреччині інвестор може купити квартиру в преміальному житловому комплексі за 55 тис євро і через пів року продати її з великою націнкою.



2. Невеликі податки на нерухомість. У багатьох районах забудовники показують до 30% кадастрової вартості, що ще більше знижує податкове навантаження.



3. Низький поріг входу. Для вдалої інвестиції достатньо мати 50 тис євро в Мерсіні і 80 тис євро в Аланії. Як правило, квартири тут продають з ремонтом та інфраструктурою на рівні пʼятизіркового готелю. У ЖК є басейни, спа, спортивні зали, дитячі майданчики, а іноді – тенісні корти та поля для баскетболу.



4. У півтора-два рази дешевший споживчий кошик. Саме тому чимало європейців переїжджають жити в Туреччину.



5. Щоб отримати посвідку на постійне проживання, достатньо купити нерухомість вартістю понад 70 тис євро. Якщо людина інвестує понад 400 тис євро, країна надає їй громадянство.

Тут краще купувати землю до початку будівництва або інвестувати через інвестпули (збір певної суми від кількох інвесторів для отримання кращих умов). Також є можливість купувати поверхи, блоки або певну кількість квартир оптом.

Індонезія (острів Балі)

1. Висока прибутковість від оренди – до 15-20%.

2. Цілорічний сезон. Температура повітря тримається в діапазоні від 25°C до 32°C. Це створює умови для повної завантаженості орендної нерухомості.

3. Стрімкий розвиток і багато перспектив. На Балі живуть 5 млн осіб, а туристичний потік становить 16 млн на рік. У найближчі роки Індонезія планує збільшити цей показник до 30 млн. Тут проходив саміт G-20, а зараз на острові будують тематичний парк Paramount Pictures і трасу Formula-1.

Тут краще купувати апартаменти або вілли, інвестувати в землю самостійно чи через інвест-пули. Через високий попит на нерухомість на Балі будуть майже всі, тому знайти якісні об’єкти за привабливою ціною непросто, але можливо.

Об’єднані Арабські Емірати (Дубай)

1. У країні регулюють ціни для збереження інвестиційної привабливості. Це означає, що різких стрибків на нерухомість тут вдасться уникнути.



2. Потужна інфраструктура. Відповідно до індексу Global Power City Index (GPCI), опублікованого японським фондом Mori Memorial Foundation, Дубай визнано найчистішим і найбезпечнішим містом світу.



3. Є резидентські програми. Щоб стати резидентом ОАЕ, необхідно купити житло або комерційну нерухомість на близько 204 тис дол.



4. Сприятливі умови для бізнесу. Країна посідає 16 місце у світі за легкістю ведення бізнесу згідно з дослідженням World Bank Group. Автори рейтингу оцінювали швидкість відкриття справи, доступність кредитів і податковий клімат.

У Дубаї краще купувати житлові або комерційні об’єкти, а також нерухомість через інвест-пули. Варто звертати увагу на локацію та її інфраструктуру.

Недоліки інвестицій в об’єкти за кордоном

Основний мінус вкладання грошей в нерухомість іншої країни – потреба вивчати новий ринок. Без фахової консультації компанії-посередника навіть досвідчений інвестор може натрапити на недобросовісного забудовника і прогоріти.

Поради для інвесторів у закордонну нерухомість

1. Чітко визначте цілі інвестицій. Ними можуть бути прибуток від перепродажу, пасивний дохід від здавання в оренду, збереження капіталу, податкове резидентство, отримання громадянства чи посвідки на проживання.



2. Якщо ви плануєте заробляти на нерухомості, розгляньте модель інвестування через інвест-пули.



3. Диверсифікуйте інвестиції.



4. Зверніться до експертів, які допоможуть вивчити ринок. Вони убезпечать від шахраїв і забудовників, які зводять об’єкти з технічними порушеннями.



5. Стежте за ситуацією на ринку і цікавтеся новинами зі світу інвестицій, щоб швидко реагувати на можливі зміни законодавства чи загальних тенденцій.