Черный рынок древесины уходит в прошлое: как биржевая торговля сменила отрасль

З липня 2021 року необроблену деревину реалізовують виключно на ліцензованих товарних біржах. Це сталося завдяки змінам в нормативно-правовій документації та відповідному рішенню тодішнього Голови ДАЛРУ Юрія Болоховця.

До цього часу ринок деревини в Україні протягом 30 років був досить незрозумілим та роздрібненим. Кожен регіон мав власні особливості реалізації сировини, чи не в кожній області були біржі зі своїми правилами продаж. Тобто, не існувало єдиної сталої системи торгів.

Нещодавно Київська школа економіки презентувала результати проведеного аналізу "Вплив біржової торгівлі на розвиток ринку деревини в Україні".

Хочу окреслити ключові моменти презентації та поділитись власним враженням щодо зазначеної роботи та ситуації на ринку деревини.

Продаж деревини в ручному режимі нерідко призводив до зловживань та корупційних схем, що тягнуло за собою навіть відкриття кримінальних проваджень.

Також більшість договорів учасники ринку укладали за прямими контрактами за заниженими цінами, від чого у програшу залишалися не лише продавці, які недоотримували кошти, а і держава, яка втрачала надходження до бюджетів різних рівнів.

З набуттям рішення щодо реалізації необробленої деревини на ліцензованих товарних біржах, ринок став прозорим, відкритим і, що надважливо, конкурентним.

На біржових аукціонах почала формуватись справжня ринкова ціна на сировину, яка вже стала орієнтиром для учасників ринку.

Наразі продавці мають змогу вигідно реалізувати свій ресурс, а покупці — придбати потрібний якісний товар, незалежно від локації виробництва та знаходження ресурсу. Сьогодні у підприємців абсолютно рівний доступ на всій території України.

До липня 2021 року в країні було зареєстровано близько 600 товарних бірж, більшість з яких не функціонували або створювались для використання в різноманітних схемах.

У відповідності до світового досвіду та змін в законодавство України, з цього часу діяльність товарних бірж підлягає ліцензуванню, а профільним органом визначено НКЦПФР, на яку покладено обов’язки контролю за діяльністю відповідних суб’єктів господарювання.

Біржова торгівля у 2022 році

Загалом протягом 2022 року на ліцензованих біржах було:

- проведено 3226 аукціонів, в яких взяли участь 5 133 суб’єктів господарювання;

- реалізовано 5 571,681 тис. кубометрів ресурсу на загальну суму 15 млрд 276,612 млн грн;

- отримано додатковий заробіток державними лісовими господарствами — 1 млрд 441,826 млн грн.

Такі показники дозволили оновити технічний парк, відновити лісові масиви та допомогти оборонному комплексу країни.

Впровадження нових електронних сервісів

Варто зазначити, що ліцензовані біржі не лише проводять успішні торги, а й запроваджують різноманітні сервіси для учасників ринку, тим самим намагаючись зробити максимально зручні умови для своїх клієнтів. Важливо, що ці сервіси впроваджуютсья й протягом воєнного стану.

На сайтах біржі є доступ до модулів аналітики, що відображають статистику торгів: кількість учасників, об’єми виставленої та реалізованої деревини, суми виторгу від продажів, породи сировини за попитом, об’єми реалізації в областях та інше.

Учасники ринку, контролюючі органи, представники ЗМІ та громадськості можуть швидко знайти необхідну інформацію за відповідний період.

Також, для створення бенчмарку та зростання прозорості, на біржах впроваджений індекс середньозважених цін на деревину, що визначається, виходячи з середньозваженої ціни, відповідно до породи, класу якості та обсягів реалізації ресурсу.

Аналітичні дані допомагають продавцям та покупцям зорієнтуватися на ринку, оцінити свої ділові можливості й вигідно реалізувати чи придбати необхідну сировину.

Для спрощення реєстрації до участі у торгах та ведення електронного документообігу на торгових майданчиках впроваджений електронний цифровий підпис.

Також віднедавна на ТОВ "Українська енергетична біржа" доступна верифікація учасників біржі через застосунок Дія.

Крім того, впроваджено електронний документообіг, в тому числі з використанням ЕЦП, що значно пришвидшує всі етапи реалізації "кругляку".

Моніторинг за виконанням договорів

Також на біржах працює постійний моніторинг виконання договорів сторонами. На порушників накладають санкції у вигляді недопущення до торгів протягом певного періоду чи утримання частини гарантійного внеску, як штрафу.

Для збільшення відсотка виконання договорів та уникнення непорозумінь між продавцем і покупцем, у регіонах працюють Агенти бірж, які контролюють процес відвантаження реалізованої деревини новому власнику.

Всі сторони оглядають партію придбаного товару, звіряють якість, розміри та інші параметри, зазначені в контракті. Якщо сторони не мають претензій, то складається відповідний акт. Спірні питання вирішуються максимально швидко.

Цей функціонал Агентів біржі позитивно оцінюють як покупці так і продавці, оскільки переконалися в його ефективності та почувають себе захищеними.

Замість висновку

Загалом переведення реалізації деревини виключно на ліцензовані біржові майданчики зробило ринок прозорим, відкритим, конкурентним та унеможливило будь-які корупційні схеми в процесі аукціонної торгівлі.

Біржовий функціонал не закінчується на самих торгах, а триває до повного виконання укладених контрактів.

Завдяки біржовим аналітичним модулям тепер учасники ринку мають можливість планувати свою діяльність більш оперативно та професійно.

Відзначу, що в цілому мій особистий висновок в більшості питань абсолютно збігається з результатами дослідження КШЕ. Й головне - щоб розвиток зазначених процесів тривав і надалі.