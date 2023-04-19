Реформа лісової галузі: які результати

Не буває поганого часу для правильних реформ. Це довела реформа лісової галузі, реалізована взимку.

Нам казали, що під час війни не можна нічого змінювати.

Що галузь і так переживає найскладніші часи: логістичні ланцюги обірвані, попиту на продукцію немає, значна частина переробних підприємств зупинена.

Ви хочете добити лісгоспи? І що залишиться?

Але реформа проведена. Радянська система лісгоспів скасована. Управлінська модель централізована і рухається в бік корпоратизації.

Завершився перший квартал. Є оперативні результати. Нарешті можна з цифрами в руках визначити, хто мав рацію.

Узимку галузь справді пережила чи не найскладніший період з часів незалежності. До проблем з логістикою та падіння цін на зовнішніх ринках деревини додалися тривалі відключення електроенергії.

Порівняно з першим кварталом 2022 року середня ціна реалізації деревини зменшилася на 16% – з 2 тис грн до 1,7 тис грн за куб м.

Ділова деревина "просіла" на 30%!

Однак дохід ДП "Ліси України" за перший квартал 2023 року становив 4,6 млрд грн, перевершивши довоєнний результат підприємств Держлісагентства.

Прибуток зріс майже у два рази до приблизно 500 млн грн. Реалізація лісопродукції збільшилася до 2,3 млн куб м.

Нова модель управління виявилася значно більш життєстійкою, галузь вистояла та почала дуже швидко відновлюватися. Основних факторів кілька.

Скоординована і централізована економічна політика та прогнозування: пропозиція адаптувалася до потреб ринку. Чи не вперше в історії за квартал було продано майже мільйон кубометрів дров (більше, ніж ділової деревини).

Збереження прозорої системи реалізації. Однією з проблем стало хронічне невиконання договорів, законтрактовані обсяги деревини не вибиралися.

Необхідно було посилити контроль і одночасно не створити надмірний тиск на переробників, які опинилися на межі існування. Завдяки діалогу з бізнесом та чіткій координації вдалося знайти баланс, створивши умови для збереження виробництва.

Переробники змогли конкурувати на зовнішніх ринках та продовжувати постачання, а лісівники збільшили обсяги реалізації та, відповідно, доходи. Вчасно проведена колосальна робота з міжнародними партнерами, пройдена сертифікація, яка сприяє реалізації українських пиломатеріалів на європейському ринку.

Оптимізовані внутрішні витрати. Простіше кажучи, запроваджений максимально жорсткий контроль. Усі забаганки з місць, що не стосувалися виробничих процесів, безжально блокувалися. Закупівлі поетапно переведені на електронні майданчики.

Відбулося кадрове перезавантаження: нові керівники філій та офісів, перебуваючи на випробувальному терміні, намагалися довести здатність забезпечити результат.

Робота з людьми, яких спіймали на зловживаннях, які не впоралися, які вирішили, що лісгоспна система залишилася, змінилася лише вивіска, проводилася і проводиться дуже жорстко. За підсумками першого кварталу кілька десятків директорів звільнені.

Рекордний прибуток дав можливість почати швидке відновлення зруйнованих господарств. Наприклад, у Північному офісі у квітні відкрилися всі пожежні станції, які були пошкоджені і навіть знищені під час окупації.

У Південному офісі показник догляду за мінералізованими смугами, покликаними зупиняти вогонь, зріс утричі: з 263 км до 675 км.

З початку 2023 року галузь уже не отримує субсидій на дотаційні господарства в нересурсних регіонах. Проте зарплати в південних господарствах, де фахівці раніше були вимушені чи не жебракувати, вдалося підвищити на 60%.

Щодо прогнозів на другий квартал. Ціни на круглу деревину відштовхнулися від мінімуму і почали зростати. Динаміка поки що нерівномірна: для сосни – плюс 10-15%, для вільхи та берези (сировини для виробництва фанери) – 100%.

Тобто переробники, попри дуже дорогу логістику, почали адаптуватися до нових умов, вибудовувати нові ланцюги постачання, опановувати ринки. Ми готові максимально сприяти цьому процесу.

Дуже сподіваємося на зростання попиту на пиломатеріали і всередині країни.

У другому кварталі ще активніше триватиме робота з оптимізації витрат. Усе неефективне, нерентабельне, неконкурентне переводиться на аутсорсинг.

Скорочуємо штучно роздутий адміністративний апарат, збільшуємо стимули для фахівців, що працюють у лісі. Створюється нова потужна система навчання та підвищення кваліфікації не лише рядових спеціалістів, а й керівників. Тобто галузь намагається не просто вижити, а зберегти доходи і збільшити відрахування в бюджет.

Створюються передумови для масштабування виробництва в післявоєнний час, входження на ринок нових гравців – виробників світового рівня. Проведена реформа дала можливість, не марнуючи часу, запустити ці важливі процеси.