Мир увидит Украину, у которой есть амбиция

Цього тижня у Лондоні відбудеться Конференція щодо відновлення України — Ukraine Recovery Conference.

За рік, що минув від аналогічної конференції у Лугано відбулась низка подібних конференцій у Парижі, Берліні, Стокгольмі, Вашингтоні, Римі та багатьох інших містах. Але ще більше роботи було зроблено за лаштунками.

Безпрецедентна макрофінансова допомога, допомога аграріям з посівною, підтримка енергетичної безпеки, допомога малому та середньому бізнесу. Весь світ допомагає Україні, адже економічна стійкість — фундамент для боротьби за незалежність.

Попри всі виклики, ми бачимо результат цієї титанічної роботи. У першому кварталі цього року українська економіка показала зростання у 2,4% ВВП.

Ми швидко надолужуємо втрачене через війну. Уряд і партнери переглядають економічний прогноз в бік зростання — до 3,2% ВВП до кінця цього року.

Віра в перемогу України лише зміцнилася. Разом з цим чіткішим стало бачення масштабу повоєнної відбудови й пов’язаних із нею викликів.

Один з ключових викликів — залучення бізнесу й приватного капіталу. Активна участь міжнародного бізнесу є фундаментом для ефективної повоєнної відбудови.

Вважаю, що лише приватний сектор може забезпечити потрібну динаміку та масштаб змін. І це все залежить від того, якою Україну побачить світ.

На конференції у Лондоні світ побачить Україну, яка не здалася. Попри масштабні бойові дії, ми експортуємо продукцію, відновлюємо та забезпечуємо стабільну роботу енергосистеми.

Лише за кілька місяців ми з нуля побудували індустрію дронів, а переселенці на нових місцях вже створили сотні нових виробництв та підприємств. Усе це є доказом нашої бізнесової витривалості, адаптивності й здатності розвиватися попри умови війни.

Міжнародний бізнес побачить Україну, яку підтримує весь світ. Ми розширюємо співпрацю з нашими стратегічними партнерами. Так, ЄБРР планує збільшити капітал для реалізації своєї стратегії в Україні від 3 до 5 млрд євро.

Створюються платформи щодо страхування воєнних ризиків та підтримки інвестицій в Україну. Усе це посилює довіру до нашої країни та відкриває двері для великих проєктів.

І найголовніше — у Лондоні світ побачить Україну, яка має амбіцію. Через десять наступних років ми бачимо Україну державою, яка не лише вписується, але й задає світові тренди — від продовольчої безпеки до відновлюваної енергетики та новітніх технологій. Країною, в якій кожен захоче пустити коріння і ніколи її не покидати.

Ми розробили візію відновлення та розвитку України. Ми обрали ті сфери, в яких маємо найбільші переваги. Їх розвиток також відкриє нові можливості для кожного українця. Саме таке комплексне бачення ми й представимо нашим партнерам.

Ми поставили собі амбітну мету — ВВП у розмірі одного трильйона доларів США. Ще одна ціль — досягнути понад 100 ГВт Нових потужностей зеленої генерації. Чи виробляти понад 40 млн тонн "зеленої" сталі.

Зараз ці плани можуть здаватися фантастичними, але вони ґрунтуються на глобальних трендах. І ми маємо план, як досягнути цієї мети.

Так, стрімке зростання світового попиту на продовольство відкриває нові можливості для українського агросектору. За десять років Україна може забезпечувати їжею 600 млн людей.

Посилення ролі гаранта харчової безпеки стане одним із провідних безпекових чинників для самої України. Стримання зазіхань сусіда має також забезпечувати найпотужніша армія в Європі та великий військово-промисловий сектор.

Зелений індустріальний перехід створює можливість для розвитку зеленої металургії, відновлювальної та атомної енергетики. Україна має потенціал стати енергетичним хабом Європи, водночас витіснивши з цього ринку росію.

Вочевидь щоб відбудувати все знищене, доведеться влаштувати цілий будівельний бум, якого Європа давно не бачила. На цей тренд грає і перебудова нашої інфраструктури в напрямку ЄС, теж на зелених стандартах, тому нам нарешті треба буде здійснити мрію всіх транспортників і повернути масовану судноплавство на Дніпрі.

Звісно нікуди і без всесвітньо відомого українського ІТ сектору, який окрім самого розвитку бізнесу ще й допоможе Україні закріпитися як найшвидшій цифровій державі регіону.

Для цього всього необхідно буде залучити та навчити сотні тисяч висококваліфікованих кадрів, відповідно суттєво змінити і наш освітній сектор.

Наші багаті природні ресурси дозволять Україні перетворитися на європейський епіцентр видобутку літію, титану та інших копалин, та що важливіше — налагодити виробництво високотехнологічних продуктів одразу всередині країни.

Все це має створити достатньо простору для розквіту малого і середнього підприємництва, щоб кожен, хто хотів працювати, міг знайти собі справу до душі.

Наше завдання — створити умови для розвитку цих індустрій. Стабільна монетарна політика, гнучкий ринок праці, надійна інфраструктура будуть нашою перевагою.

Щоб кожен інвестор у світі казав, що в Україні зручний бізнес-клімат, незалежні суди, чудові спеціалісти. І коли постане питання, де в Європі побудувати новий завод електрокарів чи розгорнути сонячну електростанцію, відповідь була однозначною: в Україні.

Та за всіма проєктами стоїть головна мета — зробити Україну найкращою країною для наших громадян. Нам потрібно повернути всіх, хто цього хоче. Дати доступ до житла (в тому числі через програми пільгової іпотеки), безпеку через членство в НАТО та стільки роботи та свободи підприємництва, скільки людина готова взяти.

Й коли ми разом через 10 років озирнемося, то зрозуміємо, що нам вдалося побудувати саме таку країну, якою українці хотіли її бачити.